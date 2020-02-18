شركة أبسن تطلق سلسلة شاشة الليد “فينيوز” في معرض آي أس إي 2020

سلسلة”فينيوز” (في أن) هي شاشات ليد مبتكرة تم تصميمها خصيصًا للحفلات والمهرجانات نظرًا لقدرتها على تركيب شاشات كبيرة الحجم بسرعة. يتميز المنتج بتصميم فريد متكامل من نوعه “الوحدة على الإطار”. وبفضل إزالة الإطار الفرعي (إطار الخزانة)، تكون سلسلة فينيوز أخف بنسبة 27٪ من الحلول المنافسة. وفي الواقع فإن شاشاتها التي يبلغ وزنها 27.5 كغم / متر مربع، تعتبر أخف حل متكامل للسياحة في السوق، مما يتيح للفرق الإبداعية خفض الوزن، وتوفير التكاليف وبناء جدرانشاشات ليدأكبر من ذي قبل – يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا.

تم تصميم سلسلة”في أن” لتوفير الوقت الثمين للأطقم. ففي صناعة تتميز بالضغوط المتزايدة على أجهزة الاستئجار لأوقات إعداد المسارح، تجعلفينيوزعملية التركيب أسرع بكثير بفضل حجم الخزانة الكبير (1500 × 1000) ونظام الإغلاق السريع. كما أنها أسهل لناحية الصيانة والترقية حيث يمكن إغلاق الوحدات بسرعة دون الحاجة إلى تفكيك هيكل الإطار.

ستتوفر سلسلة”في أن”بحجمين قياسيين: 1500 مم (العرض) × 1000 مم (الارتفاع) و 500 مم × 1000 مم، للسماح بخيارات مخصصة بالكامل. وستتوفر هذه السلسلة في إصدارات بيكسلات 3.9 مم و 4.8 مم و 8.3 مم، وتتميز بسطوع يصل إلى 5000 شمعة. تسمح سلسلة”في أن”أيضًا بخيارات منحنية مقعرة ومحدبة لتصاميم حائط فيديو عالية الإبداع creative video؛ مع تباينات أفقية قابلة للتعديل مجانية من -10 إلى +10 درجة، مما يسمح بتحديد موضع ثابت عند -10 درجة، -5 درجة، 0 درجة، + 5 درجة و + 10 درجة.

تم تزويد جميع شاشات فينيوز ليد بأنابيب من ألياف الكربون مع طبقات خاصة مضادة للانزلاق لضمان سلامة المتسلقين، مع خطاطيف أمان إضافية حتى يتمكن المركبون من تأمين أنفسهم في كل خطوة من عملية البناء. نظام قفل “في أن” السهل مع مقابض كبيرة الحجم سهل الاستخدام حتى مع وجود قفازات سميكة، مع علامات القفل / فتح القفل المرمز بالألوان وقفل تلقائي عمودي لتجربة مستخدم محسّنة. يمكن تعليق المنتج بسهولة وتركيبه ونقله، بفضل نظام دوللي 5 في 1. تتوفر أيضًا ميزة مقاومة الرياح التي تمكن من تحمل رياح قوة عاصفة تصل إلى المستوى 8.