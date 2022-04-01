‫ سي أف أي ترحب ب “بيب” جوارديولا كسفير عالمي لعلامتها التجارية

Posted on 47 mins ago by tngadmin

 دبي، في 26 أبريل 2022 – أعلنت مجموعة سي أف أي، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت، عن شراكة جديدة مع أسطورة كرة القدم الإسباني بيب جوارديولا .

وكونه من بين الشخصيات العالمية المؤثرة في عالم كرة القدم، اختارت سي أف أي بيب جوارديولا ، والذي يعتبره الكثيرون واحد من أعظم مدربي كرة القدم في التاريخ، ليكون السفير الجديد لعلامتها التجارية في العالم، مما يعزز مكانتها عالمياً ويمنح الشركة منصة أكبر للوصول الى جمهور أوسع نظرًا لإنجازات جوارديولا وجاذبيته، وشعبيته في جميع أنحاء العالم .

Pep Guardiola, Official Brand Ambassador of CFI with Saad Samadi, Global Head of Marketing at CFI

لمع اسم جوارديولا في عالم كرة القدم لأكثر من ثلاثة عقود . ويشمل سجل إنجازاته الطويلة فوزه بالدوري الإسباني ست مرات كلاعب، وثلاث مرات كمدرب فريق برشلونة؛ وفوزه ب البوندسليغا ثلاث مرات كمدرب فريق بايرن ميونيخ؛ وفوزه بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع فريق مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مرة كلاعب ومرتين كمدرب فريق برشلونة . هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والنجاحات تجسّد وتعبر بشكل مثالي ما تمثله مبادئ وقيم سي أف أي اليوم .

علّق هشام منصور وإدوارد فاخوري، المؤسسان والمديران التنفيذيان لمجموعة سي أف أي المالية ، قائلان : “ أردنا البحث عن وجه إعلاني مناسب للشركة . وجاء اختيار سي أف أي للسيد جوارديولا ثمرة بحث وتخطيط طويل . ونعتبر أنّ الشراكة بين جوارديولا وسي أف أي هي خطوة مثالية ونحن على دراية بأن هذا التعاون سيسفر عن نتائج إيجابية منها إذكاء وعي الجمهور وتسليط الضوء على أهمية التداول، التوعية المالية وكيفية الوصول الى الأسواق العالمية . يتمتع السيد جوارديولا بجاذب ية بارزة وشعبية عالمية، وقيم شخصية عالية ، ويساعد هذا العامل الاستراتيجي سي أف أي في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الشركات التي توفر خدمات التداول في العالم بأسره .”

وقال السيد جوارديولا :” يسعدني جدًا أن أعلن عن شراكتي الجديدة مع سي أف أي، فهي علامة تجارية معروفة للجمهور، وموثوقة في عالم التداول عبر الإنترنت وتساعد عملائها في الوصول إلى الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات متفوقة وظروف تنافسية جداً “. وأضاف : “ يسعدني أن يقترن اسمي باسم مجموعة سي أف أي كما أتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومفيدة لكلا الطرفين من اجل تحقيق المزيد من النجاح “.

بالإضافة إلى الشراكة مع السيد بيب جوارديولا ، لسي أف أي شراكات بنّاءة أُخرى فهي الراعي الرسمي لفريق نيسان إي دامز فورمولا إي وهي أيضاً الراعي الرسمي لفريق كرة السلة الوطني للرجال في لبنان، والاتحاد الأردني لكرة السلة، والفريق الوطني الأردني لكرة السلة .

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي هي مزود تداول عالمي حاصلة على العديد من الجوائز في الأسواق المالية  وخبرة تزيد عن 24 سنة  وتتضمن مجموعة من الشركات المرخصة في لندن، لارنكا، بيروت، عمان، دبي، وبورت لويس وغيرها.

تركز المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات مع وصول إلى أصول متعددة، ودعم مخصص، وتحليلات قوية، وتحليل يومي للسوق وبنية تداول تحتية متطورة للغاية مع مجموعة واسعة من منصات التداول . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cfifinancial.com .

نبذة عن جوسيب بيب جوارديولا

بيب جوارديولا هو أسطورة كرة القدم الإسباني المعروف عالميًا، ولاعب كرة قدم سابق، مدرب حالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي . حقق جوارديولا شهرة واسعة نظرًا لقائمة إنجازاته الطويلة خلال حياته المهنية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا . وتشمل قائمة نجاحاته الطويلة كمدرب، اختياره أفضل مدرب للنادي في العالم مرتين، والفوز بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مرتين، ودوري الأبطال ثلاث مرات كمدرب فريق برشلونة . وكلاعب سابق، فاز بستة ألقاب في الليغا، ورفع كأس دوري أبطال أوروبا UEFA في عام 1992 ، وفاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا في عام 1992.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1803982/CFI.jpg

لمزيد من المعلومات :

سعد صمدي

رئيس قسم التسويق والإعلام

بريد إلكتروني: s.samadi@cfifinancial.com

هاتف: +971558853562

C1001

، برج ضمان، مركز دبي المالي العالمي DIFC

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‫ سي أف أي ترحب ب “بيب” جوارديولا كسفير عالمي لعلامتها التجارية

Posted on 47 mins ago by tngadmin

 دبي، في 26 أبريل 2022 – أعلنت مجموعة سي أف أي، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت، عن شراكة جديدة مع أسطورة كرة القدم الإسباني بيب جوارديولا .

