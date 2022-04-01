‫ “سيكيوريتي سكوركارد” تُشعل التبني الأوروبي للتقييمات الأمنية من خلال الشراكة مع “إكسكليوزف نيتووركس”

تلبي الشراكة الطلب المتزايد للعملاء والشركاء في عموم أوروبا من أجل تحسين رؤية الأمن السيبراني وتسريع صناعة القرار

نيويورك، 6 أبريل 2022 — / PRNewswire / أعلنت شركة سيكيوريتي سكوركارد ( SecurityScorecard ) -الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقييمات الأمن السيبراني- اليوم عن اتفاقية توزيع حصرية لعموم أوروبا مع شركة إكسكليوزف نيتووركس ( Exclusive Networks ) -وهي شركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية- من أجل تسريع تبني التقييمات الأمنية في جميع أنحاء أوروبا. وتقوم هذه الشراكة جنبًا إلى جنب مع – تقنية الإشعال المملوكة لشركة إكسكليوزف نيتووركس؛ الموزع المتخصص لهذه التقنية ذات القيمة المضافة- بتمكين المؤسسات الأوروبية من تقييم وتحليل مخاطرها الأمنية على الفور ومراقبتها باستمرار، من أجل تقوية أوضاعها الأمنية.

قال جان باو، نائب رئيس قسم مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في سيكيوريتي سكوركارد، “إن المشهد الجيوسياسي المتطور يتسبب في قيام كبار مسؤولي الأمن المعلوماتي في جميع أنحاء أوروبا بإعادة تقييم أوضاع الأمن السيبراني لديهم، مما يتطلب أن يكون لديهم رؤية أكبر عبر مستواهم الهجومي أكثر من أي وقت مضى”. “ومع اتساع مشهد التهديد، فإن خبرة إكسكليوزف نيتووركس في المساعدة في حلول الأمن السيبراني المثيرة للضجة مثل اختراق سيكيوريتي سكوركارد لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سترفع بشكل هائل عدد المؤسسات الأوروبية التي ستكون قادرة على تحسين أوضاعها الأمنية على الفور من خلال البيانات والرؤية والأفكار العميقة التي تشتد الحاجة إليها”.

وتُوفِّر سيكيوريتي سكوركارد تقييمات أمنية شاملة، وتقييمات مؤتمتة، وإرشادات من الخبراء في المجال، مما يُوفِّر بطاقات تقييم سهلة الفهم مصنفة بدرجات من A-F من أجل تحسين التواصل، والإعداد الفعال لتقارير الامتثال، وصناعة قرار أكثر استنارة. كما يسمح الحل للمؤسسات بأتمتة وتسريع تبادل الاستبيانات مع أكثر من 20 قالب واستبيان خاص باستبيان الامتثال على نطاق واسع.

وقال شون ريمانت، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في إكسكليوزف نيتووركس، “تُركِّز إكسكليوزف نيتووركس على تلبية طلب العملاء والشركاء في جميع أنحاء أوروبا على حلول الأمن السيبراني الأكثر تأثيرًا في السوق اليوم”. “وتُوفِّر سيكيوريتي سكوركارد لشبكتنا من العملاء والشركاء رؤية مرئية فورية عميقة لأوضاعهم الأمنية وأوضاع بائعيهم وشركائهم التجاريين الأمنية، وذلك من أجل فهم مخاطرهم السيبرانية الحقيقية بشكل كامل”.

إكسكليوزف نيتووركس هي شركة عالمية موثوق بها متخصصة في الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية تقوم بقيادة الانتقال إلى مستقبل رقمي موثوق به تمامًا لجميع الناس والمؤسسات. مع تواجدها في 43 دولة، ومع قدرتها على خدمة العملاء في أكثر من 170 دولة عبر خمس قارات، فإن إكسكليوزف نيتووركس لديها نموذجًا فريدًا من نوعه “البيع المحلي، على نطاق عالمي”، يجمع بين التركيز الشديد للغاية وقيمة المستقلين المحليين مع نطاق وتقديم الخدمة من محطة توزيع قوية عالمية واحدة.

حول شركة سيكيوريتي سكوركارد مع تمويلها بواسطة مستثمرين عالميين مثل Evolution Equity Partners، و Silver Lake Waterman، و Sequoia Capital، و GV، و Riverwood Capital، وآخرون، فإن سيكيوريتي سكوركارد هي الشركة الرائدة عالميًا في تقييمات الأمن السيبراني مع أكثر من 12 مليون شركة يتم تقييمها باستمرار. وتأسست في عام 2013 بواسطة خبراء الأمن والمخاطر د. ألكسندر يامبولسكي وسام كاسوميه، وتُستخدَم تقنية التقييم الحاصلة على براءة اختراع بواسطة أكثر من 30000 مؤسسة من أجل إدارة مخاطر الشركات، وإدارة مخاطر الجهات الخارجية، وإعداد تقارير مجالس الإدارة، والعناية الواجبة، والتأمين السيبراني، والاكتتاب، والرقابة التنظيمية. كما تُعَد سيكيوريتي سكوركارد بمثابة أول شركة لخدمات تقييمات الأمن السيبراني تُوفِّر خدمات الطب الشرعي الرقمي والاستجابة للحوادث، مما يوفر نهجًا شاملاً 360 درجة للوقاية الأمنية والاستجابة لقاعدة عملائها وشركائها العالميين. وتُواصِل سيكيوريتي سكوركارد في جعل العالم مكان أكثر أمانًا من خلال تغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بفهم وتحسين مخاطر الأمن السيبراني والإبلاغ بالمخاطر المتعلقة به إلى مجالس إدارتها، وموظفيها، وبائعيها. وتتمتع كل مؤسسة بالحق العام في تقييمها الموثوق به والشفاف والفوري بواسطة تقييم إنستانت سيكيوريتي سكوركارد . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة securityscorecard.com أو تَواصَل معنا على لينكد إن .