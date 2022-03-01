‫شراكة منصة JoVE مع بنك المعرفة المصري (EKB) لمنح أكثر من 14000 فيديو تعليمي وبحثي محكم علميا وعالميا في مجالات العلوم للبحث العلمي والتعليم لجمهورية مصر العربية.

كما ويعدبنك المعرفة المصري EKB واحدًا من أكبر المكتبات الرقمية في العالم والذي يستضيف مجموعة متنوعة من المحتوى و المجلات والكتب ومقاطع الفيديو على الإنترنت. يمنح بنك المعرفة المصري جميع المصريين الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي لجميع الفئات ، بما في ذلك كل المحتوى العلمي المطلوب لطلاب التعليم الأساسي وطلاب الجامعات والدراسات العليا.

من خلال الشراكة مع JoVE ، سيتمكن المواطنون المصريون الآن من الوصول إلى أكثر من 14000 فيديو علمي وبحثي لأساليب المختبر ومفاهيم العلوم في مجموعة متنوعة من موضوعات STEM بما في ذلك علم الأحياء والكيمياء والطب والهندسة وعلم الأعصاب ، و أمور أخرى. كما وتقدم JoVE مجموعة متنوعة من الدعم المجاني لمساعدة المدربون والباحثون في مجالات العلوم والتكنولوجيا على توفير الوقت والجهد. وتشمل هذه خدمات تخطيط المنهج وقوائم تشغيل الفيديو المخصصة وميزة JoVE Quiz الجديدة لتقييم الطلاب.

قال معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر: ” تعاقدت وزارة التربية والتعليم (بنك المعرفة المصري) مؤخرًا مع قواعد بيانات JoVE لجميع منتسبي بنك المعرفة المصري والمجتمع المصري. نظرًا لأن منصة JoVE توفر منهجًا علميًا محكماً للتعليم والأبحاث العلمية والتجارب المرئية ، فإن هذه الشراكة ستساعد الباحثين والطلبة، وتضيف قيمة مهمة إلى عملية البحث والتطوير لدينا ، وتساهم في تطوير تعليم العلوم والبحوث في جميع المؤسسات المصرية “.

قال ستيفن ألتيري ، نائب رئيس شركة منصة JoVE: ” نحن متحمسون للشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصري لتوفير الوصول الوطني إلى JoVE لجميع المواطنين المصريين. تتمثل مهمة JoVE في تعزيز التعليم والبحث العلمي عبر موارد الفيديوهات التعليمية والبحثية المتدفقة.حيث ستمنح هذه الشراكة كل أستاذ وباحث وطالب الوصول إلى أداة قوية للنهوض بالعلوم والعملية التعليمية والمساهمة في المعرفة العلمية في جميع أنحاء العالم. شكرا على منحنا هذه الفرصة لخدمة مصر ، فلن يخيب أملكم “.

حول بنك المعرفة المصري

بنك المعرفة المصري هو أكبر مكتبة رقمية في العالم تمنح موارد غير محدودة حصريًا للمصريين. بنك المعرفة المصري هو مبادرة أطلقها الرئيس المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليوم الوطني للعلوم لعام 2014. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع بنك المعرفة المصري: https://int.ekb.eg/

حول JoVE

تأسست في عام 2006 ، JoVE هي المنتج والناشر الرائد لموارد الفيديو لتعليم العلوم والبحوث. مع الآلاف من الفيديوهات المنشورة عبر العديد من التخصصات في مجالات العلوم والطب والهندسة ، توفر مكتبة JoVE رسوم توضيحية واضحة ومفصلة لمجموعة واسعة من التقنيات والمفاهيم العلمية.

اليوم ، تستخدم مئات المؤسسات والمختبرات في جميع أنحاء العالم JoVE لتلبية احتياجات البحث والتعليم ، مثل:

زيادة إمكانية استنساخ البحوث وإنتاجيتها.

توفير الوقت والموارد في المختبر.

جعل برامج التدريب المعملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تعزيز نتائج تعلم الطلاب وفهمهم.

تدريس العلوم العملية بشكل فعال في الفصول الدراسية عن بعد.

تحسين مشاركة الطلاب في مواضيع العلوم المجمعة.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع JoVE الإلكتروني: www.jove.com

جهات الاتصال:

السيد مارك إنجرام ، المدير الاداري لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند ، في شركة JoVE.

البريد الإلكتروني: mark.ingram@jove.com

+44 20 7190 9655

السيد أحمد الطراونة ، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا ، في شركةJoVE.

البريد الإلكتروني: tarawneh@jove.com

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