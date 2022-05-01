سيفوري أند بارتنرز؛ الإقامة عن طريق الاستثمار: الضرائب والرسوم التي يجب أخذها بالاعتبار

إن الاستثمار في الجنسية الثانية أو الإقامة في الخارج يعتبر من إحدى المشاريع المفيدة التي يمكن لأي فرد من أصحاب الملاءة المالية القيام بهذا الأمر. حيث أنها تفتح الأبواب أمامك للحصول على فرصة التنقل العالمي وتعمل في نفس الوقت على منح حامليها مكانة استثمارية عالية.

يرغب الأفراد ذوي الملاءة المالية بالحصول على الجنسية الثانية أو الإقامة ليس لأنفسهم فقط بل لأفراد عائلاتهم أيضاً؛ وهذا يمنح أبنائهم قاعدة رئيسية لبناء مستقبلهم. إن هذه الطريقة تعني بأنه ستتمكن من إدراج أكبر عدد ممكن من أفراد العائلة في الطلب الخاص بك لزيادة عوائدك الاستثمارية إلى أكبر حد ممكن.

ومع ذلك، يمكن أن تزداد الرسوم المتعلقة بالحصول على جنسية ثانية عند إدراج أفراد إضافيين أو عند زيادة مبلغ الاستثمار. نقوم بشركة سيفوري أند بارتنرز بتوضيح كافة الرسوم التي يجب على المتقدمين معرفتها عند اختيارهم لبرنامج الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار ، ولهذا السبب نريد توضيح أهم الرسوم والضرائب التي يتعين عليك أخذها بعين الاعتبار عند وضعك لميزانية الطلب الخاص بك.

ماهي طبيعة الرسوم الإضافية التي يجب معرفتها؟

إن أي رسوم إضافية التي يتعين عليك دفعها هي عبارة عن رسوم منفصلة عن رسوم الاستثمار والتي لا تدخل في قيمة الاستثمار المطلوب .

يمكن أن تختلف هذه الرسوم بأشكالها ومقدارها، مثل الرسوم المفروضة كالضرائب، ورسوم الختم، والرسوم الحكومية، ورسوم معالجة الطلبات، ورسوم التحقيقات الأمنية وغيرها الكثير .

يمتلك كل برنامج إقامة أو جنسية عن طريق الاستثمار مجموعة رسوم مختلفة عن الآخر والتي تتطابق مع النظام الضريبي للدولة. لمعرفة طبيعة هذه الرسوم بشكل أوضح، سوف نقوم بتوضيح بعضاً من برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار الأكثر شعبية الموجودة حول العالم .

الإقامة عن طريق الاستثمار

إن الثلاثة برامج للإقامة عن طريق الاستثمار الأكثر شعبية عالمياً هم برامج التأشيرة الذهبية الموجودة في البرتغال ، و إسبانيا و اليونان . تتطلب هذه البرامج من المتقدمين بالاستثمار في العقارات حيث يتطلب برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال الاستثمار بحد أدنى قدره ٢٨٠،٠٠٠ يورو، و٥٠٠،٠٠٠ يورو في برنامج إسبانيا و٢٥٠،٠٠٠ يورو في برنامج اليونان. ومع ذلك، توجد هناك بعضاً من الرسوم المتضمنة خلال العملية في كل برنامج وسنقوم بتوضيحها بشكل مفصل .

البرتغال

إن المستثمرون الذين يرغبون بالحصول على تأشيرة البرتغال الذهبية لديهم مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار، تتراوح من الصناديق الاستثمارية أو الاستثمارات الرأسمالية أو في انشاء فرص عمل. ومع ذلك، فإن خيار الاستثمار العقاري هو الذي يتم اختياره في غالبية الطلبات المقدمة (بنسبة تزيد عن ٩٠٪ )، ويبدأ الحد الأدنى للاستثمار العقاري من ٢٨٠،٠٠٠ يورو .

يوجد هناك بعضاً من الرسوم الإضافية المتعلقة في تأشيرة البرتغال الذهبية، كالضرائب ورسوم معالجة الطلبات وبالإضافة إلى رسوم اصدار الإقامة وتجديدها.

