‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): العملية الكاملة للديمقراطية الشعبية تضمن للناس أن يكونوا الأسياد

بكين، 21 أكتوبر 2022 / PRNewswire/ — بعد أكثر من سبعة عقود من الاستكشاف والتجربة الشاقة، شكلت الصين تدريجيًا واعتمدت مجموعة كاملة من الأنظمة السياسية الاشتراكية الديمقراطية المناسبة والفعالة لنفسها.

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني ( CPC ) يوم الأحد، أشار شي جين بينغ إلى أن العملية الكاملة للديمقراطية الشعبية هي السمة المميزة للديمقراطية الاشتراكية وأنها أيضًا ديمقراطية في أوسع أشكالها وأكثرها صدقًا وفعالية.

وقال شي إن الصين ستشجع المشاركة المنظمة للشعب في الشؤون السياسية وتضمن قدرته على المشاركة في الانتخابات الديمقراطية والمشاورات وصنع القرار والإدارة والرقابة وفقًا للقانون.

وقال شي: “سنحسن نظام المؤسسات التي يدير الشعب البلاد من خلالها”.

القوة للشعب.

ووفقًا لما ذكره وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، فإن الديمقراطية الشعبية بكاملها سمة مميزة للديمقراطية الاشتراكية التي تميزها عن النظم الديمقراطية الرأسمالية.

وخلافًا للسياسات الانتخابية المتعددة الأحزاب في البلدان الغربية، حيث كثيرًا ما تقدم الأحزاب وعودًا للناخبين واتهامات في المعارضة للفوز بالانتخابات، فإن الديمقراطية الاشتراكية في الصين تمر عبر كافة العمليات، بما في ذلك الانتخابات، وصنع القرار، والإدارة، والإشراف.

ويضطلع المجلس الوطني الشعبي، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، بدور رئيسي في تنفيذ العملية الديمقراطية الشعبية برمتها.

وبوصفه أعلى جهاز لسلطة الدولة، يضم المؤتمر الشعبي الوطني الثالث عشر الحالي أكثر من 2900 نائب منتخب ديمقراطيًا من مجموعة واسعة من المهن والخلفيات، من المحامين وأساتذة الجامعات إلى المزارعين وعمال المصانع.

وقد صوت هؤﻻء النواب، خلال فترة وﻻيتهم التي دامت خمس سنوات، على عدد من القرارات والسياسات التي تترتب عليها آثار بعيدة المدى. انتخبوا رئيس جمهورية الصين الشعبية، واعتمدوا أول قانون مدني على الإطلاق في البلاد، ووافقوا على الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وهي مخطط يرسم مسار تنمية البلاد خلال الفترة 2021-2025.

وفي نهاية عام 2020، كان هناك 2.62 مليون شخص يعملون كنائب في المؤتمرات الشعبية على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للإحصاءات الرسمية. من بينهم، أولئك على مستوى المقاطعات والبلدات شكلوا ما يقرب من 95 في المئة. وبغض النظر عن الجنس والعمر والعرق والمهنة، يدلي كل نائب بصوته بنفس الوزن.

وفي الوقت نفسه، يعمل المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بوصفه هيئات استشارية، كمنبر للأطراف لتحقيق التعاون المتعدد الأطراف وضمان الحكم الرشيد من أجل الأمة الصينية بدلا من أن يكون ساحة للأطراف لاكتساب الاهتمام من أجلها.

وبوحدة قيادة الحزب، يؤدي الحزب الشيوعي الصيني دورًا هامًا للديمقراطية الاستشارية الاشتراكية من خلال نهج منسق، لا يكفل فحسب كفاءة عمل لجان الحزب، والمجالس الشعبية، والإدارات الحكومية، والمحاكم الشعبية، وغيرها من الهيئات الإدارية، بل يضمن أيضًا المشاركة الواسعة لمختلف الأحزاب.

معترف بها من قبل العالم

وقالت هيلغا زيب لاروش، مؤسسة ورئيسة معهد شيلر، في مقابلة مع CGTN : “أفهم من هذه” العملية الكاملة للديمقراطية الشعبية “أنها عملية ديمقراطية داخلية للحزب حيث تحدد، على أساس الجدارة، من هم أكثر الناس تأهيلًا للوظيفة ومن هم [أفضل] الخدم للصالح العام”.

يعتقد أستاذ القانون البرازيلي إيفاندرو مينيزيس دي كارفالو أن الديمقراطية في الصين تتمحور حول سؤالين رئيسيين: ماذا يريد الشعب؟ ماذا تحتاج الحكومة أن تفعل؟

وقال إنه مقارنة بالعديد من الدول الغربية، تسمح ديمقراطية الصين لمجموعة أوسع من الناس بالمشاركة وتقترب من الاحتياجات والمصالح الحقيقية للشعب.

وقال مصطفى حيدر سيد، المدير التنفيذي للمعهد الباكستاني الصيني: “إن العملية الكاملة للديمقراطية الشعبية نموذج فريد للحكم”. “عندما تتحدث عن الصين، نرى أن العملية الكاملة للديمقراطية الشعبية قد حققت نتائجها.”

ويصف ويلسون لي فلوريس، وهو محلل اقتصادي سياسي ورئيس فخري لنادي أنفيل للأعمال في مانيلا بالفلبين، نظام الحكم التقدمي في الصين بأنه “ديمقراطية شعبية ذات خصائص صينية” لأنه نظام يهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية والسياسية من خلال وضع الناس في المركز.

وقالت فلوريس إن النظام “يتشاور مباشرة مع الناس ويمثل حقا احتياجاتهم وأصواتهم وتطلعاتهم”، وهو” كونفوشيوسية في القيم الأخلاقية”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-10-19/Whole-process- people-s-democracy-guarantees- people-as-the-master– 1eg6y5qPBLy/index.html