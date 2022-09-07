‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): من خلال تنشيط تجارة الخدمات، تلتزم الصين بفتح أبوابها على مستوى أعلى

بكين، 7 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — مع اقتراب معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات (CIFTIS) 2022 من الانتهاء يوم الاثنين في بكين، أرسلت البلاد إشارة إلى تصميمها الراسخ على الدفع من أجل انفتاح أوسع وأعمق.

وتحت عنوان “التعاون من أجل تطوير أفضل، والابتكار من أجل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة “، يضم حدث هذا العام منطقة معارض تبلغ مساحتها 152000 متر مربع بمشاركة أكثر من 2400 شركة، بما في ذلك أكثر من 400 شركة من شركات Global Fortune 500 والشركات الرائدة في هذا المجال.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أنه تم التوقيع على ما مجموعه 1339 مشروعًا، منها 513 مشروعًا للبناء، و175 صفقة استثمارية، و128 اتفاقًا استراتيجيًا، و173 منتجًا من منتجات الإطلاق الأول.

وأشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى CIFTIS الأربعاء 2022 إلى أن CIFTIS هو منصة حاسمة للصين لتوسيع الانفتاح وتعميق التعاون والابتكار الرائد.

وأعرب عن استعداد البلد للعمل مع البلدان الأخرى لدعم تعددية الأطراف الحقيقية والشمولية والتعاون الذي يعود بالنفع على الجميع، والترويج المشترك لاقتصاد الخدمات المفتوح والمشترك لإعطاء زخم لانتعاش الاقتصاد العالمي.

تم تسليط الضوء على التنمية الخضراء

أنشأ CIFTIS هذا العام قسمًا للخدمات البيئية لأول مرة. وهي تركز على التنمية الخضراء، وسط جهود البلاد لتحقيق أهداف ذروة الكربون والحياد الكربوني.

يغطي هذا القسم مساحة 16700 متر مربع ويركز على مواضيع مثل الطاقة منخفضة الكربون، والمناخ واقتصاد الكربون، وحياد الكربون والتكنولوجيا الخضراء.

تم عرض عدد من المنتجات والتقنيات الجديدة مثل خوادم الحوسبة السحابية الخضراء منخفضة الكربون، وحساب بصمة الكربون ESG ، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الخضراء.

واستضاف المنظمون أيضًا 24 نشاطًا من أنشطة المنتديات والمؤتمرات لاستكشاف مسار التعاون العالمي للتنمية الخضراء بعمق.

وأشار شي في بيان كتابي إلى مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام الماضي إلى أن “الرؤى لن تتحقق إلا عندما نتصرف على أساسها”، حيث شهدت الصين تقدمًا ملحوظًا في توفير الطاقة وخفض الكربون على مدى العقد الماضي.

بحلول عام 2021، انخفض استهلاك الطاقة في الصين لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.2 في المائة عن عام 2012 وخفض كثافة الكربون بنسبة 34 في المائة في العقد الماضي.

ازدهار تجارة الخدمات في الصين

لقد حققت تجارة الخدمات في الصين توسعًا هائلًا حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الصين 1.49 مرة على مدى السنوات العشر الماضية وتجاوزت التجارة التراكمية في الخدمات 4 تريليون دولار.

في النصف الأول من عام 2022، ارتفع استيراد وتصدير الخدمات في الصين أيضًا 2.89 تريليون يوان (419 مليار دولار)، بزيادة قدرها 21.6 في المائة على أساس سنوي.

كما يجد المستثمرون في الخارج أماكن جميلة في قطاع الخدمات الصيني المتنامي. وقالت وزارة المواصلات إن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في الصين في عام 2021 ارتفع بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 1.15 تريليون يوان (180.72 مليار دولار )، شكل قطاع الخدمات 79 في المائة من المجموع.

كما تعهد الرئيس الصيني في رسالته التهنئة بأن تظل البلاد ملتزمة بتعزيز توسيع فرص الوصول إلى الأسواق في قطاع الخدمات، وتيسير الانفتاح في تجارة الخدمات عبر الحدود، والسعي إلى إنشاء نظام انفتاح عالي المستوى لقطاع الخدمات.

حقن الحيوية في الاقتصاد العالمي

وأشار شي، في رسالته التهنئة، إلى أن المركز يقدم إسهامات نشطة في تنمية التجارة العالمية في الخدمات والخدمات.

لا شك أن CIFTIS تعقد في الوقت المناسب لتعزيز التعاون العالمي، وقد ردد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الصين الدكتور علي عبيد الظاهري كلمات شي خلال مقابلة حديثة مع CGTN .

وشدد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو – إيويلا، في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر القمة العالمي للتجارة في الخدمات المعقود في عام 2022 على أن الاقتصاد العالمي اليوم مدفوع بشكل متزايد بقطاع الخدمات، ومع تسارع وتيرة الرقمنة في تجارة الخدمات، فإن حصة تجارة الخدمات في التجارة العالمية ستستمر في الارتفاع.

بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتجارة الخدمات في الصين 6.1 في المائة على مدى العقد الماضي، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن المستوى العالمي، وفقًا لوزارة التجارة. واحتل حجم تجارة الخدمات في البلد المرتبة الثانية عالميًا لمدة ثماني سنوات متتالية.

ويوجد حاليًا أكثر من 200 بلد ومنطقة لديها تجارة في الخدمات مع الصين.

وقال راجا داتو نوشيروان زين العابدين، السفير الماليزي لدى الصين، لـ CGTN إن عقد CIFTIS يدل تمامًا على التزام الصين بزيادة فتح قطاع الخدمات، وهو أمر يرحب به العالم.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-09-05/Revving-up- services-trade-China-is- committed-to-higher-level- opening-1d5g2fAhn5m/index.html