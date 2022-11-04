‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تحتضن الصين بيئة أعمال أفضل مع انفتاح عالي المستوى

بكين، 4 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — من المقرر أن يستقبل معرض الصين الدولي الخامس للاستيراد ( CIIE) ، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 نونبر/تشرين الثاني في شنغهاي، الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم.

ستشارك أكثر من 280 من أكبر 500 شركة وعمالقة الصناعة في العالم في هذا الحدث، من بينهم ما يقرب من 90 في المائة من المشاركين العائدين من العام الماضي، وفقًا لمكتب معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE والإدارة العامة للجمارك.

منذ عام 2018، والمعرض السنوي بمثابة قناة مفتوحة للاستثمار والمشتريات الدولية، كجزء من حملة الصين لفتح سوقها على العالم.

تم التأكيد على “تعزيز الانفتاح عالي المستوى” في تقرير مقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي ذكر فيه أن الصين يجب أن “توسع بشكل مطرد الانفتاح المؤسسي فيما يتعلق بالقواعد واللوائح والإدارة والمعايير”.

أطلق العارضون في الأحداث الأربعة السابقة أكثر من 1500 منتج وتقنية وعناصر خدمة جديدة وعقدوا صفقات مبدئية تزيد قيمتها عن 270 مليار دولار، وذلك وفقًا لوزارة التجارة.

ستطلق العديد من منتجات التكنولوجيا العالية لأول مرة، بما في ذلك الروبوت أوبتيموس Optimus من تسلا Tesla الذي يستخدم تقنية رؤية حاسوبية قوية متوافقة مع السيارات، بالإضافة إلى طابعات ثلاثية الأبعاد حساسة للضوء من شركة Evonik Industries AG ، والتي تعد مناسبة لصنع مواد صلبة ومقاومة للصدمات.

سوق استهلاكي مزدهر

يفتح معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE فرصًا للشركات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من السوق الصينية، التي تنمو بسرعة نتيجة لارتفاع الدخل وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين الصينيين.

في عام 2021، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى حوالي 81000 يوان (11203 دولارات أمريكية) وزاد الدخل المتاح للفرد بأكثر من الضعف عن عام 2012، حسبما تظهر البيانات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، ينتقل المزيد من الأشخاص إلى فئة الدخل المتوسط، مع وجود أكثر من 400 مليون من أصحاب الدخل المتوسط في عام 2022 مقارنة بـ 100 مليون قبل عقد من الزمن.

تشير القوة الشرائية المتزايدة إلى إمكانات السوق الصينية، حيث يمكن للشركات، سواء كانت شركات متعددة الجنسيات ذات الأسماء الكبيرة أو الشركات الناشئة الصغيرة، الوصول إليها.

توسعت تجارة الصين في السلع والخدمات من 4.4 تريليون دولار في عام 2012 إلى 6.9 تريليون دولار في عام 2021، لتحتل المرتبة الأولى في العالم.

خلال نفس الفترة، زاد الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في الصين بنحو 63 في المائة. أظهرت البيانات الرسمية أنه تم إنشاء أكثر من 47 ألف شركة باستثمارات أجنبية مباشرة (باستثناء البنوك والأوراق المالية والتأمين)، بزيادة 23.5 في المائة عن العام السابق.

تحسين بيئة الأعمال

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت الصين تحسنًا في بيئة أعمالها من خلال تحسين خدمات تنظيم السوق. في تقرير للبنك الدولي في عام 2020 حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية، احتلت الصين المرتبة 31 من بين 190 دولة ومنطقة، تقدما بذلك من المرتبة 78 في عام 2018.

في عام 2019، أصدرت الصين لائحة تحسين بيئة الأعمال، وهي أول وثيقة رسمية توضح العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وبيئة الأعمال.

ضمن اللوائح، يتمتع المستثمرون المحليون وكيانات السوق بالحماية ويمكن للأفراد والشركات الأجنبية أيضًا الحصول على براءة اختراع صالحة أو علامة تجارية من المكاتب الإدارية للملكية الفكرية في الصين إذا استوفت القواعد القانونية في قانون الملكية الفكرية.

في عام 2021، تم اختيار ست مدن متطورة اقتصاديًا لتأخذ زمام المبادرة في تطوير مركز استهلاك دولي. أصدرت الحكومة أيضًا مبدأ توجيهيًا جديدًا في عام 2022 لتخفيف الضغوط على الشركات الصغيرة وحماية الحقوق المشروعة لكيانات السوق.

انفتاح عالي المستوى

منذ تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي في عام 2020، اتخذت الصين تدابير لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الانفتاح على مستوى أعلى، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق للتجارة في الخدمات والاستثمار وزيادة نسبة التجارة في السلع بدون تعريفات جمركية.

أظهرت البيانات الرسمية أن الصين وقعت حتى الآن 19 اتفاقية تجارة حرة مع 26 دولة ومنطقة، ويشكل حجم التجارة بين الصين وشركائها في التجارة الحرة حوالي 35٪ من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.

قدمت الصين أول قائمة سلبية للاستثمار الأجنبي، والتي تشير إلى وثيقة تحدد الصناعات المحظورة أو المقيدة للاستثمار الخاص من قبل الشركات، في عام 2017.

أحدث نسخة من القائمة السلبية التي صدرت في عام 2021، خفضت عدد الإجراءات التقييدية من 33 إلى 31، ولمناطق التجارة الحرة من 30 إلى 27. القائمة المختصرة هي جزء من جهود الصين لتسهيل انفتاح عالي المستوى لجذب الاستثمار الأجنبي.

قال تشين جيانان، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في CGTN : “على مدى العقد الماضي، استفادت الصين بالكامل من الأسواق والموارد المحلية والخارجية لتوسيع تجارتها الخارجية والتعاون الاقتصادي … وخلق نموذج جديد للانفتاح على العالم الخارجي”.

وأضاف أن استضافة المعارض الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد يوضح مبادرة الصين لفتح أسواقها أمام العالم.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-03/CGTN-China- embraces-better-business- environment-with-higher- standard-opening-up- 1eEWZKjTi7e/index.html

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