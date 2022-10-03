‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): بعد آلاف السنين، لا تزال الكونفوشيوسية تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم

بكين، 3 أكتوبر / تشرين أول 2022 / PRNewswire / — يعتبر كونفوشيوس أحد أكثر الفلاسفة تأثيراً في التاريخ. على مدى الألفي سنة الماضية، كانت حكمته تتدفق على مدى أجيال واستمرت في التأثير على الناس في جميع أنحاء العالم.

منذ 2500 عام، لعبت الأفكار الكونفوشيوسية للتبادل والحوار والتسامح والتعلم المتبادل دورًا نشطًا في إرث الحضارة الصينية وقدمت إلهامًا للتبادلات والتعاون بين الحضارات المختلفة.

وفقًا للسجلات، تُرجمت أعمال كونفوشيوس إلى لغات أوروبية مختلفة في القرن السادس عشر وشكلت العديد من المفكرين في أوروبا بعد ذلك.

جمع مهرجان كونفوشيوس الثقافي الصيني الدولي لعام 2022 ومنتدى نيشان الثامن حول الحضارات العالمية في مسقط رأس كونفوشيوس بمدينة تشوفو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، ما يقرب من 200 باحث والعديد من الزوار من الداخل والخارج للاحتفال بعيد ميلاد كونفوشيوس الـ2573، واحتضان حكمته واستكشاف القيم المشتركة للبشرية في الحضارات المتنوعة.

الأهمية الحديثة للكونفوشيوسية

بالنسبة للفيلسوف الألماني ديفيد بارتوش، تبرز الكونفوشيوسية بين الفلسفات الأخرى للحضارات المختلفة. وقال “لقد كان تأثيره هائلا للغاية، وليس فقط في الصين، بل كذلك في اليابان وكوريا، وحتى على المستوى الدولي”.

قال بارتوش إن عبقرية كونفوشيوس هي أنه قدم “بذورًا فكرية، يجب أن يكشفها كل من يدرس أعماله”، على عكس نظرائه النظريين الذين غالبًا ما طوروا “نظريات ثابتة”.

وأضاف بارتوش: “لقد أرادك (كونفوشيوس) أن تكشف عن هذه الأفكار بطريقتك الخاصة، في حياتك الخاصة وأن تتوصل إلى استنتاجاتك الخاصة”.

وقال إنه على الرغم من المتقلبات في تاريخه الطويل، فإن القانون الكونفوشيوسي يعاود الظهور دائمًا ويوفر الأساس لدمج واستيعاب العناصر الأخرى التي وجدت طريقًا إلى الحضارة الصينية.

وقال “إنها (الكونفوشيوسية) مثل شجرة تنمو؛ هناك جذور تعود إلى الماضي القديم، لكن الشجرة لا تزال تنمو”.

قال دانييل بيل، عميد كلية العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة شاندونغ، إن الحكمة الكونفوشيوسية سمحت بالتنمية الاقتصادية في البلدان والمناطق التي تبنتها، وبعض الأفكار الكونفوشيوسية لها نهج دنيوي، مثل الأفكار حول الأجيال المستقبلية والتعليم.

وقال: “كل هذا يساعد بشكل كبير على التحديث”.

“إن الرجل النبيل يسعى إلى الانسجام وليس إلى التوحيد” هو اقتباس مشهور من كونفوشيوس. قال بنجامين كول من قسم الفلسفة والتنمية الاجتماعية بجامعة هواشياو، إن هذا مثال جيد يوضح أن الكونفوشيوسية ليست بالطريقة التي يفهمها كثير من المعلقين الغربيين.

وأوضح أن الاقتباس يشدد على احترام الاختلافات بين الأفراد، بدلاً من تشجيع وجهات نظر متطابقة واتباع نفس الآراء.

وقال إنه في العصر الحديث، يتردد صداها مع الأفكار حول الانفتاح في المجتمع والتسامح وقبول العمل والثقافات والخلفيات المختلفة في نفس المجتمع.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-09-30/Thousands-of-years- on-Confucianism-still- influences-people-worldwide- 1dJj4umiPDO/index.html

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