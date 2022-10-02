‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): الصين والأرجنتين تتعهدان بتعزيز المجتمع ذي المستقبل المشترك

بكين ، 1 أكتوبر 2022 / بي آر نيوزواير/ — عقد منتدى لتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين والأرجنتين في بكين يوم الأربعاء مع تعهد كبار المسؤولين من كلا البلدين بتعزيز مفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية.

ويأتي المنتدى الصيني الأرجنتيني الرفيع المستوى للتبادلات الثقافية في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى ال50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وبعث كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز برسائل تهنئة إلى المنتدى.

وقال شي في رسالته إنه على مدى نصف قرن، تحملت العلاقات الصينية الأرجنتينية اختبارات فرضتها البيئة الدولية المتغيرة، مما يجسد الوحدة والتنمية المتبادلة بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وفي ذكره إلى أن التطور الشامل والسريع للعلاقات الثنائية يعكس حيوية العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية، أعرب شي عن أمله في أن يجمع المشاركون في المنتدى حكمتهم ويبنوا توافقا للمساعدة في كتابة فصل جديد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للصين وأمريكا اللاتينية والبشرية في العصر الجديد.

وقال فرنانديز إن التعاون الإعلامي الذي تم إنجازه كثيرًا بين البلدين رفع مستوى التفاهم المتبادل بين الشعبين، وإنه يتطلع إلى تعميق التعاون الثنائي من أجل زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والأرجنتين.

وحضر المنتدى أكثر من 100 ممثل من الصين والأرجنتين، الذي استضافته مجموعة الصين الإعلامية بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة للأمة في الأرجنتين. كان هذا واحدًا من سلسلة من الأحداث في عام 2022 للاحتفال بالصداقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافيرو في المنتدى إن التفاهمات العديدة التي تم التوصل إليها بين البلدين، مثل اتفاقية التعاون بين مقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية ومقاطعة سيتشوان الصينية، ستزيد من تعزيز التعاون التجاري والمالي الثنائي.

وقال كافيرو إن بوينس آيرس وسيتشوان مقاطعتان اقتصاديتان مهمتان، مضيفًا أن تعاونهما يمثل إنجازًا كبيرًا في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والأرجنتين.

تعاون وتبادلات مثمرة

أقامت الصين والأرجنتين العلاقات الدبلوماسية في مارس 1972. بموجب مبادئ حركة عدم الانحياز، أحرز البلدان تقدمًا كبيرًا في سعيهما لتحقيق أجندة تعاونية.

في عام 2004، وقع البلدان سلسلة من الاتفاقيات التي عززت بشكل كبير التعاون الاقتصادي. نمت التجارة الثنائية بسرعة خلال العقدين الماضيين، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للأرجنتين في أبريل 2020.

في نوفمبر 2018، قام الرئيس شي بزيارة دولة إلى الأرجنتين حيث حضر أيضًا قمة مجموعة العشرين. تم الإعلان عن أكثر من 30 صفقة زراعية واستثمارية خلال تلك الزيارة.

وفي رسالة موجهة إلى شي في يناير 2022، قال فرنانديز إنه يجب على الدول أن تكون موحدة، وأن تحترم وتدعم بعضها البعض ضد اضطرابات الوباء، وأن تلتزم ببناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وهو مفهوم اقترحه الرئيس الصيني.

وحضر فرنانديز في وقت لاحق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، حيث وقع المسؤولون الصينيون والأرجنتينيون أيضا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، مما يجعل الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية شريكا رسميًا في مبادرة الحزام والطريق.

وبالإضافة إلى مذكرة التفاهم، وقع البلدان أيضا وثائق تعاون في أكثر من 10 مجالات، بما في ذلك التنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، ونظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والابتكار التكنولوجي، والزراعة.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=5u0AtsKqsoU