سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة تشاركان في تحدي تصميم الأساتذة، النهائي العالمي لمسابقة روكا للتصميم السريع

سوف يبرز هذا النهائي العالمي إبراز روح التحدي بين المصممين الشباب لإظهار مواهبهم للتعرف على الفائز بين هؤلاء المتنافسين. وسيتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مركزبرشلونة للرسم و مؤسسة We Are Water .

You May Also Like