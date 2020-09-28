شركاء لوكوس مع فينكولوم يعملون على تمكين التجارة متعددة القنوات وتنفيذ سلسلة التوريد للعملاء

يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة الآن الوصول إلى أفضل حلول التوجيه في فئتها، وحلول التجارة متعددة القنوات، وإدارة سلسلة التوريد تحت سقف واحد

سان فرانسيسكو، 28 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت اليوم شركة لوكوس (Locus)، وهي شركة عالمية في مجال معاملات شركات على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات (B2B SaaS) تعمل على أتمتة القرارات البشرية في سلسلة التوريد، عن شراكة مع فينكولوم (Vinculum)، وهي شركة برمجيات عالمية لبيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات (SaaS) تتيح التجارة متعددة القنوات وتنفيذ سلسلة التوريد للعلامات التجارية .

ستوفر لوكوس وفينكولوم معًا حلًا سلسًا للعلامات التجارية لإدارة كل شيء في التجارة الإلكترونية، مباشرة من قوائم السوق العالمية، وذلك مع اتساق البيانات، وعرض المخزون في الوقت الفعلي في المتاجر، BOPIS (الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر)، BOPAK (الشراء عبر الإنترنت، والاستلام من أمام المنزل)، والإرجاع عبر القنوات، إلى نهاية السلسلة من العمليات.

وقد صرح كريشنا خاندلوال، رئيس الأعمال في شركة لوكوس، قائلًا: “تزيد شركة لوكوس باستمرار من تواجدها في منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والهند. في هذه الأسواق، ارتفعت أهمية التجارة الإلكترونية والتعامل المباشر مع المستهلك (D2C) في الماضي القريب. كما تبحث الشركات عن حلول للاتصال بالإنترنت والوصول إلى المزيد من العملاء. نحن، في لوكوس، نتطلع باستمرار إلى التعاون مع شركاء رائعين لمعالجة نقاط الألم لدى العملاء. كما أننا متحمسون جدًا لهذه الشراكة مع فينكولوم لأنها ستساعد العلامات التجارية في نقل المنتجات إلى عملائها دون كل المتاعب التي تأتي مع البدء من الصفر”.

كما يصرح فينكات نوت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينكولوم جروب: “بصفتنا شركة رائدة في تجارة التجزئة متعددة القنوات على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات والتجارة الإلكترونية وتنفيذ معاملات الشركات، فإننا نعمل مع جميع أجزاء النظام البيئي متعدد القنوات بما في ذلك العلامات التجارية ولوجستيات الطرف الثالث (3pls) والأسواق وتجار التجزئة. كجزء من برنامج الشركاء الواسع، فإننا نبحث باستمرار عن الوظائف التي توسع قدرات منتجاتنا وتوفر قيمة مضافة لعملائنا. ولأن الحلول اللوجستية الذكية تمثل مشكلة للعديد من عملائنا. سوف تساعد الشراكة مع لوكوس عملاءنا على أن يكونوا أكثر كفاءة وتمكينهم من التوسع بشكل أسرع. ونحن متحمسون لإمكانيات الشراكة والقيمة التي ستجلبها لعملائنا المشتركين”.

تستخدم شركة لوكوس التعلم الآلي العميق وخوارزميات الملكية لتقديم حلول لوجستية ذكية للعملاء. كما تعمل الشركة حاليًا مع كبار العملاء في كل من جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا والهند. ولديها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإندونيسيا وفيتنام.

وعلاوة على ذلك، تضم الإدارة العليا للشركة مدراء تنفيذيين من خدمات أمازون ويب (AWS) وبنك باركليز للاستثمار (Barclays Capital) وجوجل (Google) وبلو دارت (أحد شركات دي إتش إل DHL) وعلماء بيانات حاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون وجامعة إلينوي، من بين آخرين.

كما جمعت لوكوس حتى الآن 29 مليون دولار من مستثمري الدرجة الأولى مثل تايجر جلوبال (Tiger Global) وفالكون إيدج (Falcon Edge) وبلوم فينتشرز (Blume Ventures) واكسفينتي فينتشر بارتنرز (Exfinity Venture Partners) وجرواكس فينتشرز (GrowX ventures) وغيرهم.

نبذة عن لوكوس:

لوكوس (Locus) هي منصة ذات تقنية عميقة تعمل على أتمتة القرارات البشرية في سلسلة التوريد لتوفير الكفاءة والشفافية والاتساق في العمليات اللوجستية.

ويستخدم هذه المنصة النظام الأساسي للتعلم الآلي العميق وخوارزميات الملكية لتقديم حلول لوجستية ذكية مثل تحسين المسار والتتبع في الوقت الفعلي والرؤى والتحليلات وتحسين الأداء وإدارة المستودعات الفعالة وتخصيص المركبات واستخدامها. كما تساعد لوكوس الشركات على تحسين شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال عروضها الاستشارية الاستراتيجية.

وتُشغل الشركة أكثر من مليوني عملية تسليم يوميًا عبر جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأوروبا وأمريكا الشمالية. تفضل بزيارة www.locus.sh لمعرفة المزيد.

نبذة عن فينكولوم:

فينكولوم (Vinculum) هي شركة برمجيات على أساس بيع البرمجيات إلى شركات لاستخدامها كخدمات (SaaS) عالمية تتيح تنفيذ التجارة متعددة القنوات وتنفيذ سلسلة التوريد للعلامات التجارية. تساعد منتجات شركة فينكولوم العلامات التجارية على الاحتفاظ ببيانات متسقة للمنتج عبر مصادر البيانات، وإدراج المنتجات بسهولة في الأسواق العالمية، وتنظيم عرض الوقت الفعلي للمخزون في المتاجر وإدارة الطلبات، والوفاء والعائدات بسلاسة عبر القنوات. ومن خلال شبكة موسعة من موزعي العلامات التجارية ونظام بيئي متصل من IOR والتخليص الجمركي وشركاء التسويق الرقمي، تساعد فينكولوم العلامات التجارية على التوسع عالميًا. يتم استخدام برنامج Vin eRetail WMS المعترف به في صناعتنا من قبل العديد من العلامات التجارية ولوجستيات الطرف الثالث والأسواق والموزعين على مستوى العالم، لتحقيق كل من معاملات الشركات والمعاملات بين الشركات والمستهلكين.

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