سمارتفرين تعلن عن شراكة مع وايل كلاود لتنفيذ الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين تفاعل العملاء متعدد القنوات

جاكرتا، إندونيسيا، 24 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — شركة وايل كلاود تكنولوجي لمتيد (Whale Cloud Technology CO., LTD)، وهي شركة رائدة تقدم حلولًا وخدمات برمجية للاتصالات والصناعات المتعددة، أعلنت أن شركة سمارتفرين (Smartfren)، أحد مزودي خدمات الاتصالات الرائدين في إندونيسيا، أبرمت شراكة مع وايل كلاود (Whale Cloud) لترقية نظامZSmart Multi-Channel Campaign Management (MCCM)، وهو حل حملة شاملة لإدارة حملات متعددة القنوات في الوقت الفعلي خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العملاء ، للاحتفاظ بالعملاء وتنميتهم، وبالتالي تحسين الهامش بشكل كبير.

