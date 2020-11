سنابيو آرك، مزرعتك المتنقلة تحت أي ظروف لتوفير مواد غذائية محلية طازجة للمجتمعات

سنابيو هو مشروع مشترك بين سنان للإلكترونيات الضوئية (Sanan Optoelectronics)، إحدى أكبر الشركات المصنعة لمصابيح LED في العالم، ومعهد أبحاث علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (Institute of Botany of Chinese Academy of Sciences)، وهو معهد رائد في علوم النبات. تُعد شركة سنابيو، والتي تتألف من خبراء LED وعلماء النبات، قادرة على توفير حلول زراعة خاضعة للرقابة البيئية (CEA) بسيطة للمزارعين على مستوى العالم. هذا النظام الزراعي، الحاصلة على جائزة ريد دوت (RADIX)، اُعتمدت على نطاق واسع من قبل المزارعين في أكثر من عشرين دولة.

You May Also Like