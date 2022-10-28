‫شراكة بين Virtuzone وWio Bank لدفع عجلة الابتكار الرقمي ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على فتح حساب مصرفي تجاري رقمي بالكامل

تقدم Virtuzone ، بالتعاون مع Wio Bank ، لرواد الأعمال إمكانية الوصول السهل إلى الخدمات المصرفية من خلال تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة من “ Wio “.

نتيجة لهذا التحالف، ستقوم Virtuzone بتزويد أصحاب الأعمال بالأدوات والدعم الذي يحتاجونه للإدارة المالية الفعالة وتمكينهم من إنشاء حساباتهم المصرفية التجارية بسرعة، دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — تعاونت Virtuzone ، الشركة الرائدة في مجال تشكيل وتزويد خدمات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع “ Wio Bank” ، أول منصة مالية متكاملة في المنطقة، لإحداث ثورة في العمليات المصرفية لعملائها من خلال الجيل التالي من الحلول المصرفية الرقمية، “ Wio Business “. ووقع بول برايسون، المدير التجاري للمجموعة في Virtuzone ، مذكرة التفاهم مع براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Wio Bank .

ونظرًا لصعوبة الإجراءت والمتطلبات اللازمة لفتح حسابات مصرفية ، يمكن أن يكون فتح حساب مصرفي تجاري لرواد الأعمال أمرًا صعبًا، لهذا تسعى Virtuzone بالشراكة مع Wio Business ، أول تطبيق مصرفي مصمم خصيصاً للأعمال من Wio ، إلى دعم الأنشطة التجارية لعملائها من خلال الحلول المصرفية المبتكرة وتمكينهم من القدرة على فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل للشركات في غضون أيام قليلة فقط ودون الحاجة إلى زيارة المصرف فعلياً.

وتم تصميم تطبيق Wio Business لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها بسرعة من خلال توفير أدوات مصرفية سهلة وبسيطة لإدارة أعمالها بشكل أفضل، ويبشر التطبيق بوصول الجيل التالي من الخدمات المصرفية إلى المنطقة. وتماشيًا مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعد هذه الشراكة دليلًا على نهج Virtuzone المستقبلي والتزامها بتقديم حلول متطورة لعملائها.

ومع تنامي قاعدة المستهلكين التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية والقفزة التي حققها هذا النوع من الخدمات، يعد هذا الوقت المثالي لمثل هذا التحالف المبتكر لكي يؤتي ثماره. وتم تصميم Wio Business لتمكين الشركات الناشئة والمستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs ) من الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية للأعمال مع تزويدهم بخدمات مصرفية مبتكرة وغير تقليدية.

وقال بول برايسون، المدير التجاري للمجموعة في Virtuzone : “نحن ملتزمون بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها بكل الطرق الممكنة. ومع تقدم العالم نحو الخدمات الرقمية ، يبحث عملاؤنا أيضًا عن طرق جديدة لتحديث عملياتهم. ونحن نتطلع إلى العمل مع Wio لمساعدة الشركات على النمو من خلال إنشاء حسابات مصرفية رقمية على الفور دون أي أوراق فعلية أو زيارات للفروع”.

من جهته، علق جورج هوجيج، الرئيس التنفيذي لشركة Virtuzone ، قائلًا: “تخضع جميع القطاعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي، بما في ذلك القطاع المصرفي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على زيارة الفروع المصرفية لفتح وإدارة حساباتها المصرفية التجارية. ومن خلال ‘ Wio Business’ ، نهدف إلى تمكين طموحات رواد الأعمال لدينا من خلال نظام مالي رقمي قوي يقدم حلولا مصرفية متطورة، ويضع الأسس المتطورة لاقتصاد المستقبل”.

وقال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Wio Bank : “في ظل تطور الشركات وتبني نهج يعتمد على الخدمات الرقمية في المقام الأول استجابة لتغير سلوك المستهلكين، تحتاج نماذج التشغيل المصرفية في المنطقة إلى مواكبة هذا التطور. نقدم في Wio Business حلًا مصرفيًا سريعًا وسهلًا ومرنًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يساعدها على التركيز على أعمالها وتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل. ويسعدنا أن نتعاون مع Virtuzone لدعم عملائها بأدوات وخدمات مصرفية رقمية أكثر سلاسة وتسريع هدفنا المتمثل في بناء منظومة تعاونية للخدمات المصرفية الخاصة بالشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

بدأت منصة Wio Bank عملياتها في سبتمبر 2022، وهي أول منصة مصرفية رقمية متكاملة في المنطقة تم بناؤها لتقديم حلول في ثلاثة قطاعات رئيسية هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. ويعد Wio Business أول تطبيق مصرفي رقمي تقدمه Wio ، حيث يوفر إمكانية فتح حساب أعمال مبسط ورقمي بالكامل وخيارات شخصية وخدمات متكاملة بسلاسة مبنية حول احتياجات كل عميل، مما يساعدهم على إتمام مهامهم، والتحكم في إنفاقهم باستخدام بطاقات افتراضية غير محدودة لفريقهم، وإنشاء مساحات توفير مختلفة لضريبة القيمة المضافة والإيجار وغيرها، والتركيز على تنمية أعمالهم.

نبذة عن Virtuzone :

مجموعة Virtugroup هي شركة قابضة مقرها دبي وتتألف من Virtuzone ، التي تقدم خدمات لشركات المنطقة الحرة والشركات القابضة ؛ وشركة Next Generation Equity ، التي تقدم مجموعة من برامج المواطنة والإقامة حسب الاستثمار.

مع وجود أكثر من 150 موظف يتحدثون 30 لغة، تقدم Virtuzone مشورة محايدة حول إنشاء شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كونها مزود حلول من البداية إلى النهاية لمجموعة من خدمات الأعمال، بما في ذلك كل مايخص التأشيرات والرخص التجارية و المحاسبة والعلامات التجارية. بصفتها المتخصصين الرائدين في إنشاء الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزيل Virtuzone تعقيدات إنشاء الأعمال حتى يتمكن رواد الأعمال من التركيز على ما يهم حقًا لنجاح شركتهم. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.vz.ae .

نبذة عن Wio Bank :

تعد Wio منصة مالية متكاملة مملوكة لكل من “القابضة” ( ADQ ) و”ألفا ظبي القابضة” و”اتصالات” وبنك أبوظبي الأول ( FAB ) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. للمزيد من المعلومات قم بزيارة https://wio.io/ .