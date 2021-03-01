شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن): أقوال كلاسيكية اقتبس منها شي جنبينغ: كيف نسعى للتميز في الحياة؟

بكين، 1 مارس / آذار 2021 / بي آر نيوزواير / — في سياق مواصلة طريق التحديث في الصين خلال القرن الماضي، كان الشباب دائمًا قوة مهمة في تحقيق التحول الاجتماعي والتجديد الوطني.

أولى الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية كبيرة للشباب، وشجعهم على العمل الجاد لتحقيق أحلامهم والمساهمة في الحلم الصيني.

المثابرة والجهود

في حديثه في منتدى مع معلمي وطلاب جامعة بكين، استشهد الرئيس شي بجملة من مقال بقلم ليو تشو من السلالات الجنوبية والشمالية (420-589 م):

“لكي تحفر بئرا، تبدأ بحفرة ضحلة وفي النهاية تصل إلى هاوية.”

– ليو تشو من السلالات الجنوبية والشمالية (420-589 م).

أوضح لي بو، الأستاذ في جامعة نانجينغ نورمال: “إنها استعارة مفادها أن الحياة القيمة هي نتيجة المساعي المستمرة”.

قال لي إنه من خلال الاستشهاد بهذه الجملة، يهدف شي إلى إخبار الشباب أنه طالما كنت مثابرًا وطالما أنك مثابر، يمكنك تحقيق مهنة رائعة وحياة لامعة.

الشباب والحلم الصيني

أكد الرئيس الصيني من جديد أن الحلم الصيني بالنهضة الوطنية هو حلم للأمة وكل مواطن صيني، بمن في ذلك الشباب.

وفي رده على رسالة من 34 شابًا من أعضاء الحزب من الفريق الطبي الذي أرسلته جامعة بكين للمساعدة في المعركة ضد الوباء في مقاطعة هوبي، قال شي إن “الأمة ستكون مليئة بالأمل وسيكون لأي بلد مستقبل باهر عندما تكون لدى سكانها الشباب مُثُل وقدرة وشعور قوي بالمسؤولية “.

من بين الـ 42000 عامل طبي الذين تم إرسالهم لمساعدة مقاطعة هوبي في مكافحة الوباء العام الماضي، هناك أكثر من 12000 من جيل ما بعد التسعينيات، وجزء كبير منهم من مواليد “ما بعد 1995” وحتى “ما بعد 2000”.

قصة الشباب في محاربة كوفيد -19 ليست سوى مثال على كيفية سعي شباب الصين في الحقبة الجديدة من أجل صين أكثر إشراقًا.

من كوادر الحزب الشابة المناضلة على الخطوط الأمامية للتخفيف من حدة الفقر إلى المعلم الشاب الذي يعمل في الجبال النائية؛ من ضباط وجنود حفظ السلام الذين يحرسون السلام العالمي إلى رجال الإطفاء الذين ضحوا بحياتهم لإخماد الحرائق؛ من لاعبات الكرة الطائرة اللائي فزن بكأس العالم بـ 11 انتصارًا متتاليًا إلى الشابات اللاتي ساعدن حلم الصين في “الركض إلى القمر” لكي يصبح حقيقة؛ يستخدم الشباب الصيني أفعالهم لترديد كلمات شي:

“إن السعي لتحقيق الحلم الصيني المتمثل في تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية هو فرصة نادرة في حياتنا. يجب على كل شاب أن يعتز بهذه الحقبة العظيمة وأن يصبح مقاتلاً في العصر الجديد.”

https://news.cgtn.com/news/ 2021-02-28/Classics-quoted-by- Xi-Jinping-How-to-strive-for- excellence-in-life– YfE3CJajhm/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=MqHJbnNI8xY