‫‫شركة أمريكان ويف ماشينز وProSlide يجتمعان لتحقيق تطورات في التزلج المائي في جميع أنحاء العالم

شاطئ سولانا العالمي، كاليفورنيا, 6 أبريل 2022/PRNewswire/ — شركة أمريكان ويف ماشينز ( ( AWM– رائدة تكنولوجيا الموجة والرائدة عالميًا في تطوير بركة ركوب الأمواج – و شركة ProSlide® Technology, Inc. – رائدة الصناعة في تصميم ركوب المياه في التكنولوجيا والتصنيع – يسرنا أن نعلن أن ProSlide هو الآن بائع معتمد للمتنزه المائي وأسواق المنتجعات. ستقدم ProSlide ملكية PerfectSwell® AWM للأسواق العالمية بدءًا من المشاريع القادمة في آسيا والشرق الأوسط.

قالت جينا تيمينسكي، مديرة تطوير الأعمال في AWM : “تدفع ProSlide باستمرار المغلف بالابتكارات في الحديقة المائية ومساحات المنتجع.” “يتوافق الابتكار تمامًا مع AWM ونحن متحمسون للتعامل مع أسواقهم مع مثل هذا الشريك القدير.”

يمكن لتقنية أجهزة الموجة الأمريكية PerfectSwell ® إعادة إنتاج أفضل ركوب أمواج من جميع أنحاء العالم، على بعد أميال من المحيط. وقد ولدت بالفعل التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع ما يقرب من نصف مليون جلسة ركوب أمواج في أماكن مثل واكو وتكساس وشيزونامي واليابان والحلم الأمريكي في نيوجيرسي. PerfectSwell® هي التقنية الوحيدة التي تخلق ديناميكيات حقيقية للمحيطات وتوفر مجموعة متنوعة من الأمواج اللانهائية التي تجذب متسابقين النخبة والمبتدئين على حد سواء.

يقول نيكولاس يو، مدير تطوير الأعمال في ProSlide – الأمواج وركوب الأمواج، “إن سجل AWM الحافل في إنتاج موجات عالمية المستوى جنبًا إلى جنب مع عروض تكنولوجيا ركوب المياه المتقدمة لدينا يخلق حزمة تطوير لا مثيل لها وجاهزة سيحبها عملاؤنا.”

حول شركة أمريكان ويف ماشينز

تقوم شركة أمريكان ويف ماشينز .بتطوير برك ركوب الأمواج وأنظمة الأمواج وأماكن ركوب الأمواج ذات المستوى العالمي. تقنية AWM SURF محمية بمحفظة براءات اختراع في أكثر من 15 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم. تبلغ سعة أماكن SurfStream® 100 مرة بينما تبلغ مساحة مسابح التزلج PerfectSwell ® فدانًا واحدًا بالإضافة إلى سعة 1000 مرة. منذ العام 2007 تم الاستمتاع بأكثر من 4،000،000 جلسة تزلج على الأمواج في مواقع أميركان ويف ماشينز حول العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1780173/Rob_Kelly_at_ American_Dream.jpg