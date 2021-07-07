سينوبك تُطلِق أول مشروع لاحتجاز الكربون على نطاق المليون طن في الصين

إنشاء نموذج لدورة الكربون الاصطناعية في محاولة لتحقيق ذروة انبعاثات الكربون

بكين، 7 يوليو 2021 — / PRNewswire / أطلقت شركة الصين للبتروكيماويات (في بورصة هونج كونج: 0386، “ Sinopec “) أول مشروع صيني لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ) على نطاق المليون طن، حقل نفط سينوبك تشيلو-شنغلي CCUS (الـ “مشروع”). ومن المقرر أن تصبح أكبر قاعدة CCUS تجريبية للسلسلة الصناعية الكاملة في الصين وحالة تطبيق لتعزيز التطوير واسع النطاق لـ CCUS في الصين.

ويُمثِّل المشروع، الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج بحلول نهاية عام 2021، علامة بارزة في تقدم البناء في مشاريع CCUS في الصين، وهو دليل هائل على تطور الصناعة. كما أنه من الأهمية بمكان تعزيز قدرات خفض انبعاثات الكربون في الصين وبناء نموذج “دورة الكربون الاصطناعية” مع تقدم الدولة للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وحيادية الكربون بحلول عام 2060.

CCUS هي وسيلة تقنية مهمة للتعامل مع تغير المناخ العالمي والتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واحتجاز وتنقية ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء الإنتاج واستخدامه في عملية إنتاج جديدة لإعادة التدوير والتخزين.

ويتألف المشروع ذو نطاق المليون طن والذي أطلقته سينوبك من جزأين – احتجاز ثاني أكسيد الكربون لشركة “سينوبك تشيلو” وإزاحة وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حقل نفط شنغلي. وتقوم شركة سينوبك تشيلي باحتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله إلى حقل نفط سينوبك شنغلي لمزيد من الإزاحة والتخزين، مما يحقق تطبيقًا متكاملًا لاحتجاز الكربون وإزاحته وتخزينه من أجل عزل ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض.

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من المقدر أن يقلل المشروع من انبعاثات الكربون بمقدار 1 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 9 ملايين شجرة وإيقاف تشغيل 600 ألف سيارة اقتصادية. ويُعتبر النفط الصيني الكبير المستخدم في البداية ( OIIP ) مناسبًا لإزاحة ثاني أكسيد الكربون، وسيؤدي تطوير صناعة CCUS إلى إنشاء دعم سليم من أجل ضمان أمن الطاقة في الصين وتعزيز التحول منخفض الكربون في صناعة الطاقة الأحفورية.

وكمسار تقني أساسي لتحقيق حيادية الكربون، تتمتع تقنية CCUS بإمكانيات هائلة لخفض الانبعاثات وآفاق واسعة للاستخدام الصناعي. وقد أظهرت الدراسات أن تقنية ( CCUS ) ستعمل على تحييد 1 مليار طن من انبعاثات الكربون في الصين في المستقبل، مما سيعزز بشكل فعال تنقية الطاقة الأحفورية، والتطوير الموسع للطاقة النظيفة، والإنتاج منخفض الكربون.

وقد أشار السيد تشانغ يوتشو، رئيس شركة سينوبك، إلى أن CCUS هو إجراء مهم لتعزيز خفض انبعاثات الكربون بشكل فعال.

قال السيد زانغ، “وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ستساهم تقنية CCUS بنحو 14 بالمائة من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، كما أن آفاق تطبيقات السوق واعدة للغاية. ويُعَد تطوير تقنية CCUS بمثابة اتجاهًا رائجًا، وكذلك بمثابة مهمة. وستقوم سينوبك بالبحث وإنشاء مركز بحث وتطوير لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه من أجل تطوير سلسلة من التقنيات الأساسية والمشاكل المتأزمة من خلال روابط احتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى نظام ابتكار تقني لاستخدام ثاني أكسيد الكربون لـ ‘التصنيع التجريبي على نطاق واسع لمشروع التطوير التقني’، مما يُوسِّع سلسلة صناعة عزل الكربون النظيف وإنشاء مركز مبتكر لتقنيات خفض انبعاثات الكربون”.

كما تهدف سينوبك إلى بناء قاعدة تجريبية أخرى لتقنية CCUS بالمليون طن في السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق تطوير صناعي لـ CCUS وتوسيع آفاق أخرى مع تقدم الصين لتحقيق ذروة الكربون وحيادية الكربون.

حول شركة سينوبك

شركة سينوبك “. Sinopec Corp ” هي واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتطوير المدفوع بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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