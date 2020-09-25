شاحنات نصف نقل مموهة من طراز بي من شركة جريت وول موتورز ظهرت في الأسواق الدولية

باودينغ، الصين, 25 سبتمبر/أيلول 2020 /PRNewswire/ — في الآونة الأخيرة، ظهرت الشاحنات النصف نقل المموهة من طراز بي “P series” من شركة جريت وول موتورز “GWM” في بعض الأسواق الدولية التي تستخدم عجلة القيادة في الجهة اليمنى (RHD).أكدت شركة جريت وول موتورز على قرب انتهاء اختبارات الطرق والضبط التي كانت جارية منذ شهور في الأسواق الدولية الكبيرة.ستتميز شاحنات النصف نقل من طراز بي من شركة جريت وول موتورز بتقنية أمان ذكية محسّنة، حيث سيتم تزويدها بنظامي المساعدة على الحفاظ على حارة السير (LKA) والتحذير من مغادرة حارة السير (LDW).

وكشاحنة نصف نقل عالمية مميزة من شركة جريت وول موتورز، يشتهر الطراز بي بتصميمه الذكي للسلامة، والذي يتضمن الراحة والميزات الذكية، ويلبي احتياجات المستخدم من خلال مجموعة واسعة من سيناريوهات القيادة اليومية.كنموذج سائد متميز يستهدف السائقين الخصوصيين العصريين، فهو يختلف عن النطاق الحالي لشركة جريت وول موتورز، مما يثري عروض منتجاتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.علاوة على ذلك، فإن التصميم الجديد كليًا والوظائف الذكية وميزات السلامة سيعيد تعريف رؤية المستهلكين للعلامة التجارية.

يعد الاستثمار المستمر والواسع النطاق في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تطبيقات السيارات ذات التكنولوجيا المتطورة.تمتلك شركة جريت وول موتورز قدرات بحث وتطوير متقدمة تدعم بها تصميم وتطوير السيارات الرياضية متعددة الأغراض وشاحنات النصف نقل ومجموعة نقل الحركة.تهدف الشركة إلى إنشاء 10 مراكز بحث وتطوير في سبع دول.حيث تتواجد الآن في اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والهند والنمسا وكوريا الجنوبية.تغطي العلامة التجارية، التي يوجد مقرها الرئيسي في مدينة باودينغ، أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تقوم بتطوير منتجات جديدة بناءً على متطلبات السوق المحلية وتسريع استراتيجية إضفاء الطابع الدولي الخاصة بها.

تظل شركة جريت وول موتورز ملتزمة باستكشاف ونشر تكنولوجيا القيادة الذاتية.تعد تقنية تحذير مغادرة حارة السير والمساعدة على الحفاظ على حارة السير من طراز بي “P Series” هي أول التقنيات التي تدخل الإنتاج الضخم.قامت شركة جريت وول موتورز بتمويل العشرات من الشركات التقنية الجديدة الناشئة لدعم وتشجيع المشاريع المستقلة الجديدة.ومؤخرًا ظهرت التطبيقات التجارية الأولية.

لخدمة المستخدمين العالميين بشكل أفضل، أنشأت شركة جريت وول موتورز نظام إنتاج عالمي مع خمسة مصانع للمركبات في باودينغ، وشوشوي، وتيانجين، وتشونغتشينغ، وتولا (روسيا)؛ كما أن لديها عدة قواعد إنتاج كاملة قيد الإنشاء، كجزء من شبكة إنتاج عالمية “11+5”.

حول جريت وول موتورز

شركة جريت وول موتورز هي شركة لتصنيع السيارات الرياضية متعددة الأغراض والنصف نقل الشهيرة عالميًا.وقد أدرجت الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2003 وبورصة شانغهاي في عام 2011.ومع أربع علامات تجارية، بما في ذلك هافال (HAVAL) و”وي” (WEY) وأورا (ORA) وجريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup)، تنتج شركة صناعة السيارات كلاً من مركبات الطاقة التقليدية والجديدة وتركز على فئات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والنصف نقل.يمكن لشركة جريت وول موتورز دعم مكوناتها الأساسية بشكل مستقل، بما في ذلك المحركات وناقلات الحركة.في عام 2019، باعت شركة جريت وول موتورز 1,058,648 مركبة جديدة، بزيادة قدرها 1.43% على أساس سنوي، متجاوزة المليون للعام الرابع على التوالي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://www.gwm-global. com/

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