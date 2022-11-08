‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تنظر شنغهاي إلى ابتكار العلوم والتكنولوجيا كقوة دافعة رئيسية للتنمية

انطلق اليوم الأحد، الملتقى الخامس، وهو أحد أكبر التجمعات العلمية والتكنولوجية في العالم والذي يُعقد سنويًا في العاصمة منذ عام 2018، تحت شعار “العلوم إلى الأمام: لخلق مستقبل مشرق.

حضر أكثر من 60 من كبار العلماء من أكثر من 20 دولة ومنطقة، بما في ذلك 27 من الحائزين على جائزة نوبل، الحدث الذي استمر لمدة يومين عبر الإنترنت وغير متصل.

فاز عالمان بجائزة WLA

في حفل الافتتاح يوم الأحد، مُنحت جائزة الرابطة العالمية للفائزين (WLA) ، وهي جائزة علمية دولية أُنشئت في شنغهاي عام 2021، لعالمين.

ذهبت جائزة 2022 WLA في علوم الحياة أو الطب إلى عالم الكيمياء الحيوية الألماني Dirk Görlich لاكتشافاته الرئيسية التي توضح آلية وانتقائية نقل البروتين بين السيتوبلازم والنواة، وتم منح جائزة 2022 WLA في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات للباحث الأمريكي Michael I. Jordan لمساهماته الأساسية في أسس التعلم الآلي وتطبيقاته.

بالإضافة إلى الميدالية والشهادة، حصل كل منهم أيضًا على جائزة مالية قدرها 10 ملايين يوان (حوالي 1.39 مليون دولار).

تهدف جائزة WLA ، التي بدأتها WLA وتديرها مؤسسة WLA ، إلى تكريم ودعم الباحثين البارزين في جميع أنحاء العالم لمساهماتهم في العلوم. تم الإعلان رسميًا عن الفائزين بجائزة WLA الافتتاحية في 29 سبتمبر.

العلوم والتكنولوجيا للبشرية

قال روجر كورنبرغ، رئيس WLA و حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2006: تأسست WLA برؤية “العلم والتكنولوجيا من أجل المصير المشترك للبشرية” وثلاث مهام لتعزيز العلوم الأساسية، والدعوة إلى التعاون الدولي، ودعم تنمية الأجيال الشابة من العلماء.

وأشار إلى أن العالم يتغير، ويمكن للعلم أن يساعد الناس على التعامل مع التحديات وحتى حل المشكلات بشكل كامل في المستقبل، مضيفًا أن المنتدى يوفر فرصة فريدة للحضور للتواصل مع كبار الخبراء في العالم.

على مدى السنوات الماضية، أصبحت WLF قناة مهمة لربط كبار العلماء في العالم ومنصة حوار عالية المستوى مهمة في المجتمع العلمي العالمي.

أكد وان قانغ، رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا (كاست)، أن الصين أكدت على توسيع التبادلات العلمية والتكنولوجية الدولية والتعاون في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

وأشار إلى أن “مجتمع العلوم والتكنولوجيا في الصين سوف يلتزم بالقيمة المشتركة للبشرية جمعاء ويتبع فكرة العلوم والتكنولوجيا من أجل الخير”.

تهدف شنغهاي إلى أن تكون مركزًا عالميًا للابتكار العلمي والتكنولوجي

قال تشين جينينغ، سكرتير لجنة بلدية شنغهاي بالحزب، في حفل الافتتاح، إن المدينة شهدت بالفعل تحسنًا كبيرًا في قوتها العلمية والتكنولوجية على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث كان الابتكار العلمي التكنولوجي بمثابة قوة دافعة مهمة لها. التطوير المستمر.

في سبتمبر 2021، أصدرت المدينة خطتها الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) لبناء نفسها في مركز ابتكار للعلوم والتكنولوجيا له تأثير عالمي.

وفقًا للخطة، تهدف شنغهاي إلى زيادة كثافة الإنفاق على البحث والتطوير، أو الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، إلى حوالي 4.5 في المائة بحلول عام 2025. من بينها، ستصل نسبة التمويل للبحوث الأساسية إلى 12 بالمائة.

تهدف المدينة أيضًا إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات الناشئة الاستراتيجية إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2025، أي أعلى بثلاث نقاط مئوية من الهدف الإجمالي للبلاد.

بحلول عام 2025، تتطلع المدينة إلى أن يكون لديها أكثر من 26000 شركة عالية التقنية و 560 مركزًا للبحث والتطوير بتمويل أجنبي.

وقال تشن إن “التعاون والانفتاح اتجاه لا يمكن وقفه”، مضيفا أن شنغهاي ستبني منصة ابتكار ذات جودة أفضل، وستوفر خدمات ملائمة للعلماء من جميع أنحاء العالم، وستخلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-07/Shanghai-eyes-sci- tech-innovation-as-key- driving-force-for-development- 1eLkHdc1WOA/index.html