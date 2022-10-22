‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): التطوير عالي الجودة هو أولوية التحديث الصيني

وجهت بعض وسائل الإعلام الغربية اتهامات كاذبة ضد الاقتصاد الصيني، من نشر تقارير حول رأس المال الأجنبي الذي يغادر الصين، مدعية أن النمو الاقتصادي للبلاد تباطأ بشكل حاد، إلى إلقاء اللوم عليه في هز سلسلة التوريد العالمية.

والواقع أن الاقتصاد الصيني تحول من النمو الكمي إلى النمو النوعي. فقد شهدت ارتفاعا تاريخيا في القوة الاقتصادية وأسهمت إسهامًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي. وسوف يكرس لبناء اقتصاد مفتوح حديث وأعلى مستوى في السنوات الخمس المقبلة.

من الكمية إلى الجودة

وقد روجت الصين لنمط إنمائي جديد هو تداول مزدوج مفتوح يشمل الأسواق المحلية والأجنبية على حد سواء، ونفذت استراتيجية التنمية القائمة على الابتكار وعززت الصناعات الاستراتيجية الناشئة.

حققت البلاد اختراقات في بعض التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الرحلات الفضائية المأهولة، واستكشاف القمر والمريخ، ومسابير أعماق البحار والأرض العميقة، والحواسيب العملاقة، والملاحة الساتلية، والمعلومات الكمية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، وتصنيع الطائرات، والطب الحيوي.

انضمت الصين إلى صفوف المبدعين في العالم. فعلى سبيل المثال، اخترع أول فولاذ “ممزق يدويًا” في العالم يبلغ سمكه 0.02 مم، مما أسهم إسهامًا بارزًا في رفع مستوى الصناعات التحويلية الراقية. يستخدم على نطاق واسع في الهواتف المحمولة القابلة للطي والشاشات المرنة والبطاريات.

ووضعت أيضًا معيارين دوليين لتصميم الهياكل الأساسية للسكك الحديدية العالية السرعة والإمداد بالطاقة، نشرهما الاتحاد الدولي للسكك الحديدية. وقد برهن هذان المعياران على مساهمة الصين في تعزيز تدويل معايير السكك الحديدية العالية السرعة.

صنعت البلاد أكبر آلة حفر أنفاق في العالم ( (TBM ، والتي يمكن استخدامها في بناء مشاريع النقل الضخمة. تم تصدير TBMs المصنوعة في الصين إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة، مع زيادة قيمة العقود الموقعة حديثًا بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى.

تجاوز إنتاج الصين ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة ( NEV ) المبيعات العالمية لمدة سبع سنوات متتالية منذ عام 2015. احتلت العلامات التجارية الصينية ستة من أفضل 10 نماذج للنيفي الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2021. من بين أكبر 10 شركات من حيث شحنات بطاريات الطاقة، هناك ست شركات صينية.

تمتلك البلاد أيضًا أكبر شبكة 5G في العالم، ويمثل مستخدمو 5G أكثر من 80 في المائة من إجمالي شبكة 5G في العالم. في عام 2021، زادت الروبوتات الصناعية في البلاد بنسبة 44.9 في المئة على أساس سنوي.

الارتفاع التاريخي في القوة الاقتصادية

أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الصيني قد حقق نموًا إيجابيًا مع إمكانات كبيرة ومرونة مثبتة على مدى العقد الماضي، والتي لا تزال جذابة لرأس المال الأجنبي، وأنها كانت عامل استقرار رائد في سلسلة التوريد العالمية خلال جائحة COVID-19 .

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 54 تريليون يوان (7.5 تريليون دولار) في عام 2012 إلى 114 تريليون يوان (حوالي 15.8 تريليون دولار) في عام 2021 بنصيب عالمي قدره 18.5 في المائة، بزيادة 7.2 نقطة مئوية. وظل البلد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. على مدى العقد الماضي، تجاوز متوسط مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي 30 في المائة، حيث احتلت المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم.

أصبح الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للبلاد، حيث ساهم بنسبة 65.4 في المائة في نموها الاقتصادي في عام 2021، أي بزيادة 10 نقاط مئوية عن عام 2012. وقد أصبحت أكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم لمدة تسع سنوات متتالية، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة ومجموعة متوسطة الدخل تبلغ حوالي 400 مليون نسمة.

نما ناتج القيمة المضافة للتصنيع في البلاد من 16.98 تريليون يوان (2.4 تريليون دولار) في عام 2012 إلى 31.4 تريليون يوان (4.4 تريليون دولار) في عام 2021، مع ارتفاع حصتها العالمية من 22.5 في المئة إلى ما يقرب من 30 في المئة. كان قطاع التصنيع لديها أكبر قطاع في العالم لمدة 12 عامًا متتاليًا، وتمت ترقيته بنسبة التصنيع عالي التقنية من 9.4 في المائة إلى 15.1 في المائة.

توسع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين من 111.7 مليار دولار في عام 2012 إلى 173.5 مليار دولار في عام 2021. وقد اغتنم المستثمرون الأجانب فرصًا جديدة من ترقية الصناعة والاستهلاك في الصين، حيث ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الخدمات وصناعات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8.7 في المائة و33.6 في المائة على التوالي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وقال تشاو تشينزين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني: “الصين لديها أكبر مجموعة متوسطة الدخل في العالم، ونظام صناعي شامل، وسلسلة صناعية سليمة وبنية تحتية حديثة بشكل متزايد، توفر مساحة سوقية واسعة للشركات “.

مع وجود أساس صناعي متين وسلسلة من السياسات لضمان العرض، حافظت التجارة الخارجية للصين على نمو مرتفع نسبيًا، مما خفف بشكل فعال من الضغط على سلسلة التوريد العالمية الناشئة عن جائحة COVID-19 والصراع الروسي الأوكراني. ارتفعت التجارة الخارجية للبلاد في السلع بنسبة 10.1 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

مهام لمدة خمس سنوات قادمة

ستكون السنوات الخمس القادمة حاسمة لبداية جيدة لحملة التحديث في الصين، وقد حدد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المهام الرئيسية: وسوف تحقق الصين إنجازات هائلة في تعزيز التنمية الاقتصادية ذات الجودة العالية، وتحقيق قدر أعظم من الاعتماد على الذات والقوة في مجال العلوم والتكنولوجيا، مع وضع الإبداع في قلب الحملة.

سيتم تحديث النظام الصناعي، مع اتخاذ تدابير لدفع التصنيع الجديد، وتعزيز قوة الصين في التصنيع، وجودة المنتج، والفضاء، والنقل، والفضاء الإلكتروني، والتنمية الرقمية، وفقًا لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني. وسوف تخطو الصين أيضًا خطوات جديدة في الإصلاح والانفتاح، وتضع أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح أعلى مستوى.

يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي من عام 2020 حتى عام 2035، وبناء الصين في دولة اشتراكية حديثة عظيمة مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة ثقافيًا ومتناغمة وجميلة من عام 2035 حتى منتصف هذا القرن.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-10-20/High-quality- development-is-priority-of- Chinese-modernization- 1ei0CzJzpMA/index.html