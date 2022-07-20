‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): ما وراء جبال تيان شان: شينجيانغ هي أرض العجائب

تمتد جبال تيانشان لآلاف الأميال عبر الحدود الشمالية الغربية للصين، وتقسم شينجيانغ إلى نصفين. لطالما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مودته الكبيرة لجبال تيانشان وشينجيانغ. خلال زيارته الأخيرة، شهد شي السلام والاستقرار في مجتمع شينجيانغ والازدهار الناتج عن اقتصادها المزدهر على جانبي جبال تيانشان.

زار الرئيس شي شينجيانغ بين 12 و 15 يوليوز/تموز. وتفقد تسعة أماكن في ثلاث مدن وحضر جلسة استخلاص المعلومات وسبعة اجتماعات. تجلت التوقعات الكبيرة للرئيس من خلال جدول أعماله المزدحم وحيوية وكثافة المناقشات التي حضرها.

من ركن بعيد إلى مركز أساسي

تلعب شينجيانغ، المنطقة النائية المغلقة نسبيًا، الآن دورًا حيويًا في مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، حيث وصلت قيمة التجارة الخارجية إلى أكثر من 67.4 مليار يوان (9.99 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة 30.9 في المائة سنويا.

تعد منطقة ميناء أورومتشي الدولي البري، التي تحتوي على مركز السكك الحديدية السريع بين الصين وأوروبا في أورومتشي ومنطقة جمركية شاملة، مشروعًا بارزًا في بناء مبادرة الحزام والطريق في المنطقة.

منذ إنشائها في عام 2015، جذبت منطقة الميناء البري استثمارات تزيد عن 30 مليار يوان (حوالي 4.44 مليار دولار) وجذبت أكثر من 340 شركة. كما تم تنفيذ مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

بحلول يونيو/حزيران 2022، كانت منطقة الميناء البري قد شغلت أكثر من 5900 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا عبر 21 طريقًا تربط 26 مدينة في 19 دولة ومنطقة أوروبية وآسيوية. تحمل القطارات أكثر من 200 فئة من البضائع، تتراوح من الضروريات اليومية والملابس إلى المعدات الميكانيكية ومواد البناء.

وقال شي أثناء زيارته لمنطقة ميناء أورومتشي البري الدولي: “مع تقدم التعاون في مبادرة الحزام والطريق، لم تعد شينجيانغ زاوية نائية ولكنها منطقة أساسية ومركز”.

رؤية جديدة

تمثل شينجيانغ سدس أراضي الصين، وهي موطن لـ 13 مجموعة عرقية وستة ديانات رئيسية وأكثر من 25 مليون شخص. لطالما كانت منطقة ذات قيمة إستراتيجية.

وأشار شي في الجولة، داعيا إلى تحقيق توازن مناسب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، إلى أنه “في رحلتنا في العصر الجديد، سنسعى إلى بناء شينجيانغ لتكون مكانا جميلا موحدا ومتناغما ومزدهرا، مع ثقافة متقدمة وحياة سعيدة للجميع وبيئة سليمة”.

شهدت المنطقة تطورًا بيئيًا قويًا من عام 2010 إلى عام 2019، مع زيادة صافية تزيد عن 113 مليون مو (حوالي 7.53 مليون هكتار) من الأراضي الوظيفية بيئيًا كما أظهر أحدث مسح للأراضي والموارد في شينجيانغ.

بحلول عام 2019، سجلت المنطقة أكثر من 183 مليون مو (حوالي 12.2 مليون هكتار) من الغابات، و780 مليون مو (حوالي 52 مليون هكتار) من الأراضي العشبية و22.87 مليون مو (حوالي 1.52 مليون هكتار) من الأراضي الرطبة، و33.18 مليون مو (حوالي 2.21 مليون هكتار) من الأنهار والبحيرات.

خططت شينجيانغ لإنشاء منتزه كالاميلي الوطني ومنتزه جبال كونلون الوطني، وهما الأولان من نوعهما في المنطقة، لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والنظم البيئية المحلية.

وفقًا للحكومة المحلية، فقد حددت متوسط هدف النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لما يزيد عن 6 في المائة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-25) وخططت لخلق ما متوسطه 460 ألف وظيفة حضرية جديدة كل عام وجعل معدل البطالة في المناطق الحضرية أقل من 5.5 في المائة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-07-20/Beyond-the- Tianshan-Mountains-Xinjiang- is-a-land-of-wonders- 1bOC9Tg3HRS/index.html

رابط الفيديو- https://www.youtube.com/watch? v=FG10zU9nuzI