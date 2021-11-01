سينوبيك تنهي بنجاح التطبيق الصناعي الصيني الأول لتقنية تكسير النفط الخام بالبخار

وصل العائد الكيميائي لما يقارب 50% إلى مستويات متقدمة دوليًا

تقلل هذه التقنية بشكل كبير من عملية الإنتاج، وتخفض التكاليف، كما أنها تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تتمثل الخطوة التالية لشركة Sinopec في بناء مصنع تجريبي صناعي بسعة مليون طن

بكين، الصين, 18 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — اختبرت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: (0386، سينوبك) هذا الشهر في سينوبك تيانجين نجاح مشروعها الرئيسي “التطوير التكنولوجي، والتطبيق الصناعي لتكسير النفط الخام الخفيف إلى الإيثلين”

تعمل هذه التقنية على تحويل النفط الخام مباشرة إلى إيثلين وبروبيلين ومنتجات كيميائية أخرى (الخام إلى مواد كميائية)، كما تحقق أول تطبيق صناعي لتقنية تكسير النفظ الخام بالبخار في الصين. يمثل هذا الإنجاز أهمية كبيرة في التحول والارتقاء بصناعة البتروكيماويات في الصين، كما يساهم في تحقيق أهداف “الكربون المزدوج”

تعد تقنية التكسير بالبخار للنفط الخام أحد حلول “تحويل الخام إلى مواد كميائية”، وهي التقنية التي “تتفوق” على عملية تكرير النفط الخام التقليدية لتحويل النفط الخام مباشرة إلى منتجات كيميائية قيمة مثل الإيثلين والبروبلين- وهي التقنية التي تشبه صنع الخبز مباشرة بالقمح والقضاء على عملية طحن الدقيق. سيعمل هذا النهج على تقصير عملية الإنتاج بشكل كبير، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون بدرجة كبيرة.

وقد تم تطوير وهندسة هذه التكنولوجيا من قبل معهد بكين لبحوث الصناعة الكيميائية التابع لسينوبيك، ومجموعة سينوبك للهندسة، ونُفذت اختبارات صناعية في سينوبك في مدينة تيانجين. وقد تقدمت بطلب للحصول 45 براءة اختراع صينية للاختراع وبراءة اختراع دولية واحدة للاختراع. في الوقت الحاضر، تُعد كلا من إكسون موبيل، وسينوبيك الشركتين الوحيدتين اللتين نجحتا في تحقيق التطبيق الصناعي لتقنية تكسير النفط الخام بالبخار في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أنه مقابل كل مليون طن من النفط الخام المعالج بواسطة هذه التقنية، يمكن إنتاج ما يقرب من 500000 طن من المنتجات الكيميائية، منها 400000 طن من المنتجات عالية القيمة مثل الإيثلين والبروبيلين والعطرياتالخفيفة والهيدروجين. إجمالا، وصلت تقنية سينوبيك إلى مستوى متقدم دولًا، وتقدم قيمة وإمكانات اقتصادية ضخمة.

وباعتباره مادة خام أساسية للمنتجات الكيماوية، يمثل الإيثلين “الأساس لصناعة البتروكيماويات”، ويعتبر أحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى تطور صناعة البتروكيماويات في أي بلد، ومع استمرار تحسن مستويات معيشة الأفراد، يتزايد الطلب العالمي على المنتجات الكيميائية أيضا، وباعتنبارهم من المواد الخام الأساسية، زاد الطلب على الإيثلين والبروبيلين طبقا لذلك بشكل عام، يجب أن تمر المواد الخام اللازمة لإنتاج الإيثلين والبروبيلين خلال عملية تكرير النفط الخام المصفى، حيث لا تستغرق عملية الإنتاج وقتًا طويلًا فحسب، بل يستخدم 30% فقط من النفط الخام لإنتاج الخام الكيميائي.

لطالما أكدت شركة سينوبيك على البحث والتطوير وتطبيق تقنيات تحويل “الخام إلى كيماويات” في إبريل 2021، تم تطوير تقنية التكسير التحفيزي للنفط الخام بشكل مستقل بواسطة معهد بكين لبحوث الصناعات الكيميائية التابع لشركة سينوبك، وهو حل آخر لتحويل “الخام إلى مواد كيميائية”، كما أنهى التطبيق الصناعي في يانجتشو، وهو ما جعل الصين رائدة في التكسير التحفيزي للنفط الخام عالميًا.

وعلى غرار تقنية تكسير النفط الخام بالبخار، يبلغ أيضًا العائد الكيميائي للتكسير التحفيزي حوالي 50%، ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين التقنيتين إلى زيادة الكمية الإجمالية للمواد الكيميائية التي تنتج من النفط الخام لأكطثر من 70%، وهو ما سيمثل حلا اقتصاديا فعالا لتحويل “الخام إلى مواد كيميائية” مستقبلًا.

تستعد شركة سينوبيك لتنفي التطوير والتصميم الهندسي للتكنولوجيا المعبأة لإنتاج الإيثلين عن طريق التكسير البخاري لمليون طن من النفط الخام في سينجان التابعة لمنطقة أغور المستقلة, وبناء مصنع تجريبي صناعي للإنتاج المباشر للمواد الكيميائية من التفط الخام، وإنشاء نموذج جديد لتحويل وتطوير صناعات البتروكيماويات في الصين.

بالنسبة لمشروع الإيثلين واسع النطاق المخطط له في المستقبل، سيتم تضمين تقنية تكسير النفط الخام بالبخار في مقارنة التكنولوجيا الرئيسية وخطة الاختيار، التي ستوفر دعمًا قويًا لتخفيف التناقض بين العرض والطلب، وكذلك مساعدة تحول وتحديث الشركات، إلى جانب عمل مساهمات أكبر لتحقيق أهداف الكربون المزدوج.

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