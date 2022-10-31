شارك العديد من أصحاب المصلحة من 6 قارات في افتتاح أسبوع المناخ العالمي للشباب

بكين، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — أطلقت اليوم أكثر من 100 مؤسسة ومنظمة وشبكة من 6 قارات، أسبوع المناخ العالمي للشباب.

يهدف أسبوع المناخ العالمي للشباب (المشار إليه أسفله بِـ”الأسبوع”)، الذي تم تحديد موعده قبل أسبوع واحد من كل مؤتمر للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، إلى المساهمة بآلية لإدارة المناخ العالمي من خلال عقد الإجراءات المناخية للشباب في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على التعبير عن تفانيهم المناخي معًا وتهيئتهم لأن يأخذوا زمام المبادرة في بناء مستقبل صافي الصفر يتقاسمه الجميع.

وقد أشادت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ آنذاك السيدة باتريشيا إسبينوزا بالأسبوع، الذي اقترحه تحالف الجامعات العالمي حول المناخ ( GAUC ) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في يناير/كانون الثاني 2022، باعتباره “مساهمة فعالة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”. ومنذ ذلك الحين حصل على دعم من المنظمات الدولية الرائدة مثل اليونسكو وبلومبرج ومؤسسة روكفلر.

من أجل تعظيم تأثير الأسبوع وإشراك المجتمع الأوسع، دعا تحالف الجامعات العالمي حول المناخ ( GAUC ) إلى المبادرين المشاركين في شتنبر/أيلول وتلقى منذ ذلك الحين ردود فعل نشطة من الشركاء في جميع أنحاء العالم.

في غضون شهر، انضم أكثر من 100 مشارك من 6 قارات لدعم الإجراءات المناخية للشباب، والتي تغطي مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلفيات، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والعلامات التجارية الشهيرة من القطاع الخاص والوكالات الإعلامية والجمعيات الخيرية والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

قال يانغ بن، رئيس اللجنة التنفيذية لتحالف الجامعات العالمي حول المناخ ( GAUC ) ونائب رئيس Tsinghua ، إحدى الجامعات المؤسسة لـ GAUC :”يعكس التنوع الجيولوجي والصناعي للمشاركين في المبادرة التزام أصحاب المصلحة المتعددين بالتغلب على التحدي المناخي”. “هذا الالتزام هو ما يحتاجه العالم في هذا الوقت الحرج”.

يستمر الأسبوع الافتتاحي لمدة 5 أيام حتى 4 نونبر/تشرين الثاني، ويضم أحداثًا متنوعة ينظمها المشاركون في المبادرة لتقديم منظور مختلف للشباب لمواجهة التحدي بالإضافة إلى قمة الشباب العالمية حول مستقبل صافي الصفر، وهي أحداث يقودها الشباب ينظمها سفراء تحالف الجامعات العالمي حول المناخ ( GAUC ) العالميين للشباب لتقديم نهجهم متعدد التخصصات في مواجهة التحدي.

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