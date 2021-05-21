سينوبك تبني أول محطة وقود محايدة لناحية انبعاثات الكربون في الصين

شانغجو، الصين, 21 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — أصبحت محطة بترول جياز الواقعة في شانغجو بإقليم جيانغشو، التي ستبنيها شركة البترول والكيماويات الصينيةHKG: )، 0386, “Sinopec“) الآن أول محطة وقود صينية تحقق حيادية الكربون، فيما دخل مشروعها لتوليد الطاقة الكهروضوئية الموزعة (“المشروع”) رسميا مرحلة التشغيل مؤخرا.

يمكن للمشروع، الذي تم تقييمه بشكل شامل من قبل السلطات، أن يوازن استهلاك الطاقة للمحطة، ويمكن لخفض انبعاثات الكربون موازنة انبعاثات الكربون في المحطة، مما يجعل هذا إنجازًا بارزًا ذا أهمية كبيرة في جميع أنحاء الصناعة.

يتبنى مشروع محطة وقود جياز نموذج “التوليد الذاتي للاستخدام الذاتي مع تحويل فائض الطاقة إلى الشبكة”، مما يحقق التبادل المستمر مع شبكة الطاقة التابعة للدولة. وهي تستخدم توليد الطاقة الكهروضوئية بدلاً من توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وتزود الطاقة الفائضة خارجيًا مع تلبية متطلبات الطاقة للمحطة.

تشير التقديرات إلى أن توليد الطاقة السنوي للمشروع يتراوح من 127,000 إلى 147,000 كيلوواط ساعة، مما يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 91.2 إلى 105.6 طن. في العام 2020، بلغ استهلاك الطاقة للمحطة 99.000 كيلوواط ساعة. وفقًا للحسابات المستندة إلى دورة الحياة النظرية لمحطة الطاقة الكهروضوئية البالغة 25 عاما، وبالمقارنة مع مشاريع الطاقة الحرارية التقليدية،يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما مقداره 3800 طن و 116 طنًا من ثاني أكسيد الكبريت و 56 طنًا من أكسيد النيتروجين على مدى دورة حياة المحطة بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت محطة وقود جياز للوقود سلسلة من الإجراءات لتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك استعادة بخار الزيت واستعادة مياه الصرف الصحي ومعالجتها، لتعزيز بناء وتطوير محطات الغاز الخالية من الكربون.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الصين لتحقيق هدف الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول العام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول العام 2060، ستدفع سينوبك بثبات نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مع التركيز على رؤية بناء شركة كيميائية رائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وتسريع تحول الطاقة والتطوير الصناعي والإنشاء النشط لمحطات توليد الطاقة الكهروضوئية. في الوقت الحاضر، أنشأت شركة سينوبك 160 محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية في مقاطعات هينان، غوانغجي، يونان وغيرها.

في السنوات الخمس المقبلة، ستنشئ شركة سينوبك 7000 محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وتخطط شركة سينوبك حقل جيانغشو لبناء 900 محطة غاز خالية من الكربون. تهدف سينوبك إلى جعل شعار الشركة “خضراء ونظيفة” من خلال نماذج خاصة مثل تطوير محطات الغاز الخالية من الكربون وزراعة غابات خالية من الكربون.

وبالتطلع إلى المستقبل، ستسرع شركة سينوبك في إنشاء شركة مزودة متكاملة لخدمة الطاقة لخدمات “النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والخدمات غير النفطية”، ما يعزز الطاقة الأحفورية النظيفة والطاقة غير الأحفورية واسعة النطاق وعمليات الإنتاج منخفضة الكربون لضمان أننا نصل إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول العام 2030، ونسعى جاهدين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، وتقديم مساهمات متجددة كشركة مسؤولة استجابة لظاهرة تغير المناخ العالمية.

حول شركة سينوبك

شركة سينوبك (أو الصين للبتروكيماويات) هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتنمية المدفوعة بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1515012/Sinopec_Builds_ China_s_First_Carbon_neutral_ Gas_Station.jpg

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