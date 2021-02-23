شركة أميركان ويف ماشينز إنك تعلن عن قرب إطلاق بيرفكت سويل شيزونامي

المشروع يقترب من الاكتمال استعدادا للتدريبات الأولمبية

سولانا بيتش، كاليفورنيا، 23 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أميركان ويف ماشينز إنك عن قرب إطلاق PerfectSwell® (بيرفكت سويل ® شيزونامي). (静波サーフスタジアム تم بناء بيرفكت سويل ®خلال وقت قياسي في مدينة التزلج على الأمواج شيزونامي بمنطقة ماكينوهارا باليابان. العديد من محلات التزلج على الأمواج المحلية بما فيها جاك أوشن سبورتس تخدم عددا كبيرا من متزلجي الأمواج من السكان المحليين والسائحين.

تم بناء موقع تقنية بيرفكت سويل® للتزلج على الأمواج في العام الذي شهد ظروف عمل شديدة الاضطراب أثرت على السفر حول العالم وتحديات بالنسبة للإنتاجية. بالتعاون معا، تغلبت الشركة المرخصة سيرف ستيديوم اليابان وأميركان ويف ماشينز على مشاكل سلسلة التوريد والتحديات اللوجستية لتقديم آلاف المكونات. تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمشروع في 389 يوما وهو رقم قياسي.

أثناء بدء تشغيل شركة مشروع أميركان ويف ماشينز، سيتم وضع ابتكارات لم يسبق لها مثيل عبر عملية التصنيع. “التشويه الزمني”، وهي ميزة تصميم موجي تم اختراعها حديثًا تتيح أبعادًا جديدة للتحكم الهيدروديناميكي. وقال وليام مكفارلاند، مبرمج التزلج على الأمواج في أميركان ويف ماشينز “سيؤدي مفهوم التشويه الزمني إلى مجموعة جديدة تمامًا من الموجات لكل من التطبيقات عالية الأداء والتعليمية.” “ستضيف عناصر متغيرة إلى الأمواج ما يخلق موجة أكثر ديناميكية بشكل عام.” تشمل الميزات الجديدة الأخرى ترقيات لاستجابة طاقة النظام. “تؤكد نتائج اختبار بدء التشغيل أنه قد تم تحقيق استجابة الأداء المحسن،” كما قال المهندس الرئيسي ميكيل لازارو.

يوضح بيرفكت سويل® شيزونامي كيف يمكن تحقيق التزلج عالي الأداء على الأمواج في مواقع حضرية تتمحور حول الأمواج وأصغر نسبيًا، ويشار إليها باسم “ساحات ركوب الأمواج”. توضح قابلية التوسع هذه كيف يمكن نشر تقنية بيرفكت سويل ® على مستوى العالم في تطبيقات متنوعة. “ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى فقط. هذه لحظة فاصلة لهذه الرياضة،” كما قال بروس ماكفارلاند، مؤسس أميركان ويف ماشينز. يوفر بيرفكت سويل® شيزونامي منصة ثابتة لتدريب الرياضيين والمعارض والأحداث التي تسبق الألعاب الأولمبية.”

سيتم الإعلان عن تاريخ الافتتاح بمجرد رفع حظر السفر إلى اليابان ويمكن لشركة أميركان ويفز ماشينز بدء إنتاج بيرفكت سويل ® شيزونامي.

حول أميركان ويف ماشينز

تقنية أميركان ويف ماشينز إنك محمية بـ39 براءة اختراع في 11 سلطة قضائية. تبلغ قدرة مواقع سيرف ستريم® المئات، بينا تبلغ مساحة مسابح ركوب الأمواج بيرفكت سويل ® فدانًا بالإضافة إلى قدرة بالآلاف. منذ العام 2007 تم الاستمتاع بأكثر من 4،000،000 جلسة تزلج على الأمواج في مواقع أميركان ويف ماشينز حول العالم.

حول سيرف ستيديوم اليابان

سيرف ستيديوم اليابان هي شركة تأسست على مبادئ المجتمع والعطاء. ستعزز سيرف ستيديوم اليابان روح ركوب الأمواج القوية التي تزدهر بالفعل في شيزونامي.

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