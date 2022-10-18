‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني: الصين ترسم مستقبل التحديث الاشتراكي

قال شي جين بينغ، الذي قدم تقريرا إلى المؤتمر نيابة عن اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، إن الحزب الشيوعي الصيني حقق إنجازات تاريخية وشهد تغييرات تاريخية في قضية الحزب والدولة على مدى العقد الماضي.

وقال “السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة لبداية جيدة لجهود بناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي”.

“مآثر تاريخية” في العقد الماضي

وبالنظر إلى السنوات العشر الماضية، قال شي إن البلاد حققت العديد من “الإنجازات التاريخية”.

وقال “لقد احتضننا الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، ودخلنا حقبة جديدة من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وقمنا بالقضاء على الفقر المدقع وانتهينا من بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال من جميع النواحي، وبذلك أكملنا الهدف المئوي الأول.” مضيفا أنها كانت “مآثر تاريخية” ستُسجل إلى الأبد في تاريخ الأمة الصينية وتؤثر بعمق على العالم.

نحو “التحديث الصيني”

قال شي في شرحه للمهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في الرحلة الجديدة المقبلة، إن الحزب الشيوعي الصيني سيقود الشعب الصيني لتحقيق الهدف المئوي الثاني ودفع تجديد شباب الأمة الصينية على جميع الجبهات من خلال “مسار صيني للتحديث”.

وفقًا لما قاله شي، المتطلبات الأساسية للتحديث الصيني هي التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني والاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والسعي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وتطوير الديمقراطية الشعبية بكاملها، وإثراء الحياة الثقافية للشعب، وتحقيق الرخاء المشترك للجميع، وتعزيز الانسجام بين البشرية والطبيعة وبناء مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك وخلق شكل جديد للتقدم البشري.

وقال “إنها تحتوي على عناصر مشتركة في عمليات التحديث في جميع البلدان، لكنها تتميز أكثر بسمات فريدة في السياق الصيني”.

ومن أجل بناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي، شدد كذلك على العديد من الجوانب الرئيسية، مثل خلق نمط تنمية جديد والسعي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وتنشيط الصين من خلال العلم والتعليم وتحسين رفاهية الشعب.

وقال شي “مستقبلنا مشرق، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه”، وحث الحزب على مواجهة العقبات والصعوبات بشكل مباشر، وضمان التنمية والأمن، والحفر بعمق للتغلب على الصعوبات والتحديات على الطريق المقبلة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-10-16/China-charts- future-of-socialist- modernization-1eaYVW4kxbO/ index.html