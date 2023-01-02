‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): رئيس CMG يرسل تحيات السنة الجديدة إلى الجماهير في الخارج

وقال “مستمتعين بأشعة الشمس الشتوية الدافئة، نرحب بعام 2023، العام الجديد المليء بالوعود والتوقعات. اود ان اقدم لكم تحياتي من بكين”.

وأشار شين إلى أنه في عام 2022، عقد الحزب الشيوعي الصيني بنجاح مؤتمره الوطني العشرين، وحدد مهمة ومسارات النهوض بإعادة إحياء الأمة على جميع الجبهات من خلال المسار الصيني للتحديث.

وقال إنه بصفته مشاركًا وشاهدًا ومسجلًا للعصر الجديد، قدمت CMG المؤتمر الكبير والرائع للعالم وأنتجت مجموعة من الميزات عالية الجودة لإخبار قصص الصين الرائعة خلال العقد الاستثنائي الماضي، وحازت على إشادة واسعة من الجماهير في المنزل. وفي الخارج.

على مدار العام الماضي، استكشفت CMG الابتكار المتكامل لـ “الأفكار+الفن+التكنولوجيا” للسعي لتحقيق هدف تقديم منتجات عالية الجودة عبر القنوات التلفزيونية والشبكات والمنصات.

على سبيل المثال، في بث الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، تبنت CMG تقنيات متطورة لتقديم “رومانسية على الطريقة الصينية” حيث اختلط الروح الأولمبية بالثقافة الصينية وأضاءت شرارة التكنولوجيا الجليد والثلج. أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بمجموعة الألعاب الأولمبية للنطاق غير المسبوق والنجاح الذي حققته تغطيتها للألعاب.

وأضاف شين أن البرامج التي أنتجتها CMG مثل “الصين في الكلاسيكيات” و “الصين في الشعر والرسم” ليست فقط تفسيرًا فنيًا للحضارة الصينية الدائمة، ولكنها أيضًا متابعة مستمرة تساهم في تنوع الحضارات الإنسانية.

وأشار إلى أن عروض CMG مثل حفل مهرجان الربيع وحفل مهرجان منتصف الخريف وحفل رأس السنة الجديدة ساعدت في إلهام الحماس للثقافة الصينية في الخارج، وساعدت عروض الأفلام والبرامج التلفزيونية الصينية في بناء جسر عبر الحضارات والجمع بين بعضها البعض. القلوب والعقول من خلال الصور والأفلام.

بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أطلقت CMG سلسلة من 58 حدثًا إعلاميًا خارجيًا حول “رحلة جديدة: الصين والعالم “لمناقشة أهمية التحديث الصيني وأهميته للعالم مع أصدقاء من مختلف البلدان، وتلقي الدعم والتغطية من أكثر من 2000 وسيلة إعلامية دولية.

علاوة على ذلك، قامت CMG في عام 2022 بتحسين شبكتها العالمية لجمع الأخبار وكرست نفسها لتعزيز قدرتها على الإبلاغ عن أهم الأخبار العالمية. تبث CMG الآن 68 لغة، ارتفاعًا من 44، مع تغطية 233 دولة ومنطقة.

في تقريره عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووباء COVID-19 ، قال شين إن CMG قد تخلت عن الأحكام المسبقة وظلت وفية للحقيقة وجعلت موقف الصين الموضوعي والحيادي وحلولها مسموعة من قبل المجتمع الدولي.

وقال إن “القدرة على الاتصال هي مقياس أساسي لوسائل الإعلام الدولية، والحقيقة هي مصدر الحيوية لجميع المؤسسات الإعلامية”.

“في العام المقبل، سنواصل المضي قدمًا في المشاريع والثبات، ونقدم آفاقًا جديدة في العصر الجديد في الصين إلى المجتمع الدولي من وجهات نظر متعددة.”

يصادف عام 2023 الذكرى السنوية العاشرة لاقتراح مبادرة الحزام والطريق.

واختتم بالقول “سنواصل تكوين صداقات من خلال التعاون الإعلامي، وتعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات، وسنتحمل واجبنا كمنظمة إعلامية مسؤولة في تعزيز القيم المشتركة للإنسانية وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية”.

https://news.cgtn.com/news/ 2023-01-01/CMG-president- sends-New-Year-greetings-to- overseas-audiences- 1geIsIF0Xcs/index.html

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1975942/CGTN_New_Year. jpg