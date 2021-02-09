شركة أم دي بريفكيس تؤسس لجنة توجيهية علمية عالمية المستوى لعلم الأورام

مهنيو علم الأورام العالميون البارزون يحددون مجالات الفرص لبرامج تعليمية عبر العالم

تورونتو، 9 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة أم دي بريفكيس (“MDBriefCase“)، وهي مزود عالمي رائد للتعليم الطبي المستمر عبر الإنترنت والتطوير المهني لمقدمي الرعاية الصحية، عن تأسيسها اللجنة التوجيهية العلمية الجديدة لعلم الأورام “اللجنة التوجيهية“) بتفويض يتمثل في تقديم المشورة وتنفيذ تعليم علم الأورام العالمي المستوى للسوق العالمي.

تتكون اللجنة التوجيهية من مجموعة من قادة الفكر العالميين في مجال علم الأورام، برئاسة الدكتور سكوت بيري، مؤسس شركة إنكولوجي إيديوكيشن (تعليم علم الأورام). أعضاء اللجنة هم:

أعضاء اللجنة الكنديون هم:

سكوت بيري | دكتوراه في الطب، أم أتش أس سي، أف آر سي بي سي | كينغستون

بارنيت شيما | دكتوراه في الطب، أم بيوتيك، أف آر سي بي سي | تورونتو

شارلين غيل | بكالوريوس في العلوم، دكتوراه في الطب، ماجستير صحة عامة، ماجستير في إدارة الأعمال، أف أيه سي بي، أف آر سي بي (سي) | فانكوفر

دانيال هينغ | دكتوراه في الطب، ماجستير صحة عامة، أف آر سي بي سي | كالغاري

كريستين سيمونز | دكتوراه في الطب، ماجستير في العلوم | أف آر سي بي سي | فانكوفر

مارتينا ترينكوس | دكتوراه في الطب | أف آر سي بي سي | تورنتو

أعضاء اللجنة العالميون هم:

يوهان دي بونو | MB ChB FRCP MSc PhD FMedSci | لندن، المملكة المتحدة

هيذر ماكآرثر | دكتوراه في الطب، ماجستير صحة عامة | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأميركية

سولانغ بيترز | دكتوراه في الطب، دكتوراه | لوزان، سويسرا

تيم برايس | بكالوريوس الطب والجراحة، DHlthSc، (طب) FRACP | | أديلايد، أستراليا

وقال جيسون فلاورداي، الرئيس التنفيذي لشركة أم دي بريفكيس، ” نحن فخورون ومتحمسون على حد سواء لرؤية هذه المجموعة من المتخصصين في علم الأورام المشهورين يجتمعون ويتصرفون بصفة استشارية لمساعدتنا في تسهيل تطوير تعليم مؤثر لعلم الأورام. وستواصل المعرفة والرؤى المقدمة جعلنا مطلعين على أحدث التطورات السريرية فضلا عن جعلنا أكثر قدرة على التوافق مع شركائنا في صناعة الأورام الذين يشاركوننا هدفنا المتمثل في تحسين النتائج للمرضى.”

تم الاستحواذ مؤخرًا على أم دي بريفكيس والشركة التابعة لها أونكولوجي إيديوكيشن، وهي مورد أساسي لأحدث برامج تعليم الأورام التي يضعها الأطباء، مؤخرا من قبل شركة الصحة الرقمية ثنك ريسيرتش، ، وهي شركة رائدة في مجال حلول البرمجيات القائمة على المعرفة السريرية. تهدف الشركتان معًا إلى الاستفادة من أوجه التآزر وتعزيز قدرتهما على التواصل مع متخصصي الأورام في جميع أنحاء العالم. وبدعم كبير من الصناعة، فإنهما قادرتان على تطوير ونشر أحدث معلومات وموارد الأورام السريرية على نطاق واسع لتحسين رعاية المرضى من خلال التعليم. يتضمن ذلك تقديم محتوى إعلامي وفي الوقت المناسب وغير متحيز من تأليف الأطباء وقائم على الأدلة للآلاف من المتخصصين في علم الأورام في جميع أنحاء العالم من خلال منصتها الشاملة عبر الإنترنت.

حول مجموعة أم دي بريفكيس

مجموعة أم دي بريفكيس، وهي قسم تابع لشركة ثنك ريسيرتش، متخصصة في إعداد التطوير المهني المستمر عبر الإنترنت والمعتمد وغير المعتمد لمتخصصي الرعاية الصحية. تتعاون الشركة مع جمعيات طبية إقليمية ودولية مرموقة لضمان أن تعكس برامجها التعليمية المبتكرة الخبرات المحلية لمتخصصي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تتم مراجعة برامجها من قبل متخصصين سريريين لضمان التوازن وقابلية التطبيق للممارسة. يتمتع أكثر من 270،000 متخصص في الرعاية الصحية بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات والمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة لتحسين رعاية المرضى المحليين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أم دي بريفكيس على: https://www.mdbriefcase. com/

حول أونكولوجي إيديكوكيشن

تعد شركة تعليم علم الأورام (أونكولوجي إيديوكيشن) المورد الرئيسي الذي يوفر محتوى تعليميًا قائمًا على الأدلة تم تطويره وتأليفه حصريًا من قبل هيئة متخصصين دولية رائدة من أطباء الأورام. يركز كل المحتوى على تقديم معلومات غير متحيزة وفي الوقت المناسب لمجتمع علم الأورام الطبي ويتضمن تقارير عن أحدث التطورات في الأدبيات والتجارب السريرية وتحديثات المؤتمرات والعروض التقديمية والمعلومات الخاصة بأمراض الأورام، والتي يتم تقديمها جميعًا من خلال منصات متكاملة عبر الإنترنت ومنصات جوالة. على الرغم من أنها ليست منظمة غير ربحية مسجلة، تلتزم أونكولوجي إيديوكيشن بنفس المبادئ ونموذج التمويل، وتعيد استثمار كل الأرباح في موادها التعليمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أونكولوجي إيديوكيشن على: https://www. oncologyeducation.com/

حول ثنك ريسيرتش

ثنك ريسيرتش هي شركة رائدة في مجال تقديم حلول الرعاية الصحية الرقمية المتكاملة. تتمثل مهمة الشركة المركزة في تنظيم المعرفة الصحية في العالم حتى يحصل الجميع على أفضل رعاية. تدعم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية القائمة على الأدلة عملية اتخاذ القرار السريري، وتوحيد الرعاية، وتحسين نتائج المرضى. لأكثر من عقد من الزمن، ساعدت الأدوات الرقمية الحيادية لناحية السجل الطبي الإلكتروني القائمة على السحابة من ثنك ريسيرتش على تمكين الأطباء في جميع أنحاء العالم وأثرت بشكل إيجابي على ملايين المرضى عبر سلسلة الرعاية – بما في ذلك رعاية الأطباء الأولية ومستشفيات الرعاية الحادة والأجنحة الجراحية وكذلك المجتمع ورعاية كبار السن. تفخر ثنك ريسيرتش بكونها شريكًا موثوقًا في النظام الصحي لقاعدة عملاء عالمية سريعة النمو تمتد عبر ثلاث قارات وأكثر من 2200 من مرافق الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع ثنك ريسيرتش على: https://www. thinkresearch.com/

الاتصال: جوسلين هيلي، المديرة الأولى للاتصالات والتواصل، أونكولوجي إيديوكيشن،

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