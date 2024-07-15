‫سهم كابيتال: إعلان رسمي بشأن عملية انتحال شخصية موقع الشركة

15 يوليو 2024 – Media OutReach Newswire – الرياض، المملكة العربية السعودي – تلقت شركة سهم كابيتال المالية (SCFC) مؤخرًا بلاغات من الجمهور حول عملية انتحال شخصية. يقوم المحتالون بالاتصال عبر عرض رسائل خطأ ومعلومات على الموقع المزيف الذي تزورونه، والذي يدعي الانتماء لشركتنا.

نود تذكير عملائنا الكرام بعدم التعامل مع هذه المواقع المزيفة أو القنوات غير الرسمية الأخرى، ونحيطكم علمًا بأن شركة سهم كابيتال المالية (SCFC) غير مسؤولة عن أي معاملات تتم من خلال المواقع المذكورة أعلاه.

للتحقق من صحة موقعنا، يرجى زيارة موقعنا الرسمي عبر الرابط التالي فقط: (https://www.sahmcapital.com/)

سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن هذه المواقع المزيفة دون شك في جميع الأطر التنظيمية في كل منطقة قضائية.

إذا كان لديكم أي استفسارات أو مخاوف، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: (cs@sahmcapital.com) أو عبر الهاتف: (966920007889)