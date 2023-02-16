‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وإيران تدفعان باتجاه تقدم جديد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة

بكين، 16 فبراير، 2023 /PRNewswire/ — في مواجهة التغيرات المعقدة في العالم، والأزمنة والتاريخ، العلاقات بين الصين وإيران صمدت أمام اختبارات التقلبات الدولية المختلفة.

خلال المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء في بكين، التزم الزعيمان بتعميق الشراكة بين البلدين والارتقاء بها.

وقال شي إن الصين ستطور بثبات التعاون الودي مع إيران لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران من أجل تنمية جديدة، حسبما قال رئيسي، الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين.

من جانبه، قال رئيسي إن الصداقة التي تم اختبارها عبر الزمن أصبحت أكثر ثباتًا مع مرور الوقت.

شركاء استراتيجيون مخلصون

قال شي: “إن الصين وإيران دعمتا بعضهما البعض، وعملتا معًا لمكافحة جائحة COVID-19 ، وعززتا الثقة الاستراتيجية المتبادلة وحققتا تقدمًا ثابتًا في التعاون العملي، مما عزز المصالح المشتركة وصان العدالة والإنصاف الدوليين.

وظلت الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران لسنوات. من يناير إلى أغسطس في عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وإيران 11.16 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 19 في المائة، بلغت صادرات الصين إلى إيران منها 6.214 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 24 في المائة، وبلغت واردات الصين 4.946 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 14 في المائة.

في عام 2022، أعلن الجانبان بشكل مشترك عن إطلاق تنفيذ خطة التعاون الشاملة لمدة 25 عامًا، والاتفاق على تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والطاقة الإنتاجية والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الطبية والصحية.

وتعهد الزعيمان بتنفيذ خطة التعاون الشامل بين إيران والصين بشكل جيد في الاجتماع ودعوا إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مثل التجارة والبنية التحتية والزراعة.

كما دعا رئيسي الشركات الصينية إلى زيارة إيران للاستثمار والأعمال، وقال إنه يتوقع زيارة المزيد من السياح الصينيين.

ممارسة التعددية الحقيقية

إن الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لرفاه البلدان والشعوب في المنطقة ؛ كما أنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، وضمان إمدادات مستقرة من الطاقة.

في سبتمبر 2022، وقع الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ( SCO ) مذكرة بشأن عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون، وأصدر رئيسي أمرًا بتنفيذ قانون عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون في 7 فبراير 2023.

وبدعمه ومشاركته النشطة في مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين، قال رئيسي: إن إيران ستحافظ على تعاون جيد مع مناسبات المنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، وستحمي بشكل مشترك السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وقال شي إن الصين مستعدة للعمل مع إيران لتعزيز التواصل والتنسيق في منصات متعددة مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون وممارسة تعددية الأطراف الحقيقية وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.

وأضاف شي أن الصين ستواصل البناء المشترك لتعاون الحزام والطريق مع إيران، بهدف تعزيز الترابط وتوسيع التبادلات الشعبية والثقافية.