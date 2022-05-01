‫شراكة شركة “XYZZY” مع منصة “Harmony” لإطلاق مشاريع ألعاب “Web3” من الجيل التالي

توقيع شراكة رسمية بين شركة “XYZZY” ومنصة “Harmony” في مجال سلسة الكتل (البلوكشين)

أُجرِيَت مناقشات عِدّة لإعادة إطلاق لعبة “ماريو كارت – “Mario Kart” بأسلوب “Harmony“

من المُتوقَّع أن تنطوي هذه الشراكة على مزيدٍ من المشاريع التي تتضمن الألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والكون الفوقيّ (الميتافيرس) من شركة “XYZZY” على منصة “Harmony“.

ميامي, 1 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — تتعاون شركة “XYZZY” للألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والكون الفوقيّ (الميتافيرس)، الكائنة في ميامي، مع منصة Harmony (ONE) لسلسلة الكتل في أعقاب الاجتماعات الأخيرة المُنعقدة في سان فرانسيسكو خلال المؤتمر الخاصّ بمُطوِّري الألعاب (GDC 2022).

تٌجري شركة “XYZZY“، الشركة المبتكرة لأول لعبة تقمص للأدوار Realms of Ethernity (RoE) يُشارك فيها عدّة لاعبين على الإنترنت ذات جودة “AAA” وأول لعبة من نوعها في العالم تنطوي على رمز غير قابل للاستبدال (NFT)، محادثات ترمي إلى إطلاق لعبة غايةٍ في الإدهاش والإثارة يُمكن أن يُشارك فيها عدّة لاعبين على منصة “Harmony“. تُعَد هذه اللعبة أول لعبة في العالم تنطوي على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) هدفها تحقيق الربح. ومن الجدير بالذِكر هنا أن هذه اللعبة قد حظيت بدعمٍ من عملاق الصناعة مارك كوبان “Mark Cuban“، الملياردير ورجل الأعمال ومالك وسائل الإعلام والذي يُعَد أحد مشاهير”Shark Tank“. هذا ومن المتوقع أن يكون الإطلاق على Harmony (ONE)، التي ستستضيف اللعبة على منصتها، حيث ستعمل جنبًا إلى جنب مع شركة “XYZZY” على إنشاء رمز جديد للحوكمة، ورمز مميز للمكافآت داخل اللعبة، فضلًا عن استحداث نموذج جديد للعب من أجل تحقيق الربح منها، وتصميم مظهر جديد ومُطوَّر للعبة التي تحظى بشعبيةٍ كبيرةٍ.

قال ممثل شركة “XYZZY” في هذا الصدد: “نحن متحمسون جدًا للشراكة مع سلسلة الكتل الرائدة التي يَنصبُّ تركيزها على المجتمع كمنصة “Harmony“، حيث نُجري حاليًا مناقشات لإطلاق أحد عناوين ألعاب ” الويب 3″ الأصلية الخاصة بنا”. وأردف قائلًا: “تحظى هذه اللعبة بجمهور نشط من اللاعبين يزيد عددهم على (20000) شخص، منهم (10000) شخص من حاملي الرموز و(5000) شخص على الأقل من الخبراء المتخصصين في أكبر نقابات الألعاب في العالم. ومما لا شكَّ فيه أننا على أُهبة الاستعداد لرؤية هذه الأرقام ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة بعد إعادة إطلاق اللعبة “.

وضمن إطار هذه الشراكة، ستعمل شركة “XYZZY” مع فريق منصة “Harmony” بشكلٍ وثيقٍ من أجل نشر العقود الذكية على “Harmony One“، وكذلك من أجل إعداد رموز المشروع والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ودمج سلسلة كتل “Harmony One” مع مشاريع شركة “XYZZY” الحالية والجديدة على حدٍ سواء.

تحظى منصة “Harmony” بوجود بنية أساسية ممتازة، حيث حقّقت لعبتها الشهيرة “DeFi Kingdoms” ورمزها المرافق “$ JEWEL” – اللذان يعتمدان كليًا على سلسلة كتل “Harmony“- نجاحاً كاسحًا، ما يعني أنها تُعَد منصةً مثاليةً لنقل ألعاب استوديو”XYZZY” للويب 3 من الجيل التالي إلى المستوى الذي يليه.

علاوةً على ذلك، تحظى منصة “Harmony” بوضعٍ مثاليٍ باعتبارها تقنيةً لسلسلة الكتل (البلوكشين) تتناسب مع مستقبل سينطوي على عدد كبير من السلسلات في قطاع سلسلة الكتل. وفي ضوء ذلك، تحظى شركة “XYZZY” بوضعٍ مثاليٍ لبدء العمل على بناء الجيل التالي من ألعاب “ويب 3” لمنافسة لعبة “DeFi Kingdoms” الشهيرة وغيرها الكثير.

إقرارات:

للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول Harmony (One) التي تُعَد سلسلة كتل مفتوحة وسريعة، يُرجى زيارة الموقع التالي: “www.harmony.one “.

للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول شركة “XYZZY” لألعاب الكون الفوقيّ الكائنة في ميامي، يُرجى زيارة الموقع التالي: “ www.xyzzy.ai“.