الآتي يوضح التفاصيل المتعلقة بالرسوم:

ضريبة الملكية : يتم فرض ضريبة عند شراء العقارات في البرتغال عند تملك العقار بالإضافة إلى رسوم الختم ويتم دفع كلاهما من طرف المشتري. تختلف معدلات الضرائب المفروضة بحسب المنطقة وحسب قيمة العقار. تتراوح نسبة ضريبة ملكية العقارات عادة ما بين ٥٪-٦.٥٪، وفي بعض الأحيان يتم الاعفاء من تلك الضرائب (في المناطق الحضرية). إن رسوم الختم ثابتة وتبلغ نسبتها ٠.٨٪ من قيمة العقار

ضريبة العقار : يتعين على أصحاب العقارات في البرتغال بدفع الضريبة السنوية للعقار، تتراوح نسبة الضريبة ما بين ٠.٣٪-٠.٤٥٪ من قيمة العقار اعتماداً على موقعه

رسوم معالجة الطلبات : يوجد هناك رسوم المعالجة بمقدار ٥١٤.٨ يورو على التأشيرة الذهبية، و٨٠.٢ يورو لكل فرد إضافي مدرج في الطلب ذاته

رسوم اصدار التأشيرة الذهبية : هناك رسوم لإصدار التأشيرة الذهبية بقيمة ٥،١٤٧.٨ يورو لكل فرد مدرج في الطلب

رسوم تجديد التأشيرة الذهبية : يتم اصدار التأشيرة الذهبية لمدة سنة واحدة مبدئياً، وهي قابلة للتجديد لمدة فترتين لاحقتين لمدة سنتين قبل قيام المتقدم بالحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. إن رسوم تجديد التأشيرة الذهبية هي ٢،٥٧٣.٩ يورو لكل فرد مدرج في الطلب ذاته

من المهم الإشارة هنا بأنه عند الحصول على عقار من فئة الخيار الاستثماري للتأشيرة الذهبية التي قدرها ٢٨٠،٠٠٠ يورو، سيتم خفض الضرائب المفروضة بشكل واضح ، وهذا بسبب وجود تلك العقارات في مناطق التنمية الريفية والتي عليها ضرائب ضئيلة المقدار أو معدومة بشكل كامل .

اليونان

تتشابه تأشيرة اليونان الذهبية بالبرتغال بشكل كبير بتوفيرها للتأشيرة الذهبية التي تعتمد على الاستثمار العقاري. يمكن أن يحصل المتقدم وأفراد عائلته المؤهلين عند الاستثمار بمبلغ قدره ٢٥٠،٠٠٠ يورو على الإقامة اليونانية ، لكن يوجد هناك بعضاً من الرسوم الإضافية التي يجب دفعها كالضرائب ورسوم تقديم الطلب ورسوم الإقامة.

الضرائب : غيرت اليونان قانونها الضريبي مؤخراً بالنسبة إلى العقارات. تبلغ نسبة ضريبة تملك العقارات الجديدة (الحديثة) ٢٤٪ من قيمة العقار. ومع ذلك، قامت الحكومة بتغيير هذا القانون بشكل مؤقت لنهاية عام ٢٠٢٢ حيث سيكون لجميع العقارات نسبة ضريبة التملك نفسها المفروضة عند تملك العقار القديم (ليست حديثة) وتبلغ نسبة الضريبة ٣.٠٩٪ من قيمة العقار

رسوم الطلب : ٢،٠٠٠ يورو لمقدم الطلب الرئيسي و١٥٠ يورو لكل فرد إضافي من العائلة

رسوم إصدار الإقامة : ١٦ يورو لكل فرد

إسبانيا

إن إسبانيا هي الدولة الثالثة الموجودة في الاتحاد الأوروبي من ناحية امتلاكها أيضاً لنظام التأشيرة الذهبية، ويركز مسار الهجرة في إسبانيا عن طريق الاستثمار أيضاً على امتلاك العقارات. يمكن للمستثمرين الذين يشترون عقار أو عدة عقارات بمبلغ كلي لا يقل عن ٥٠٠،٠٠٠ يورو التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة في إسبانيا .

