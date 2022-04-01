‫سلسلة FOUR SEASONS تزيح الستارعن أفخم الفيلات الحديثة لقضاء العطلات في لانكاوي

Posted on 33 mins ago by tngadmin

كوالالمبور، ماليزيا، 14 أبريل 2022 / PRNewswire / – مرحبًا بكم في عطلة في لانكاوي تغمرها أجواء ساحرة لم يسبق لها مثيل على ساحل البحر. يمكن الآن حجز الفيلا الملكية التي طال انتظارها المكونة من خمس غرف نوم في منتجع Four Seasons في لانكاوي.

استمتع بتجربة العيش في أفخم أماكن الإقامة في الجزيرة عندما تحجز هذه الفيلا الفخمة التي تطل على البحر والمحاطة بمنحدرات الحجر الجيري الخلابة والتي لا تبعد عن بحر أندامان سوى بعض الخطوات. تتميز الفيلا بمدخل خاص يقود النزلاء مباشرة إلى مسكنهم الأنيق، الذي يقع على جزء هلالي الشكل منعزل يمتد على الشاطئ الرملي الأبيض الذي يمتد للأسفل ليلتقي مع البحر. توفر الفيلا الملكية إحساسًا رائعًا بالمساحة والإمكانيات بفضل امتدادها على مساحة 4810 متر مربع (51774 قدمًا مربعة) تشمل المساحات الداخلية والخارجية وبفضل تميزها بمسبحين خاصين وخمس غرف نوم فسيحة مصفوفة عبر أجنحة متعددة.

ستمنح الفيلا الأصدقاء والعائلات مصدر إلهام غير منقطع لإعادة التواصل ومشاركة اللحظات الخاصة. يستطيع المغامرون الصغار الاستمتاع بتجربة اللهو في المسبح أو بناء القلاع الرملية على الشاطئ، بينما يستمتع آباؤهم بكوكتيلات العصير الجميلة في الكاباينات الخاصة الموجودة على المسبح. يمكنك الاستمتاع بتجمع العائلة لتناول وجبة فطور وغداء منعشة في الهواء الطلق، ثم الاستمتاع بمنظر غروب الشمس وأنت تحتسي أجمل المشروبات وتتناول أشهى المقبلات وتطرب أذنيك بهمسات تلاقي ال أمواج برمال الشاطئ.

لقضاء أمسية تظل محفورة في الذاكرة، يسعد فريق المنتجع بترتيب حفل شواء خاص على الشاطئ. استمتع بتجربة مقابلة الصياد المحلي باك دين وهو يجدف بقاربه إلى الشاطئ خارج الفيلا مباشرة حيث يسمح للضيوف بالاختيار من بين أسماك الكركند المحلية الطازجة والأسماك التي يصطادها من بحر أندامان. استمتع بشواء الأسماك التي تحصل عليها من الصيد على ضوء النجوم الهادئ في جو يغمره دفء التقاء أحبائك وخدمة  Four Seasons  المتميزة. بالنسبة لروح الطفل التي تعيش بداخل كل منا، يمكنك تلبية تطلعاتها بتناول حلوى السمور في الليل مع مشاركة القصص والجميع ملتفون حول نار هادئة ليتخلد هذا المشهد في الذاكرة مدى الحياة.

تمنحك تجربة كبير الخدم الشخصي المتوفرة على مدار الساعة تجارب جزيرة مصممة خصيصًا تدوم في الذاكرة طوال العمر – سواء كانت الخدمة هي الحصول على جلسة تدليك مهدئة في الباحة، أو الاستمتاع بمشروبات مثلجة بجانب المسبح أو تناول وجبة عشاء لا تُنسى يجهزها لك خبراء الطهي  في المنتجع. يضم المسكن أيضًا غرفة ألعاب ومغطسًا صغيرًا يمكن للأطفال قضاء وقت سعيدًا فيه تحت إشراف دقيق من جليسات  Four Seasons .

تقع الفيلا الملكية على مدخل أحد أكثر الأنظمة البيئية سحراً في العالم، وتوفر وصولاً بدون قيود إلى الغابات المطيرة التي تعود نشأتها إلى آلاف السنين وأشجار المانغروف الساحرة. استمتع برحلات السفاري الخاصة باستخدام القارب والتنزه بصحبة مرشدين لاستكشاف أسرار لانكاوي الرائعة، أو استمتع بالتجول في حضن الطبيعة الخصبة.

يمكن حجز الفيلا الملكية من هنا وهي جاهزة لاستقبال النزلاء.

شاهد مقطع الفيديو-  https://mma.prnewswire.com/media/1780602/Four_Seasons_Resort_Langkawi_Introducing_Imperial_Villa.mp4

 

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