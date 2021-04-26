سيارة الدفع الرباعي العصرية من هافال في معرض سيارات شنغهاي 2021

شنغهاي، 26 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire/ — أطلقت شركة جي دبليو أم ثلاث منصات تكنولوجية: L.E.M.O.N، و TANKو COFIS، التي توفر الأساس لشركة جي دبليو أم لغزو الأسواق العالمية. يوم 19 نيسان/أبريل، 2021 عرضت الشركة سيارة الدفع الرباعي هافال جوليون، التي تم بناؤها على منصة L.E.M.O.N. المرنة، العالية الأداء، العالية الأمان والخفيفة الوزن، في معرض سيارات شنغهاي 2021، حيث سمت جي دبليو أم رسميا سيارتها هذه “جوليون.”

هافال جوليون هي أحدث طراز سيارات للسائقين العالميين. يتميز هذا الطراز بتصميم أنيق وديناميكي. يبرز الوجه الأمامي الذكي والحاد للشبكة الكلاسيكية المطلية بالكروم على شكل خلية نحل، ومصابيح أمامية من النوع “هالبيرد”، مما يشكل تجربة بصرية كاملة وقوية؛ ويعتمد التصميم الداخلي على تصميم تحكم مركزي أفقي، مع قاعدة عجلات تبلغ 2700 مم ومساحة خلفية واسعة، تتميز بمفاهيم فاخرة ورائدة.

إلى جانب ذلك، يتميز هذا الموديل بأحدث التقنيات. يمكن لوظيفة الشحن اللاسلكي أن تخفف من قلق المستخدمين بشكل كبير. وكذلك فإن ركن السيارة الأوتوماتيكي الكامل يجعل الركن أسهل. وتوفر شاشة اللمس الذكية مقاس 12.3 بوصة وشاشة العرض الذكية بالألوان الكاملة HUD وفتح السيارة بدون مفتاح والصورة البانورامية بزاوية 360 درجة والخدمات الذكية الأخرى تجربة قيادة ذكية أكثر ملاءمة وراحة. علاوة على ذلك، يساعد نظام الإنطلاق الذكي والتعرف البانورامي AEB (الكبح التلقائي في حالات الطوارئ) السائقين على التعامل مع ظروف الطريق المختلفة بسهولة، ما يضيف أحاسيس التكنولوجيا الكاملة مع تحسين سلامة القيادة بشكل كبير.

وإذ تأتي السيارة مجهزة بمزيج من القوة من محرك 1.5T والجيل الثاني من ناقل الحركة الرطب 7DCT، تعتمد جوليون على الشحن الطوربيني، ونسبة التقلب العالية، والأسطوانة المصنوعة من الألمنيوم بالكامل وغيرها من التقنيات، بقوة قصوى تبلغ 110 كيلو واط وعزم دوران أقصى يبلغ 220 نيوتن متر. كما أنها تمتلك نظام توجيه كهربائيا رائدا في نفس المستوى بثلاثة أوضاع للضوء، مريحة ورياضية. يوفر ناقل الحركة الإلكتروني مزيدًا من الراحة للتشغيل ومليئًا بالشعور بالعلم والتكنولوجيا. وتتمتع السيارة بأربعة أوضاع للقيادة، وهي القيادة القياسية والرياضية والاقتصادية والقيادة على الثلوج، ما يسهل القيادة في ظروف الطريق المختلفة. سيخضع التكوين المحدد للموديل المتاح في بلدان مختلفة للإعلان النهائي.

من خلال منصة L.E.M.O.N المعيارية عالية الذكاء العالمية، حددت هافال معايير أمان جوليون وموثوقيتها وجودتها ومعايير أخرى بمواصفات عالية منذ بداية التصميم. وقامت الشركة بالتحقق الشامل من السيارة بأكملها إلى الأجزاء، مما يضمن وصول أداء النموذج والتكوين التكنولوجي إلى المستوى الرائد الدولي.

كنموذج يتم إطلاقه عالميًا، يعمل إطلاق جوليون على إثراء مجموعة منتجات جي دبليو أم. وهو يمثل جزءا مهما من إستراتيجية العولمة الخاصة بـ جي دبليو أم، حيث يُثري تخطيط المنتج العالمي ويزيد من تعزيز صورة العلامة التجارية لهافال.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1494925/Image1.jpg