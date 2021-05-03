“سقيا الإمارات” تمدد فترة استلام طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى نهاية مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة،3 مايو / أيار 2021/PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة “سقيا الإمارات” عن تمديد فترة التسجيل في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، حتى نهاية شهر مايو 2021، لإتاحة المجالأمام عدد كبير من المتقدمين لاستكمال طلباتهم، إضافة إلى استقطاب عدد أكبر من الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة للمشاركة والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة “سقيا الإمارات”: “نظراً للتحديات التي واجهها العالم بأسره على ضوء تداعيات جائحة (كوفيد- 19)، قررنا تمديد فترة استلام طلبات المشاركة، كي يحظى جميع الراغبين بالمشاركة بفرصة استكمال طلبات التسجيل، والمساهمة في تقديم تقنيات مبتكرة ومستدامة، تساعد في توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين أينما كانوا.”

تم توسيع نطاق الجائزة في دورتها الثالثة لتشمل تقنيات جديدة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب إضافة “جائزة الحلول المبتكرة للأزمات” إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة: “جائزة المشاريع المبتكرة”، و”جائزة الابتكار في البحث والتطوير”، و”جائزة الابتكارات الفردية”.

يمكن للشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الجائزة حتى 31 مايو 2021، عبر الموقع الإلكتروني https://www.suqia.ae/ar/ awards