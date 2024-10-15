سهم كابيتال تطلق خدمة الاكتتاب في الطروحات الأولية عبر تطبيق سهم

15 أكتوبر 2024 – تعلن سهم كابيتال بفخر أنها استوفت جميع متطلبات بدء الأعمال لتقديم

الرياض، المملكة العربية السعودية – 15 أكتوبر 2024 – تُعلن شركة سهم كابيتال عن إطلاق خدمتها المبتكرة للاكتتاب في الطروحات الأولية (IPO) من خلال تطبيق سهم. تتيح الميزة الجديدة للمستثمرين الاشتراك في الطروحات الأولية مباشرة عبر الأجهزة المحمولة، مما يوفر تجربة رقمية سلسة تُعزز من سهولة الوصول والراحة للمستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.

من خلال تطبيق سهم، يمكن للمستثمرين الأفراد فتح حساب بسهولة، الاشتراك في أسهم الطروحات الأولية، والوصول إلى سجلات اشتراكهم – وكل ذلك عبر هواتفهم المحمولة. وباعتبار سهم كابيتال واحدة من أولى المنصات التي تقدم خدمة الاكتتاب في الطروحات الأولية عبر التطبيق، فإنها ترسخ معيارًا جديدًا للكفاءة وراحة المستخدم.

وأكد ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة سهم كابيتال، على أهمية إطلاق هذه الخدمة قائلاً: “نحن نحدد معيارًا جديدًا في الصناعة المالية من خلال تقديم عملية اكتتاب في الطروحات الأولية مدمجة بالكامل عبر الإنترنت. هدفنا هو تمكين المستثمرين الأفراد من خلال جعل المشاركة في الطروحات الأولية سهلة وميسورة قدر الإمكان. من خلال توفير حل رقمي، فإننا نرعى نظامًا ماليًا أكثر شمولاً، مما يضمن توفر الأدوات والرؤى اللازمة للمشاركة بكل ثقة في الطروحات الأولية لجميع المستثمرين.”

تدعم ميزة الاكتتاب في الطروحات الأولية على تطبيق سهم عمليات الدفع المباشرة داخل التطبيق، مما يجعل العملية أسهل. كما توفر هذه الميزة تحديثات فورية لحالة الاشتراك خلال جميع مراحل العملية – من تقديم الطلب إلى التخصيص – مما يُبقي المستثمرين على اطلاع في كل مرحلة. تضمن هذه الطريقة وصولًا عادلًا إلى المعلومات، مما يحقق توازنًا في الفرص بين المستثمرين الأفراد.

بالإضافة إلى خدمة الاكتتاب في الطروحات الأولية، يوفر تطبيق سهم معلومات شاملة عن الطروحات الحالية والقادمة والمستقبلية. كما يقدم مواد تعليمية ودروسًا ودعم للعملاء لمساعدة المستثمرين، خاصةً أولئك الجدد على عمليات الطرح الأولي، في التعامل مع العملية بثقة. من خلال دمج خدمات الاكتتاب في الطروحات الأولية مع أدوات الاستثمار الأخرى على نفس المنصة، يتيح تطبيق سهم للمستثمرين إدارة محافظهم، التداول، وتتبع الطروحات الأولية في مكان واحد، مما يجعل من التجربة أكثر تكاملًا وفعالية.

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نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال، المسجلة في الرياض، حاصلة على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التعامل، والمشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25). باعتبارها أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي حصلت على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية، أصبحت سهم كابيتال العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، مستفيدة من تقنياتها الخاصة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sahmcapital.com.

نبذة عن تطبيق سهم:

طورت شركة سهم كابيتال تطبيق سهم، وهو عبارة عن منصة خاصة مصممة خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وهو يتيح للمستخدمين التداول بسلاسة في الأسواق المالية السعودية والأمريكية ببضع نقرات فحسب. يتميز تطبيق سهم بواجهته سهلة الاستخدام وتنوع خيارات الاستثمار فيه لذا صار سريعًا من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في المملكة العربية السعودية.

إخلاء المسؤولية:

يرجى ملاحظة أن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر مالية قد تتجاوز رأس المال المستثمر. المعلومات المقدمة أعلاه ليست بأي شكل من الأشكال نصيحة أو توصية لبيع أو شراء أي أدوات مالية أو سندات أو استثمارات مالية أخرى. نوصي باستشارة مستشار مالي متخصص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية وضمان أن هذه الاستثمارات مناسبة لخبرتك وظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية.

لا تتحمل شركة سهم كابيتال أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تحدث نتيجة اتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى هذا العرض أو المعلومات المقدمة.