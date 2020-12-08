شراكة إنفوداس وأوبسوات تدمج حلول ما بين النطاقات السرية المعتمدة مع الحماية من البرمجيات الخبيثة للنطاقات الحرجة للمهمة

كولون، ألمانيا، وسان فرانسيسكو

8 ديسمبر / كانون أول 2020/PRNewswire/ — تشاركت شركة إنفوداس (INFODAS)، وهي شركة رائدة في حلول ما بين النطاقات، مع شركة أوبسوات (OPSWAT) وهي شركة رائدة في الحماية من التهديد القائمة على المحتوى، لتوفير حلول الوصول الآمن للنطاقات الحساسة إلى المستوى “السري” في القطاع العام والبنية الحرجة.

يتعين على مؤسسات القطاع العام التي تتعامل مع المعلومات السرية وتريد الاستفادة من الرقمنة أن تحل ثلاث قضايا. أولاً، هي تحتاج إلى التحكم في أي البيانات التي تخرج من المجالات الحساسة. ثانيًا، تحتاج إلى التأكد من فصل المجالات الحساسة وغير الحساسة في جميع الأوقات. ثالثًا، يجب أن تتأكد من أن البيانات الواردة من الشبكات الأخرى أو الوسائط المحمولة لا تتضمن حمولات خطيرة مثل برامج الفدية أو هجمات الصفر اليومية. يواجه مشغلو البنية التحتية الحرجة مشكلات مماثلة عند توصيل تقنية التشغيل بتكنولوجيا المعلومات.

من خلال الجمع بين الصمام SDoT أحادي الاتجاه الخاص من إنفوداس أو بوابة أمان SDoT ثنائية الاتجاه مع كشك MetaDefender Kiosk و الخزنة الخاصة بأوبسات، تتم معالجة جميع المشكلات المذكورة أعلاه. تتحكم حلول SDoT عبر المجالات في تدفق البيانات في جميع الطبقات وتحافظ باستمرار على فصل النطاق المنطقي. وهي تحمي ما يوجد داخل نظام مشابه لنقطة مراقبة الحدود. يتحقق MetaDefender و Kiosk من أي بيانات يتم إحضارها من الخارج من خلال عملية مسح وتعقيم مكثفة لجميع مكونات البيانات من خلال أكثر من 35 محركًا مضادًا للبرامج الخبيثة. يمكن أيضًا دمج MetaDefender مع حل إنفوداس ‘PATCH.works لإدارة التصحيح التلقائي للأنظمة ذات الفجوات غير المؤمنة سابقا. علاوة على ذلك، MetaDefender Vault هو حل آمن لتخزين الملفات واسترجاعها يحمي البيانات الحرجة ويبقي التهديدات بعيدة. وهو يحد من الوصول داخل المؤسسة ويوفر معلومات تتبع وتدقيق مهمة.

استوفت جميع عناصر عائلة منتجات (Secure Domain Transition (SDoT المتطلبات الصارمة للمكتب الفدرالي الألماني لأمن المعلومات لأمن الأجهزة والبرمجيات على المستوىSECRET “السري” الألماني وما دونه. كما تم منح موافقات الناتو والاتحاد الأوروبي للمستوى السري بعد تقييمات متعمقة على مدى عدة سنوات. وهذا يجعل من السهل الحصول على بنية الحل مع MetaDefender المعتمدة في سيناريوهات الجيش والأمن الداخلي والاستخبارات ويوفر مستوى حماية من الدرجة العسكرية راحة البال لمتخصصي أمن معلومات البنية التحتية الحرجة.

ثورستن إيك، المدير الإداري لشركة إنفوداس، يشعر بالسعادة إزاء هذه الشراكة والجمع بين التكنولوجيا الألمانية والأميركية. ويقول إن “مجموعة منتجات أوبسوات وإنفوداس متكاملة للغاية وتحل مشاكل أمن المعلومات في العالم الحقيقي.” ويضيف الدكتور ألكسندر شيلونغ، نائب رئيس إدارة الأعمال الدولية “على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان لدينا العديد من العملاء الذين طلبوا هذه الشراكة. ويسعدني أننا نجحنا في جميع الاختبارات بنجاح ونتطلع إلى العمل مع أوبسوات في ألمانيا ودوليًا”.

توم مولن، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في أوبسوات متحمس أيضًا. ويقول “بصفتنا مورِّدًا لبرمجيات للأمن السيبراني يركز على حماية القطاع العام والبنية التحتية الحيوية، كثيرًا ما يسألنا العملاء كيف ينبغي عليهم تأمين نقل البيانات التي يتم تحليلها بواسطة MetaDefender والتحكم فيها عبر نطاقات الأمان. يسعدنا أن نوصي بمنتجات SDoT من إنفوداس باعتبارها توفر حلولًا فعالة ومعتمدة لكل من المتطلبات الأساسية. يوفر دمج أوبسوات MetaDefender و SDoT CDS من إنفوداس حلاً سلسًا للتحكم في نطاقات عبور البيانات وتأمينها مع ضمان نقل البيانات التي لا تحمل الحمولات الخطرة “.

كلا المنتجين متوفران على الفور.

نبذة عن إنفوداس

إنفوداس هي شركة مستقلة مملوكة عائليا تأسست في العام 1974 في ألمانيا. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة عبر النطاقات على أساس مبادئ الأمن حسب التصميم وتوفر الأمن السيبراني واستشارات تكنولوجيا المعلومات للعملاء الحكوميين والدفاعيين والتجاريين. تم اعتماد حلول مجموعة منتجات إنفوداس بوابة أمن SDoT، صمام بيانات برمجية SDoT ، وخدمة وضع العلامات PATCH.works ، وصولا إلى مستوى “السري” في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي مدرجة في كتالوغ ضمان معلومات الناتو. على مدار السنوات العشر الماضية، تم استخدام منتجات SDoT في أصعب البيئات ذات المهام الحرجة حول العالم. تم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا وفقًا لمبدأ الأمن حسب التصميم وشفافية سلسلة التوريد.

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نبذة عن أوبسوات

تحمي أوبسوات البنية التحتية الحرجة. نحن نفترض أن أي ملف أو جهاز يدخل أو يجتاز أو يغادر مؤسسة قد يكون مخاطرة. للقيام بذلك، نقدم منصات التهديدات الإلكترونية التي لا تكتشف التهديدات فحسب، بل تمنعها أيضًا. توفر منصاتنا عملية آمنة حقًا لنقل الملفات والأجهزة من وإلى الشبكات الحرجة. توفر أوبسوات هذه العملية لأكثر من 1500 عميل حول العالم.

الصورة –https://mma.prnewswire.com/ media/1358024/infodas_OPSWAT_ MetaDefener_Infographic.jpg