‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): معرض الاستيراد الدولي الصيني الخامس: باب الصين سيُفتح أكثر بعد المؤتمر العشرين للحزب

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة، مكررًا تقريره المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التزام الصين بتعزيز الانفتاح عالي المستوى.

صرح شي في كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض الاستيراد الدولي الصيني الخامس عبر الفيديو قائلًا: “يُعد الانفتاح قوة دافعة رئيسية وراء تقدم الحضارات البشرية ومسار جوهري نحو الازدهار العالمي والتنمية”.

ومن المقرر أن يُقام معرض هذا العام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر في مركز الصين الاقتصادي بشنغهاي، ويُتوقع حضور مشاركين من 145 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

الانفتاح المؤسسي

وأضاف شي، في خطابه، قائلًا: ستعمل الصين مع جميع الدول وجميع الأطراف لتقاسم فرص الانفتاح المؤسسي. وتحدّث أيضًا عن أهمية توسيع الانفتاح المؤسسي في التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني من حيث تعزيز الانفتاح الصيني عالي المستوى.

كما تعهد الرئيس الصيني يوم الجمعة بأن الصين ستوسع الانفتاح المؤسسي بثبات فيما يتعلق بالقواعد واللوائح والإدارة والمعايير.

وأشار كذلك إلى تنفيذ الصين لاستراتيجية تحديث مناطق التجارة الحرة التجريبية، وتسريع تطوير ميناء التجارة الحرة في هاينان، والاستفادة من دورها كمنصات تجريبية للإصلاح الشامل والانفتاح.

تتمتع مناطق التجارة الحرة التجريبية في الصين بقدر أكبر من الحكم الذاتي في تسهيل الابتكار المؤسسي للبلاد، والتي نفذت جميعها قانون الاستثمار الأجنبي لتحسين نظام ترقية الاستثمار الأجنبي، ونظام الإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي، ونظام التشريع خلال العملية أو فيما بعدها، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب.

فعلى سبيل المثال، أخذت منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي زمام المبادرة في إدخال عدد كبير من تدابير الابتكار المالي في الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك توسيع استخدام الرنمينبي (اليوان الصيني) عبر الحدود وإنشاء نظام حساب التجارة الحرة. حيثُ أُدخل النظام لمناطق التجارة الحرة التجريبية في بلدية تيانجين ومقاطعة غوانغدونغ ومناطق أخرى في الصين.

ارتفع عدد هذه المناطق إلى 21 منطقة بإجمالي وضع 278 ابتكارًا مؤسسيًا أو تكرارها، في أقل من 10 سنوات بعد إطلاق الصين أول منطقة تجارية حرة تجريبية في شنغهاي في عام 2013، مما يدل على عزم الصين القوي على المزيد من الانفتاح.

فرص للجميع

وفقًا لمنظم المعرض، ستشارك الشركات من جميع الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم حتى الآن، في معرض الأعمال.

تشارك نيكاراغوا، وجيبوتي، وموريتانيا، وجزر القمر، وموزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، وأيسلندا، لأول مرة في المعرض الوطني الذي يستمر لمدة ستة أيام.

وبالتالي، سينضم إجمالي 284 شركة من قائمة فورتشين 500 إلى معرض المشاريع، مع وجود ما يقرب من تسعة من كل 10 عارضين متكررين.

أطلقت الإصدارات الأربعة السابقة من معرض الاستيراد الدولي الصيني أكثر من 1500 منتج وتقنية وخدمات جديدة، بإجمالي مبيعات متوقع يتجاوز 270 مليار دولار.

صرح شي، في خطابه، قائلًا: أظهر تطور معرض الاستيراد الدولي الصيني في السنوات الخمس الماضية بوضوح أن “معرض الاستيراد الدولي الصيني للواردات أصبح عرضًا لنموذج التنمية الجديد في الصين، ومنصة للانفتاح عالي المستوى، ومنفعة عامة للعالم بأسره”.

كما أكد على عمل الصين مع جميع الدول وجميع الأطراف لتقاسم الفرص في سوقها الكبير وكذلك تقاسم الفرص من التعاون الدولي المتعمق.

تُعد مبادرة الحزام والطريق نقطة مضيئة تظهر كيفية مشاركة مساعي الانفتاح في الصين فرص التنمية الصينية للجميع.

وقّعت الصين، حتى الآن، أكثر من 200 وثيقة تعاون مع 149 دولة و 32 منظمة دولية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وبلغ التمويل التراكمي للتجارة في البضائع بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق حوالي 12 تريليون دولار (اعتبارًا من يونيو 2022).

وصرح شي، في ختام خطابه، قائلًا: “تستعد الصين للعمل مع جميع الدول لممارسة تعددية الأطراف الحقيقية، وبناء المزيد من التوافق من أجل الانفتاح، والتغلب بشكل مشترك على الصعوبات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، والتأكد من أن التزامنا بالانفتاح سيجلب آفاقًا واسعة للتنمية العالمي”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-04/5th-CIIE-China-s- door-will-further-open-after- 20th-Party-congress- 1eGZgs8Gkes/index.html