تقتصر الرسوم الإضافية في برنامج تأشيرة إسبانيا الذهبية على ضريبة تحويل الملكية (والتي تعتمد على موقع العقار)، بالإضافة إلى رسوم الختم ورسوم إصدار تصريح الإقامة. الآتي يوضح التفاصيل المتعلقة بالرسوم الإضافية في تأشيرة إسبانيا الذهبية:

ضريبة نقل الملكية : يتم فرض هذه الضريبة اعتماداً على البلدية والمنطقة التي يتواجد بها العقار، تتراوح نسبة هذه الضريبة في عام ٢٠٢٢ ما بين ٦.٥٪ كحد أدنى إلى ١١٪ كحد أعلى

رسوم الختم : يتعين على المستثمر عند شرائه للعقار بدفع رسوم الختم والتي تتراوح من ٠.٧٥٪-١.٥٪

رسوم تصريح التأشيرة الذهبية : يتعين دفع ٧٠ يورو على كل فرد ليتم اصدار تصريح الإقامة الذهبية في إسبانيا

تعني ضريبة نقل الملكية ورسوم الختم بأنه يتوجب على المستثمر الأخذ بعين الاعتبار رسوم إضافية تتراوح من ٧.٢٥٪-١٢.٥٪ من القيمة الكلية للعقار.

الجنسية عن طريق الاستثمار

تتواجد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأكثر شعبية في منطقة الكاريبي وتمتلك جميعها خيار التبرع بالإضافة إلى خيار الاستثمار العقاري كطريقة لحصول المستثمرين على الجنسية الثانية. وبالرغم من ذلك، توجد هناك بعضاً من الرسوم الإضافية وخاصة في خيار الاستثمار العقاري والتي يجب أخذها بالاعتبار قبل اختيار المسار الاستثماري المفضل لديهم. سوف نقوم بتوضيح كافة الرسوم الإضافية المتعلقة بكل بلد.

أنتيغوا وباربودا

تمتلك الجزيرتين الصغيرتين التوأم أنتيغوا وباربودا ثلاث خيارات للاستثمار كالتالي :

التبرع لصندوق التنمية الوطني ابتداءً من ١٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي

التبرع لصندوق جامعة جزر الهند الغربية لعائلة مكونة من ستة أفراد ابتداءً من ١٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي

الاستثمار العقاري ابتداءً من ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي

الآتي هي الرسوم الإضافية المتضمنة في برنامج جنسية أنتيغوا وباربودا عن طريق الاستثمار :

رسوم الطلب : ١٠٠ دولار أمريكي

رسوم معالجة الطلب (خيار التبرع لصندوق التنمية الوطني وخيار الاستثمار العقاري) : ٣٠،٠٠٠ دولار أمريكي لعائلة مكونة من ٤ أفراد بالإضافة إلى ١٥،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد إضافي من العائلة

رسوم معالجة الطلب (خيار التبرع لصندوق جامعة جزر الهند الغربية) : ١٥،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد إضافي بعد الفرد السادس من العائلة

رسوم جواز السفر : ٣٠٠ دولار أمريكي لكل فرد

رسوم التحقيقات الأمنية : ٧،٥٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الرئيسي مع الزوج/ة، بالإضافة إلى ٤،٠٠٠ دولار أمريكي على كل فرد من العائلة عمره أكبر من ١٨ عاماً، و٢،٠٠٠ دولار أمريكي على كل فرد من العائلة عمره ما بين ١٢-١٧ عاماً

دومينيكا

تعتبر دومينيكا موطناً لثاني أقدم برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار في العالم حيث أطلقت برنامجها في عام ١٩٩٣ .

