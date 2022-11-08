‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تجارب مباشرة حول كيفية عمل الديمقراطية في الصين

كيف نفهم الديمقراطية في الصين؟ وفقا لفيكتور جاو، رئيس جمعية كلية الحقوق بجامعة ييل في الصين، من الناحية الفلسفية، لا يوجد بلد في العالم يحتكر الديمقراطية. تحتاج الديمقراطية إلى العمل، والاختبار الوحيد للديمقراطية هو ما إذا كانت قادرة على توليد فوائد ملموسة للشعب. لم يكن بوسع الصين أن تحقق التحول الاقتصادي الكامل والعميق على مدى العقود الأربعة الماضية دون مشاركة الشعب الصيني بنشاط في عملية صنع القرار.

في حين أن الحزب الشيوعي الصيني في الصين هو الحزب الحاكم، يتم تشجيع الجميع على بذل المزيد من أجل البلاد وتقديم الأفكار والاقتراحات والتوصيات للتحسين. إذا تم تخيل الصين كسيارة، فإن جميع عجلات السيارة مصطفة في نفس الاتجاه، وتتقدم في تزامن وتنسيق مع بعضها البعض.

على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الغربية نادت المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني، إلا أن فيكتور جاو، في الواقع، ليس عضوًا في الحزب الشيوعي الصيني، ولكنه عضو في حزب ديمقراطي في الصين. تمت استشارة قاو في مناسبات عديدة فيما يتعلق بمسودة تقارير الحكومة والعديد من المبادرات الحكومية، لا سيما في مرحلة الصياغة. قدم جاو، الذي يتمتع بخلفية كمحامي ومصرفي وخبير في الأسهم الخاصة وأستاذ جامعي، العديد من التوصيات المتعلقة بالسياسة، والتي تمت مراجعة بعضها وقبولها على أعلى مستوى في النظام السياسي الصيني.

مع خلفية أكاديمية في السياسة المقارنة، يشير جاو إلى أن كل دولة لها الحق في اختيار مسار تنميتها. إن التنوعات والخصائص الفريدة لمختلف البلدان يجب أن تجعل البشرية أقوى. أما بالنسبة للصين، فيعتقد أنها تختلف عن العديد من الدول الأخرى، خاصة من الدول الغربية. الشيء الوحيد المهم هو ما إذا كانت الديمقراطية ذات الخصائص الصينية تعمل من أجل المصلحة الأساسية للشعب الصيني.

يلاحظ جاو أن المؤتمر العشرين للحزب هو إعادة تفاني لهذا الاعتقاد الأساسي وإعادة الالتزام بتحقيق التحديث الشامل للشعب الصيني وتحقيق حلم التجديد العظيم للأمة الصينية في العقود القادمة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-11-07/How-does-whole- process-people-s-democracy- work–1eJSwwxCtji/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=_JI3fYmKZEU