وكونه من بين الشخصيات العالمية المؤثرة في عالم كرة القدم، اختارت سي أف أي بيب جوارديولا ، والذي يعتبره الكثيرون واحد من أعظم مدربي كرة القدم في التاريخ، ليكون السفير الجديد لعلامتها التجارية في العالم، مما يعزز مكانتها عالمياً ويمنح الشركة منصة أكبر للوصول الى جمهور أوسع نظرًا لإنجازات جوارديولا وجاذبيته، وشعبيته في جميع أنحاء العالم .

Pep Guardiola, Official Brand Ambassador of CFI with Saad Samadi, Global Head of Marketing at CFI

لمع اسم جوارديولا في عالم كرة القدم لأكثر من ثلاثة عقود . ويشمل سجل إنجازاته الطويلة فوزه بالدوري الإسباني ست مرات كلاعب، وثلاث مرات كمدرب فريق برشلونة؛ وفوزه ب البوندسليغا ثلاث مرات كمدرب فريق بايرن ميونيخ؛ وفوزه بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع فريق مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مرة كلاعب ومرتين كمدرب فريق برشلونة . هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والنجاحات تجسّد وتعبر بشكل مثالي ما تمثله مبادئ وقيم سي أف أي اليوم .

علّق هشام منصور وإدوارد فاخوري، المؤسسان والمديران التنفيذيان لمجموعة سي أف أي المالية ، قائلان : “ أردنا البحث عن وجه إعلاني مناسب للشركة . وجاء اختيار سي أف أي للسيد جوارديولا ثمرة بحث وتخطيط طويل . ونعتبر أنّ الشراكة بين جوارديولا وسي أف أي هي خطوة مثالية ونحن على دراية بأن هذا التعاون سيسفر عن نتائج إيجابية منها إذكاء وعي الجمهور وتسليط الضوء على أهمية التداول، التوعية المالية وكيفية الوصول الى الأسواق العالمية . يتمتع السيد جوارديولا بجاذب ية بارزة وشعبية عالمية، وقيم شخصية عالية ، ويساعد هذا العامل الاستراتيجي سي أف أي في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الشركات التي توفر خدمات التداول في العالم بأسره .”

وقال السيد جوارديولا :” يسعدني جدًا أن أعلن عن شراكتي الجديدة مع سي أف أي، فهي علامة تجارية معروفة للجمهور، وموثوقة في عالم التداول عبر الإنترنت وتساعد عملائها في الوصول إلى الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات متفوقة وظروف تنافسية جداً “. وأضاف : “ يسعدني أن يقترن اسمي باسم مجموعة سي أف أي كما أتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومفيدة لكلا الطرفين من اجل تحقيق المزيد من النجاح “.

بالإضافة إلى الشراكة مع السيد بيب جوارديولا ، لسي أف أي شراكات بنّاءة أُخرى فهي الراعي الرسمي لفريق نيسان إي دامز فورمولا إي وهي أيضاً الراعي الرسمي لفريق كرة السلة الوطني للرجال في لبنان، والاتحاد الأردني لكرة السلة، والفريق الوطني الأردني لكرة السلة .

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي هي مزود تداول عالمي حاصلة على العديد من الجوائز في الأسواق المالية  وخبرة تزيد عن 24 سنة  وتتضمن مجموعة من الشركات المرخصة في لندن، لارنكا، بيروت، عمان، دبي، وبورت لويس وغيرها.

تركز المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات مع وصول إلى أصول متعددة، ودعم مخصص، وتحليلات قوية، وتحليل يومي للسوق وبنية تداول تحتية متطورة للغاية مع مجموعة واسعة من منصات التداول . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cfifinancial.com .

نبذة عن جوسيب بيب جوارديولا

بيب جوارديولا هو أسطورة كرة القدم الإسباني المعروف عالميًا، ولاعب كرة قدم سابق، مدرب حالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي . حقق جوارديولا شهرة واسعة نظرًا لقائمة إنجازاته الطويلة خلال حياته المهنية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا . وتشمل قائمة نجاحاته الطويلة كمدرب، اختياره أفضل مدرب للنادي في العالم مرتين، والفوز بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مرتين، ودوري الأبطال ثلاث مرات كمدرب فريق برشلونة . وكلاعب سابق، فاز بستة ألقاب في الليغا، ورفع كأس دوري أبطال أوروبا UEFA في عام 1992 ، وفاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا في عام 1992.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1803982/CFI.jpg

لمزيد من المعلومات :

سعد صمدي

رئيس قسم التسويق والإعلام

بريد إلكتروني: s.samadi@cfifinancial.com

هاتف: +971558853562

C1001

، برج ضمان، مركز دبي المالي العالمي DIFC

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