تقدم حكومة دومينيكا للمتقدمين خيارين للاستثمار: التبرع أو الاستثمار العقاري، وكلاهما يمتلكان رسوماً إضافية متعلقة بكل منهما كالآتي :

رسوم الختم : يتعين على مشتري العقارات في دومينيكا بدفع رسوم الختم بنسبة ٤٪ من مبلغ العقار

رسوم معالجة الطلب : ١،٠٠٠ دولار أمريكي

رسوم التحقيقات الأمنية : ٧،٥٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الرئيسي و٤،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد إضافي من العائلة يبلغ عمره أكثر من ١٦ عاماً

شهادة التجنيس : ٢٥٠ دولار أمريكي لكل فرد

رسوم جواز السفر المستعجل : ١،٢٠٠ دولار أمريكي لكل فرد

أما بالنسبة إلى خيار الاستثمار العقاري، يتعين على المتقدمين دفع رسوم إضافية كالآتي :

٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الفردي

٣٥،٠٠٠ دولار أمريكي لعائلة مكونة من أربعة أفراد، متضمناً المتقدم الرئيسي وحتى ٣ أفراد من العائلة غير مشمولاً الأشقاء

٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي لعائلة مكونة من ٦ أفراد، متضمناً المتقدم الرئيسي وحتى ٥ أفراد من العائلة غير مشمولاً الأشقاء.

٧٠،٠٠٠ دولار أمريكي لعائلة مكونة من ٧ أفراد أو أكثر، متضمناً المتقدم الرئيسي و٦ أفراد من العائلة على الأقل غير مشمولاً الأشقاء.

٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي لأشقاء المتقدم الرئيسي أو لزوج/ة المتقدم الرئيسي والذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٨-٢٥ عاماً.

٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي لأشقاء المتقدم الرئيسي أو لزوج/ة المتقدم الرئيسي البالغين من العمر أقل من ١٨ عاماً

غرينادا

تقوم جزيرة غرينادا بتقديم خيارين للاستثمار للمتقدمين على البرنامج وهما شراء العقارات والتبرع إلى صندوق الحكومة. يتضمن كلاهما رسوم إضافية، لكن حالها كحال دومينيكا حيث يتضمن خيار الاستثمار العقاري الرسوم الحكومية. الآتي هي تفاصيل تلك الرسوم:

ضريبة الملكية العقارية : ١٠٪ من قيمة العقار

رسوم معالجة الطلب : ١،٥٠٠ دولار أمريكي لكل فرد

رسوم الطلب : ١،٥٠٠ دولار أمريكي لكل فرد

رسوم التحقيقات الأمنية : ٧،٠٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الرئيسي و٥،٠٠٠ دولار أمريكي لأي فرد من العائلة يبلغ عمره أكثر من ١٧ عاماً

الرسوم الحكومية (لخيار الاستثمار العقاري فقط) : ٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي لعائلة مكونة من ٣ أفراد كحد أقصى، وبعدها ٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي لأي فرد إضافي من العائلة

رسوم جواز السفر : ٢٥٠ دولار أمريكي لكل فرد

سانت كيتس ونيفيس

تعتبر سانت كيتس ونيفيس موطناً لأقدم برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار واستمرت في تطوير برنامجها منذ عام ١٩٨٤ وتمتلك حالياً خياران للاستثمار: التبرع أو الاستثمار العقاري .

يتضمن كلا الخيارين بعضاً من الرسوم الإضافية، لكن حالها كحال البرامج الأخرى من ناحية الاستثمار العقاري ؛ فإنه يتضمن الرسوم الحكومية أيضاً. الآتي هي التفاصيل المتعلقة بالرسوم الإضافية:

رخصة الحصول على الأرض : يتعين على الأجانب الراغبين بشراء عقار في سانت كيتس ونيفيس الحصول أولاً على شهادة خاصة. تتطلب هذه الشهادة للحصول عليها بدفع ١٠٪ من قيمة العقار

معدل الضريبة العقارية : يوجد هناك ضريبة ملكية سنوية بنسبة ٠.٠٠٢٪ على العقارات السكنية و٠.٠٠٣٪ على العقارات التجارية

رسوم معالجة الطلب والتحقيقات الأمنية : يتعين على المتقدمين دفع مبلغ ٧،٥٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الفردي و٤،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد إضافي من العائلة البالغ من العمر ١٦ عاماً أو أكثر

الرسوم الحكومية (لخيار الاستثمار العقاري فقط) : يتم دفع هذه الرسوم لخيار الاستثمار العقاري كالآتي:

