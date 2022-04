‫سيارة الدفع الرباعي الجديدة من Lynk & Co – Lynk & Co 01، التي تعرض التميز هو المعيار

مدينة الكويت، 29 أبريل 2022 / PRNewswire / — بعد الظهور الأول لشركة Lynk & Co في الشرق الأوسط في نوفمبر الماضي، تثير العلامة التجارية الجديدة ذات الجينات المختلطة من فولفو وجيلي إعجاب العملاء في منطقة الخليج بجودتها الفائقة وشعارها الذي صدر حديثًا “التميز هو المعيار”. كسيارة دفع رباعي في المدينة تم إنشاؤها لجميع سكان المدن المفتوحة، تدمج Lynk & Co 01 الأداء والتصميم والسلامة، وقادرة على تلبية المتطلبات المختلفة للتنقل. ما يميزها عن السيارات الأخرى هو التجربة الأكثر تميزًا التي تقدمها، بما في ذلك المزيد من المقصورة الداخلية المتميزة، والتحكم الأفضل في القيادة، والملاءمة لجميع السيناريوهات الحضرية، وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة التي يحدد بها Lynk & Co 01 معيار التنقل المتميز.

بالنسبة إلى Lynk & Co 01 ، تتوفر مستويات القطع المحددة فقط، وبالتالي فإن المجموعة الكاملة من التجربة المتميزة ل Lynk & Co ستكون في متناول يدك دون نفقات وجهود إضافية. مهما كان مستوى التقليم الذي تختاره ل Lynk & Co 01 ، فإنه سيوفر للركاب تجربة تنقل فائقة مثل المقاعد الجلدية، و Harman InfinityTM Audio ، و AQS ، وفتحة السقف البانورامية، بينما لن تقدم تنازلات بشأن التنقل المتميز.

مع التركيز على فلسفة التصميم الفريدة “ Mega-City Contrast ” التي تعد في طليعة الجماليات العالمية والأزياء الحضرية، توفر Lynk & Co 01 شبكة مدخل هواء حضرية مبتكرة ونظام إضاءة يجمع بين مصابيح LED النهارية “ Aurora Borealis” ، و “ Energy Cube” LED Crystal Taillight والمصابيح الأمامية LED المنفصلة، مما يعكس الفردية لسكان المدن الشباب.

إن الاتصال الذكي الذي يجلبه Apple CarPlay و Android Auto ، ووظيفة الشحن اللاسلكي، إلى جانب مجموعة نقل الحركة القوية، ومحرك 218/160 حصانًا و 2.0 T4 EVO-8AT والهيكل المضبوط جيدًا، يخلق تجربة قيادة رائعة ويظهر مهمة العلامة التجارية المتمثلة في “تغيير التنقل إلى الأبد”.

يوفر Lynk & Co 01 حماية شاملة لك ولأحبائك. مع هيكل السلامة المتقدم، ومقصورة تنقية الهواء، ونظام مساعدة القيادة الذكي L2 + و 20 ADAS ، ستكون كل جولة مع Lynk & Co 01 خالية من المتاعب.

على مدى السنوات ال 5 الماضية، تم الاعتراف ب Lynk & Co من قبل أكثر من 700000 مستخدم حول العالم. في عام 2021، دخلت Lynk & Co السوق الكويتي وستشرع في رحلتها إلى دول الخليج الأخرى قريبًا.

