‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني: تحديث الصين يضخ الثقة في ازدهار العالم

بكين، الصين، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — بتوجيه من المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، ستعتمد الصين على إنجازاتها وتواصل الزخم نحو هدفها المئوي الثاني المتمثل في بناء “دولة اشتراكية حديثة عظيمة” تكون “مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة ثقافيا ومتناغمة وجميلة”.

تعهد الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الشعب الصيني في تحقيق الهدف ودفع مسار التجديد العظيم للأمة، مع اختتام المؤتمر الذي استمر لمدة أسبوع يوم السبت في بكين.

تحديث الصين تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني

المهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هي قيادة الشعب الصيني لتحقيق هدف الذكرى المئوية الثانية من خلال “طريق صيني إلى التحديث”، وفقا للتقرير الذي تم تسليمه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وذكر التقرير أن التحديث الصيني هو التحديث الاشتراكي الذي يتم اتباعه تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

في الجلسة الختامية التي ترأسها شي جين بينغ، تم انتخاب اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية العشرين لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.

كما تم تبني قرار يؤيد تقرير اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني وقرار حول تقرير عمل الدورة الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.

كما وافق المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني على قرار بشأن تعديل دستور الحزب الشيوعي الصيني.

تم التأكيد في الجلسة الختامية على أن الحزب الشيوعي الصيني له دور محوري في بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي ودفع تجديد شباب الأمة الصينية على جميع الجبهات.

ووافق المؤتمر على إضافة بيانات إلى دستور الحزب حول كون الحزب أعلى قوة للقيادة السياسية، وبشأن دعم وتقوية القيادة العامة للحزب.

يحمل تحديث الصين أهمية عالمية

يمكن أن تقدم رؤى الصين وخبرتها بشأن حوكمة الدولة التي تم تلخيصها في المؤتمر إلهامًا لأجزاء أخرى من العالم.

أشار شي في تقريره إلى الكونغرس عند توضيح ميزات تحديث الصين، إلى أن تحديث البلاد يفيد عددًا كبيرًا من السكان. إنه يتميز بالازدهار المشترك، والتقدم المادي والثقافي والأخلاقي المنسق، والوئام بين البشرية والطبيعة، والتنمية السلمية.

وأكد أن التحديث الصيني هو تحديث لعدد هائل من السكان، والازدهار المشترك للجميع، والتقدم المادي والثقافي والأخلاقي، والانسجام بين الإنسانية والطبيعة، والتنمية السلمية، مضيفًا أنه يوفر للبشرية “خيارًا جديداً” لتحقيق التحديث.

يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي من عام 2020 حتى عام 2035، وبناء الصين في دولة اشتراكية حديثة عظيمة مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة ثقافيًا ومتناغمة وجميلة من عام 2035 حتى منتصف هذا القرن.

وفقًا للقرار المعتمد بشأن تقرير اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، التزمت الصين دائمًا بأهداف سياستها الخارجية المتمثلة في دعم السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، وهي مكرسة لتعزيز مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

وذكر القرار أن الصين تلتزم بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي فى متابعة الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى.

“إنها ملتزمة بسياستها الوطنية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على العالم الخارجي وتنتهج استراتيجية الانفتاح متبادلة المنفعة.”