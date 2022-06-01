‫سلسلة اجتماعات لمجموعة العمل الصحية (HWG) لمجموعة العشرين في إندونيسيا تَحثَّ قادة العالم على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل

Posted on 2 hours ago by tngadmin

لومبوك، إندونيسيا، 9 يونيو/حزيران 2022 /PRNewswire/ — دفع الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الصحية (HWG) القادة العالميين لبدء صندوق طوارئ عالمي جديد للأوبئة المستقبلية، كما ركز على تسهيل مشاركة أكبر لبيانات التسلسل الجيني، وكذلك كيفية عمل صندوق التمويل الوسيط (FIF) في إطار البنك الدولي في الاستعداد للأوبئة في المستقبل.

Ministry of Health Republic of Indonesia discussed the Global Health System Resilience in the second Health Working Group (2nd HWG)

شجع بودي غونادي صادكين، وزير الصحة الإندونيسي، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على عدم السماح بمرور الوباء دون تعلم دروس قيمة منه.

“فقط من خلال الزلازل العظيمة، ترتفع الجبال الشاهقة. أعتقد أن هذا صحيح، ليس فقط بالنسبة للبراكين فقط، ولكن بالنسبة لإنسانيتنا أيضًا . خلال كل أزمة تكمن فرص عظيمة “، هذا ما قيل في لومبوك، غرب نوسا تينجارا، إندونيسيا.

إن القضايا الرئيسية التي تم تناولها في اجتماع 6 إلى 8 يونيو/حزيران 2022 هي تعبئة الموارد المالية للاستجابات الوبائية في المستقبل.

ناقشت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الدروس المستفادة من نجاحات مبادرات التدابير الطبية المضادة، مثل مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس) ومسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد 19 التي عملت بكفاءة أثناء الجائحة في إدخال اللقاحات والعلاجات والتشخيص.

تهدف مجموعة العشرين وشركاؤها، مثل GISAID، حاليا إلى تحسين المراقبة الجينية وآليات مشاركة البيانات الموثوقة، مما سيسمح للعالم بالتعرف بسرعة على مسببات الأمراض الجديدة التي قد تشكل تهديدات جديدة للأمن الصحي العالمي.

قال وزير الصحة: “نحن بحاجة إلى منصة تنسيق أكثر ديمومة يمكنها معالجة خمسة محاور مثل الوصول إلى الإجراءات المضادة والتنسيق في حالات الطوارئ والذكاء التعاوني وحماية المجتمع والرعاية السريرية للمرضى المحتاجين”.

تعهدت إندونيسيا بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للصندوق. ستعمل إندونيسيا أيضًا -كجزء من تفويض رئاسة مجموعة العشرين- على الضغط على المنظمات والجهات المانحة لضمان أن يفيد الصندوق البلدان المستهدفة الصحيحة لمنع تضارب المصالح من الجهات المانحة والمنظمات.

وأشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، برئاسة إندونيسيا لإعطاء الأولوية لإنشاء هيكل النظام الصحي العالمي وإدراجه في جدول أعمال مجموعة العشرين.

قال الدكتور تيدروس: “يجب أن نتعلم من الدروس التي علمتنا إياها هذه الجائحة لأنها لن تكون الأخيرة”.

لمشاهدة حفل الافتتاح والمؤتمر الصحفي العام لمجموعة العمل الصحية، قم بزيارة https://www.youtube.com/c/KementerianKesehatanRI.

مصدر الصورة –https://mma.prnewswire.com/media/1835386/52125930441_50fc2d3444_6k.jpg

 

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‫سلسلة اجتماعات لمجموعة العمل الصحية (HWG) لمجموعة العشرين في إندونيسيا تَحثَّ قادة العالم على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل

Posted on 2 hours ago by tngadmin

لومبوك، إندونيسيا، 9 يونيو/حزيران 2022 /PRNewswire/ — دفع الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الصحية (HWG) القادة العالميين لبدء صندوق طوارئ عالمي جديد للأوبئة المستقبلية، كما ركز على تسهيل مشاركة أكبر لبيانات التسلسل الجيني، وكذلك كيفية عمل صندوق التمويل الوسيط (FIF) في إطار البنك الدولي في الاستعداد للأوبئة في المستقبل.

Ministry of Health Republic of Indonesia discussed the Global Health System Resilience in the second Health Working Group (2nd HWG)

شجع بودي غونادي صادكين، وزير الصحة الإندونيسي، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على عدم السماح بمرور الوباء دون تعلم دروس قيمة منه.

“فقط من خلال الزلازل العظيمة، ترتفع الجبال الشاهقة. أعتقد أن هذا صحيح، ليس فقط بالنسبة للبراكين فقط، ولكن بالنسبة لإنسانيتنا أيضًا . خلال كل أزمة تكمن فرص عظيمة “، هذا ما قيل في لومبوك، غرب نوسا تينجارا، إندونيسيا.

إن القضايا الرئيسية التي تم تناولها في اجتماع 6 إلى 8 يونيو/حزيران 2022 هي تعبئة الموارد المالية للاستجابات الوبائية في المستقبل.

ناقشت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الدروس المستفادة من نجاحات مبادرات التدابير الطبية المضادة، مثل مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس) ومسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد 19 التي عملت بكفاءة أثناء الجائحة في إدخال اللقاحات والعلاجات والتشخيص.

تهدف مجموعة العشرين وشركاؤها، مثل GISAID، حاليا إلى تحسين المراقبة الجينية وآليات مشاركة البيانات الموثوقة، مما سيسمح للعالم بالتعرف بسرعة على مسببات الأمراض الجديدة التي قد تشكل تهديدات جديدة للأمن الصحي العالمي.

قال وزير الصحة: “نحن بحاجة إلى منصة تنسيق أكثر ديمومة يمكنها معالجة خمسة محاور مثل الوصول إلى الإجراءات المضادة والتنسيق في حالات الطوارئ والذكاء التعاوني وحماية المجتمع والرعاية السريرية للمرضى المحتاجين”.

تعهدت إندونيسيا بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للصندوق. ستعمل إندونيسيا أيضًا -كجزء من تفويض رئاسة مجموعة العشرين- على الضغط على المنظمات والجهات المانحة لضمان أن يفيد الصندوق البلدان المستهدفة الصحيحة لمنع تضارب المصالح من الجهات المانحة والمنظمات.

وأشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، برئاسة إندونيسيا لإعطاء الأولوية لإنشاء هيكل النظام الصحي العالمي وإدراجه في جدول أعمال مجموعة العشرين.

قال الدكتور تيدروس: “يجب أن نتعلم من الدروس التي علمتنا إياها هذه الجائحة لأنها لن تكون الأخيرة”.

لمشاهدة حفل الافتتاح والمؤتمر الصحفي العام لمجموعة العمل الصحية، قم بزيارة https://www.youtube.com/c/KementerianKesehatanRI.

مصدر الصورة –https://mma.prnewswire.com/media/1835386/52125930441_50fc2d3444_6k.jpg

 

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