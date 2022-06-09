‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تسعى جاهدة للموازنة بين السيطرة الديناميكية على وباء كوفيد-19 والنمو الاقتصادي

بكين، 13 حزيران/يونيو، 2022 / PRNewswire / — بموجب فلسفة تنمية تستند إلى الشعب، تضع الصين حياة الشعب وعافيته كأولوية فيما تسعى البلاد جاهدة لتنفيذ نهج ديناميكي لضمان كل من السيطرة على الوباء كما والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واصلت بكين تحسين نهجها في مكافحة كوفيد-19، بطريقة جعلت ذلك أكثر ودقة وفعالية علمية، وذلك لتقليل تأثير الوباء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خلال جولته التفقدية الأخيرة التي قام بها الرئيس شي جنبينغ في مقاطعة سيشوان بجنوب غرب الصين، دعا إلى بذل جهود للتغلب على الصعوبات في التنمية الاقتصادية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالنهج الديناميكي لعدم انتشار كوفيد -19 بثبات.

بدأ الرئيس شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جولته التفقدية يوم الأربعاء، وزار فيها مدينتي ميشان ويبين.

تعزيز التنمية الزراعية الخضراء

تم تسليط الضوء على تعزيز التحديث الزراعي عندما زار شي قرية يونغفنغ. وبالاعتماد على مزايا صناعة الأرز والتكنولوجيا، قامت القرية ببناء أكبر قاعدة اختبار تجريبية لأصناف الأرز الجديدة في المقاطعة.

وبعد الاطلاع على الجهود المحلية لدفع التنمية العالية المستوى للأراضي الزراعية، وتعزيز إنتاج الحبوب، وتعزيز الإنعاش الريفي، قال شي إن هناك حاجة إلى بذل جهود لتقوية التطبيق والتدريب على تقنيات العلوم والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير الزراعة الخضراء الصديقة للبيئة والفعالة بنشاط.

وقال إن “الشعب الصيني لديه الثقة في إبقاء وعاء الأرز في أيدينا”، مضيفا أنه من المهم ضمان الأمن الغذائي، وخاصة إنتاج الحبوب.

حماية البيئة في حوض نهر اليانغتسي

كانت حماية البيئة محط تركيز آخر لجولة شي التفقدية.

قال شي عندما زار سانجيانجكو، حيث يلتقي نهرا جينشا ومينجيانغ لتشكيل نهر اليانغتسي، إن حماية البيئة في حوض نهر اليانغتسي هي شرط أساسي لتعزيز التنمية عالية الجودة للحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي.

يغطي الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي تسع مقاطعات وبلديتين، وهو ما يمثل أكثر من 40 في المئة من سكان البلاد وكتلتها الاقتصادية.

دعت القيادة العليا في الصين إلى بذل جهود لتحويل الحزام الاقتصادي إلى بؤرة تركيز البلاد للتنمية الخضراء، والشريان الرئيسي لـ “التداول المزدوج” السلس للأسواق المحلية والدولية، والقوة الرئيسية التي تقود التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

ضمان حياة الناس الطبيعية وإنتاجهم

وخلال الجولة التفقدية، دعا شي أيضا إلى اتخاذ تدابير لتسهيل توظيف خريجي الجامعات، وتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي في الشركات، وتعزيز قدرة البلاد على الابتكار المستقل.

وأعرب الرئيس عن قلقه العميق بشأن إنقاذ وعلاج المصابين في الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة في يان بمقاطعة سيشوان في الأول من يونيو.

وحث السلطات المحلية على اتخاذ الترتيبات المناسبة للسكان المتضررين من الزلزال، وضمان توفير الضروريات اليومية ووضع خطط للتعافي وإعادة الإعمار.

وفي حديثه عن الفيضانات الأخيرة والكوارث الجيولوجية في بعض أجزاء الصين، دعا إلى الاستعدادات الطارئة المبكرة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم. كما طالب ببذل جهود إنقاذ سريعة بعد الكوارث لتقليل الخسائر البشرية والممتلكات.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-06-09/Xi-Jinping- inspects-southwestern-Chinese- city-of-Yibin-1aIZLohONTG/ index.html

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=0wEOsBK1UnE