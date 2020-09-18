سوبكس تطلق منصة إدارة النظام البيئي للشركاء

سوف تسمح المنصة السحابية لمزودي الخدمات بتسريع إطلاق خدمات جديدة عبر نطاقات متعددة من خلال الشراكات الرقمية، لمواجهة سوق محتمل تبلغ قيمته 582 مليار دولار

بنغالورو، الهند، 18 سبتمبر 2020/PRNewswire/ — أعلنت شركة سوبكس (Subex)، الشركة الرائدة في مجال الثقة الرقمية (Digital Trust)، عن إطلاق منصة إدارة النظام البيئي للشركاء (Partner Ecosystem Management) التي ستسمح لمزودي الخدمات السحابية (CSPs) بتسريع توسيع محفظة الخدمات الرقمية الخاصة بهم. ستسمح المنصة لمزودي الخدمات السحابية بإنشاء نظام بيئي للشركاء مدفوع بالقيمة وتحسين وقت التسويق للخدمات الجديدة بشكل كبير من خلال تحديد الشركاء المتنوعين وضمهم بسرعة. كما أنه سيمكن الثقة الرقمية بين مزودي الخدمات السحابية وشركائهم من خلال إنشاء نظام بيئي للشركاء شفاف.

تشهد صناعة الاتصالات تحولًا في سلوك المستهلك مع زيادة اعتماد الخدمات الرقمية. ذكر تقرير أن 20-50٪ من إيرادات بعض المشغلين تأتي من الخدمات غير التقليدية. وهذا بلا شك يفتح الباب أمام شركات الاتصالات لشراكات جديدة قوية في النظام البيئي وتعزز إيراداتها. ستوفر إدارة النظام البيئي لشركاء سوبكس مزودي الخدمات السحابية بمنصة غير محددة المجال للتعاون بسلاسة مع الشركاء عبر المحتوى والألعاب و إنترنت الأشياء والجيل الخامس (5G) والرعاية الصحية والتصنيع وشركاء النظام البيئي الداخلي مثل التجار والبائعين وغيرهم. وسوف يكون بمقدور مزودي الخدمات السحابية تحقيق شركاء استنادًا إلى مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبة أدائهم بشكل شامل. ستتيح المنصة زيادة وضوح الأعمال والوصول في الوقت الفعلي إلى التقارير ولوحات المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة أثناء التنقل.

ستساعد إدارة النظام البيئي للشركاء في سوبكس مزودي الخدمات السحابية على تلبية الطلبات المتزايدة لكل من قطاعات المؤسسات والمستهلكين. يستطيع مزودو الخدمات السحابية الآن التطلع إلى توليد تدفقات إيرادات جديدة مع الاستفادة أيضًا من تدفقات الإيرادات الحالية بشكل أفضل. تمكن شركة سوبكس أي مزود خدمات سحابية في رحلتهم من أن يكونوا مزودي خدمات رقمية.

وتعليقًا على هذا الإطلاق، فقد صرح روهيت ماهيشواري، رئيس الاستراتيجيات والمنتجات في شركة سوبكس: “مع إطلاق منصة إدارة النظام البيئي للشركاء، نعتقد أننا تناولنا ديناميكيات السوق المتغيرة واحتياجات عملائنا لأنها تعزز عروضهم الحالية وأيضًا ننتقل إلى عصر 5G. يعد إنشاء نظام بيئي رقمي قوي للشركاء ضروريًا لأن المؤسسات وحدها قد لا تمتلك البنية التحتية والمهارات والموارد المطلوبة لتقديم الخدمات التي تعد بها الرقمنة. وستسمح إدارة النظام البيئي للشركاء من سوبكس لمزودي الخدمات السحابية بتعزيز الشراكات المربحة مع المجموعة المناسبة من الشركاء. كما ستمكن المنصة الشركات من إطلاق تقنيات وخدمات جديدة مع ضمان تجربة عملاء سلسة”.

تدير منصة إدارة النظام البيئي للشركاء من سوبكس عملية الشركاء من البداية إلى النهاية بدءًا من الإعداد وحتى الفوترة والتسوية. تتكون المجموعة من حلول مختلفة مثل إدارة دورة حياة الشريك (Partner Lifecycle Management)، وإدارة دورة حياة العقد (Contract Lifecycle Management)، وفوترة الخدمات الرقمية (Digital Services Billing)، وفواتير المؤسسات (Enterprise Billing)، وفواتير البيع بالجملة والتوجيه (Wholesale Billing & Routing)، وتسويات التجوال (Roaming Settlements). وقد تم تصميم منصة إدارة النظام البيئي للشركاء من سوبكس لإدارة الخدمات الرقمية والتقليدية مثل إنترنت الأشياء (IoT) وآلة إلى آلة (M2M) والمحتوى والبيع بالجملة والصوت والرسائل النصية القصيرة والبيانات.

نبذة عن سوبكس

سوبكس هي شركة رائدة في تمكين الثقة الرقمية للشركات في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة سوبكس في عام 1994، وقد أمضت أكثر من 25 عامًا في مساعدة مزودي خدمات الاتصالات العالميين على زيادة إيراداتهم وربحيتهم. وبفضل إرثها المتمثل في خدمة السوق من خلال حلولها ذات المستوى العالمي لتحسين الأعمال والتحليلات، تقود شركة سوبكس الآن الطريق من خلال تمكين الثقة الرقمية الشاملة في النظم البيئية للأعمال لعملائها. من خلال التركيز على الخصوصية والأمان وتخفيف المخاطر وإمكانية التنبؤ وتكامل البيانات، تساعد سوبكس الشركات على احتضان الاضطرابات في مجال الأعمال والنجاح من خلال الثقة الرقمية.

تستفيد شركة سوبكس من مجموعة منتجاتها الحائزة على جوائز في مجالات مثل ضمان الإيرادات، وإدارة الاحتيال، وتحليلات الشبكات، وإدارة الشركاء، إلى جانب الحلول الرقمية مثل أمن إنترنت الأشياء وInsights. كما تقدم شركة سوبكس خدمات استشارات مُدارة وتجارية قابلة للتطوير. تمتلك شركة سوبكس أكثر من 300 عملية تثبيت في أكثر من 90 دولة.