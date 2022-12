‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): رؤية الصين للمستقبل على سلسلة وثائقية جديدة لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) بعنوان “تطلعات الصين”

تقدم شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) المسلسلات الوثائقية المكونة من أربعة أجزاء المعروضة لأول مرة في 24 نونبر/تشرين الثاني على مستوى العالم. ستأخذ طموحات الصين الجمهور في رحلة عبر العالم، من مهد الحضارة الصينية إلى مهد تكنولوجيا الكم في الصين. من المعابد الهندوسية القديمة في نيبال إلى سافانا العظيمة في كينيا.

بعد حياة 24 مجموعة من الأفراد، بما في ذلك علماء الاندماج النووي وحرفيو الدروع الحديدية وأوصياء الأفيال ورسامي الرسوم المتحركة وصانعي السياسات والأطباء، إلخ، تكشف السلسلة الوثائقية عن أدلة وراء التغيير الملحوظ الذي شهدته البلاد في العقد الماضي من خلال توثيق حياة الأفراد الذين ساعدوا في تشكيل المشهد الحالي للصين.

تفكك طموحات الصين السرد التقليدي للصين من خلال عرض الشخصيات الواقعية الحية التي تعتقد أنها يجب أن تكون مختلفة ويمكن أن تكون مختلفة. كيف يمكنهم جعل المستحيل ممكناً وببساطة “إنجاز الأمور”، ولكن الأهم من ذلك، كيف يرون أنفسهم ودورهم كمواطنين عالميين.

ستغطي السلسلة المكونة من أربعة أجزاء – “الجديد الرائع NEW COOL ” و”قصص المال MONEY STORIES ” و”تذكر كلامي MARK MY WORDS ” و”نحو المستقبل INTO THE FUTURE ” موضوعات عن الثقافة والاقتصاد والحوكمة والشؤون العالمية.

يقول كثيرون إن الصين مرت بعقد من الثقة المتزايدة، والتي كانت مصدر قلق لكثير من النقاد والسياسيين. لكن بالنسبة للأجيال التي نشأت في العقد الماضي، أصبح هذا التغيير الآن جزءًا جوهريًا من حياتهم ويفخرون بإعادة اكتشاف تراثهم وإحياء التقاليد المفقودة.

تعرض طموحات الصين التأثير المتموج الذي أحدثه هذا الجيل الجديد من خلال اتباع نهج فريد من منظور شاعر رومانسي وبطولي وأسطوري في التاريخ الصيني.

أثرت قصيدة سونغ سي، وهي شكل خاص من الشعر الموسيقي الصيني، بشكل كبير على العالم الروحي للشعب الصيني لأكثر من ألف عام. من خلال العمل مع مجموعة من الفنانين المكرسين لإعادة الشكل الفني المفقود، تمكنت المسلسلات الوثائقية، لأول مرة على الإطلاق، من إعادة إنشاء اللحن المفقود لواحدة من أشهر قصائد سونغ سي وأكثرها تأثيرًا ليراها العالم الحديث.

يكشف المسلسل أيضًا عن أسرار المدينة الأسرع نموًا في الصين، بسرعة لم يسمع بها من قبل في معظم أنحاء العالم. وكيف يعمل الاكتتاب العام لأول شركة لتقنية الكم في العالم بعد عدة جولات من العقوبات الأمريكية.

تستكشف طموحات الصين القوى الدافعة الجديدة وراء ثاني أكبر اقتصاد في العالم فيما يتعلق بالانتقال إلى وضع التنمية عالية الجودة، مع الاستماع إلى صوت جيل جديد يتبنى التغيير لتحقيق أحلامه.

ستصدر شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN )طموحات الصين بـ 15 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والعربية والروسية والفرنسية والمنغولية والعبرية والبرتغالية والهندية والفارسية والفيتنامية والبنغالية وميانمار والإندونيسية والألمانية.

ستتوفر السلسلة الكاملة والمقاطع القصيرة أيضًا على الموقع الرسمي لشبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) و APP ووسائط التواصل الاجتماعي بعد عرضها الأول على CGTN .

https://www.cgtn.com/specials/ 2022/china-aspirations.html

الفيديو- https://www.youtube.com/watch? v=b6CHBaJRwkk