شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): روحية يانان تلهم حملة تجديد الريف

تفتخر المدينة بإنتاج 4 ملايين طن من التفاح سنويا – وهو ما يمثل تسع إجمالي إنتاج التفاح في أكبر دولة نامية في العالم.

وبعدد سكان يبلغ 1000 شخص في قرية نانغو، تخلصت هذه القرية من الفقر في العام 2018.

توجه الرئيس شي جنبينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مباشرة إلى نانغو بعد نزوله من القطار بعد ظهر يوم الأربعاء خلال أول جولة تفقدية له بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

وفي بستان هناك، تحدث شي مع القرويين، وسأل بالتفصيل عن كيفية زراعتهم لأشجار التفاح وقطف الفاكهة، وما أنواع التفاح التي زرعوها، والأسعار التي بيع بها التفاح، وعن مداخيلهم. كما استفسر عن كيفية قيام القرية بتوسيع بساتين التفاح وتطوير صناعات أخرى.

وقال القروي تشاو يونغ دونغ: “سألنا الأمين العام شي عن دخلنا وقلت إننا نقوم بعمل جيد حقًا الآن”، مضيفًا أن دخل البستان يتراوح بين 50,000 (أكثر من 6800 دولار) إلى 60,000 يوان في عام موسم سيئ، وأنه يمكنه كسب 10,000 يوان إضافي سنويًا إذا كان يعمل في التعاونية الريفية.

وإذ أشار إلى انخفاض الرطوبة وهطول الأمطار المناسبين لنمو أشجار التفاح على هضبة اللوس في شمال شانشي، أشاد شي أيضًا بتطبيق التقنيات الحديثة بما في ذلك الري بالتنقيط والزراعة القزمية وخطوط إنتاج اختيار الفاكهة في تحسين جودة الفاكهة وكفاءة الإنتاج.

وأقر شي بأن مشكلة الفقر المطلق قد تم حلها في تلك القرية، وشدد على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود لتحسين حياة الناس.

وقال شي إن “الحزب الشيوعي الصيني هو حزب الشعب ومن أجل الشعب. والحزب الشيوعي الصيني ملتزم بخدمة الشعب والقيام بعمل جيد لصالحهم”.

العمل الموجه نحو الناس والجاد هو روح يانان

ويتوافق ما قاله شي مع الهدف الأساسي للحزب الشيوعي الصيني المتمثل في خدمة الشعب بإخلاص، والذي تمت كتابته لأول مرة في دستور الحزب خلال المؤتمر الوطني السابع للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في يانان في العام 1945.

وأشاد شي بيانان كموقع مقدس للثورة الصينية ومهد الصين الجديدة، حيث قاد الثوار المخضرمون بما في ذلك ماو تسي تونغ ثورة الصين من البداية إلى النهاية، وغيروا آفاق البلاد. وقال شي إن روح يانان أيضا تسلط الضوء على روح المغامرة للاعتماد على الذات والعمل الجاد.

على الرغم من الحصار المشدد الذي فرضته قوات الكومينتانغ في العام 1941، فإن جنود الحزب الشيوعي الصيني والقرويين المحليين في نانيوان، عمل سكان يانان بكامل قوتهم في الحقول مستخدمين المعاول والمجارف لتحويل الجبال المقفرة والأراضي القاحلة في شمال شانشي إلى أراضٍ زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال جولته التفقدية لقناة هونغتشي، أو قناة العلم الأحمر، في مدينة لينتشو بمقاطعة خنان بوسط الصين يوم الجمعة، قال شي إن روح المغامرة بالاعتماد على الذات والعمل الجاد في بناء القناة موروث ومنقول من روحية يانان.

كان سكان مقاطعة لينشيان، المعروفة الآن باسم مدينة لينتشو، يعانون من نقص المياه. في الستينيات، أمضى السكان المحليون ما يقرب من 10 سنوات لبناء القناة التي تعبر جبال تايهانغ شديدة الانحدار، على ارتفاع يتراوح بين 800 و 1736 مترًا فوق مستوى سطح البحر، لتحويل المياه.

وقال شي إن قناة العلم الأحمر بحد ذاتها نصب تذكاري للروح البطولية لأهالي مقاطعة لينشيان الذين لم يستسلموا للقدر أو يستسلموا للهزيمة.

ودعا جميع أعضاء الحزب إلى تعزيز الروح القتالية، وتقوية القدرة القتالية، والتغلب بحزم على مختلف الصعوبات والتحديات المقبلة، وتسخير الروح القتالية التي لا تقهر لفتح آفاق جديدة لقضية الحزب والبلاد.

وشدد التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني على أن البلاد ستواصل وضع التنمية الزراعية والريفية في المقام الأول، وتدعيم الإنجازات وتوسيع نطاقها في التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز أسس الأمن الغذائي على جميع الجبهات.

ودعا شي أعضاء الحزب إلى تعزيز إنعاش الريف بطريقة مفيدة، وتنفيذ سياسات إثراء القرويين، وتسريع تحديث الزراعة والمناطق الريفية في محاولة لمساعدة القرويين على عيش حياة أكثر ازدهارا.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-10-31/Yan-an-Spirit-to- inspire-rural-revitalization- drive–1ezSQhg2qjK/index.html