المتقدم الرئيسي: ٣٥،٠٥٠ دولار أمريكي

زوج/ة المتقدم الرئيسي: ٢٠،٠٥٠ دولار أمريكي

أي فرد مؤهل من العائلة والذي يعتمد بشكل مباشر على المتقدم الرئيسي بغض النظر عن العمر: ١٠،٠٥٠ دولار أمريكي

سانت لوسيا

توفر سانت لوسيا ثلاثة طرق استثمارية كالآتي :

التبرع للسندات الحكومية

خيار الاستثمار العقاري

خيار السندات الحكومية

إن خيار الاستثمار العقاري يتضمن الرسوم الحكومية والتي لا تطبق على الخيارات الاستثمارية الأخرى. الآتي يوضح التفاصيل المتعلقة بالرسوم :

ضريبة نقل الملكية : يتم دفع معدل ثابت على ضريبة نقل الملكية بنسبة ١٠٪ من قيمة العقار

رسوم التحقيقات الأمنية : ٧،٥٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الفردي و٥،٠٠٠ دولار أمريكي لأي فرد إضافي من العائلة البالغ من العمر أكثر من ١٦ عاماً

رسوم معالجة الطلب : ٢،٠٠٠ دولار أمريكي للمتقدم الرئيسي و١،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد إضافي من العائلة

الرسوم الحكومية المتعلقة بالاستثمار العقاري يتم دفعها على النحو التالي :

المتقدم الفردي : ٣٠،٠٠٠ دولار أمريكي

المتقدم مع الزوج/ة : ٤٥،٠٠٠ دولار أمريكي

كل فرد مؤهل إضافي من العائلة (١٨ عاماً وأكثر) : ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي

كل فرد مؤهل إضافي من العائلة (أقل من ١٨ عاماً) : ٥،٠٠٠ دولار أمريكي

المتقدم مع الزوج/ة وأكثر من أربعة أفراد مؤهلين من العائلة : ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد

تركيا

يمتلك برنامج جنسية تركيا عن طريق الاستثمار العديد من الخيارات الاستثمارية المتنوعة، وتتطلب معظم الخيارات الاستثمار بالسندات المالية أو الودائع طويلة الأجل بقيمة نصف مليون دولار، لكن يعتبر الخيار الأكثر شعبية هو الاستثمار العقاري بمبلغ ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي. ومع ذلك، بالرغم من أن جميع الخيارات الاستثمارية تتطلب من المتقدمين بدفع الرسوم المتعلقة بتصريح الإقامة وإصدار جواز السفر، لكن خيار الاستثمار العقاري هو الذي يتطلب فقط بدفع ضرائب نقل الملكية. الآتي هي أهم الرسوم الإضافية التي يجب أخذها بعين الاعتبار :

رسوم تصريح الإقامة : ١٦٠ ليرة تركية لكل فرد

رسوم اصدار جواز السفر : ١،٢٧٠ ليرة تركية لكل فرد

رسوم شهادة الجنسية : ٣٠ ليرة تركية لكل فرد

ضريبة نقل الملكية (لخيار الاستثمار العقاري) : ٤٪، لكن يتم دفع نصف قيمتها من قبل المشتري والنصف الآخر من قبل البائع، لذلك يتعين على المتقدم تحمل ٢٪ فقط من الضرائب

يوجد هناك أيضاً مسألة الخدمة العسكرية، حيث يتعين على الذكور الذين يتجاوز أعمارهم ١٨ سنة أن يقوموا بخدمة الجيش بمجرد انهائهم لدراستهم. ومع ذلك، يمكن تخطي هذا الطلب بدفع تكلفة قيمتها ٣١،٠٠٠ ليرة تركية (اعتباراً من ٢٠٢٢) ويمكن أيضاً أن يتم تسديد المبلغ على دفعات .

وضع ميزانية الاستثمار

في شركة سيفوري أند بارتنرز ، نفتخر بالتقديم لعملائنا الاستشارات الواضحة والشاملة. سيقوم مستشارونا الخبراء بمساعدتك في وضع ميزانية لاستثمارك وتجنب أي رسوم مفاجئة أو خفية. كل ما عليك فعله هو التواصل معنا اليوم للحصول على استشارة شاملة ومجانية.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية .

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