سريفس-ماكس تستحوذ على شركة ليكويد-فريموركس لتطوير حلول إدارة الخدمات الميدانية في قطاع الطاقة

لتجلب حلول إدارة للخدمات الميدانية مصممة لهذا الغرض والخبرة في مجال مواجهة التحديات الفريدة بمجال النفط والغاز والخدمات الصناعية والبيئية

بليسانتون، كاليفورنيا, 17 يوليو/تمّوز 2021 /PRNewswire/ –‎ ‎سريفس-ماكس أعلنت سريفس-ماكس، الشركة الرائدة في إدارة الخدمات الميدانية المتمحورة حول الأصول، اليوم أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على ليكويد-فريموركس، وهي شركة رائدة في مجال حلول إدارة العمليات الميدانية المتنقلة والمتخصصة في مجال الطاقة، وهي إحدى شركات لومينات كابيتول بارتنرز، وهي شركة أسهم خاصة تستثمر في شركات التنمية والبرمجيات للشركات. تمكن عملية الاستحواذ هذه شركة سريفس-ماكس من توسيع حلول إدارة الخدمات الميدانية لديها لمواجهة التحديات الفريدة بقطاع الطاقة.

مع استمرار السوق في الضغط على صناعة النفط والغاز لتصبح أكثر كفاءة في إدارة رأس المال، يجب على مزودي خدمات حقول النفط تحويل عمليات إدارة العمليات الميدانية القديمة إلى الأنظمة الرقمية. وسواء كان الفنيون الميدانيون في هذه الصناعة يعملون في دورات طويلة على منصة خارجية ذات اتصال محدود أو أن التحول في مصفاة، فإنهم مسؤولون عن تقديم الخدمة للعميل إلى جانب تشغيل الأنظمة الرقمية الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على الأصول وتحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات. سيؤدي الاستحواذ إلى تحسين وضع سريفس-ماكس بشكل أفضل لتلبية الطلب على تنفيذ الخدمات الرقمية في هذه الصناعة مع توسيع مجموعة منتجات سريفس-ماكس وقنوات للدخول إلى السوق.

“تلتزم سريفس-ماكس ببذل كل ما في وسعها لمساعدة الشركات – والعالم – في الحفاظ على الأصول الهامة. وتعزيز العروض لعملائنا في قطاع الطاقة هو جوهر هذا الالتزام” هكذا قال نيل باروا، الرئيس التنفيذي لشركة سريفس-ماكس. “إن الجمع بين منصة الخدمة الميدانية الحديثة لشركة سريفس-ماكس وخبرة الصناعة بشركة ليكويد-فريموركس يجهزنا بشكل أفضل لتزويد شركات النفط والغاز بالأدوات التي يحتاجونها لضمان خدمة ثابتة ويمكن الاعتماد عليها، وزيادة أداء الأصول إلى أقصى حد.”

وقال ترافيس باريجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليكويد-فريموركس: “لقد أدى تاريخ الابتكارات بشركة سريفس-ماكس إلى حدوث تحولات بمؤسسات الخدمات الميدانية لأكثر من عقد من الزمان”. “إن الجمع بين عروض شركة ليكويد-فريموركس في هذا المجال، والخاصة بالطاقة، مع مجموعة الخدمات الميدانية المتمحورة حول الأصول من شركة سريفس-ماكس سيكون لا مثيل له في السوق. نحن ملتزمون بمساعدة الشركات على تحقيق وعد التحول الرقمي.

“نحن فخورون بنمو شركة ليكويد-فريموركس وتطورها على مدار شراكتنا الاستثمارية، حيث قدمت الشركة برمجيات متميزة للمهام كخدمة ساعدت العملاء في صناعة النفط والغاز والخدمات الصناعية على الاستجابة بسرعة وكفاءة خلال التنقل في رحلة التحول الرقمي”، هكذا قال هولي هاينز، الشريك الإداري في مجموعة لومينات كابيتول. “يسعدنا أن نرى الشركة تواصل دعم عملائها من خلال هذا الدمج مع شركة سريفس-ماكس، لتوسع تمايزها التنافسي عبر مشهد إدارة الخدمات الميدانية”، هكذا أشار مارك بيرس، الشريك التشغيلي في مجموعة لومينات كابيتول الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ليكويد-فريموركس منذ بدء استثمار مجموعة لومينات كابيتول بها.

ستكون شركة أيه-جي-سي بارتنرز هي المستشار المالي وشركة كيركلاند وإليس هي المستشار القانوني لشركة ليكويد-فريموركس ومجموعة لومينات كابيتول. وستكون شركة سنترفيو بارتنرز هي المستشار المالي وستقوم شركة روبس وجراي بدور المستشار القانوني لشركة سريفس-ماكس.

حول شركة سريفس-ماكس

تتمثل مهمة شركة سريفس-ماكس في مساعدة العملاء على الحفاظ على سير العمل حول العالم باستخدام برامج إدارة الخدمات الميدانية المتمحورة حول الأصول. كشركة رائدة معترف بها في هذا المجال، توفر تطبيقات الجوال والبرامج المعتمدة على السحابة الإلكترونية من شركة سريفس-ماكس عرضاً كاملاً للأصول لفرق الخدمات الميدانية. من خلال تحسين عمليات الخدمات الميدانية، يمكن للعملاء في جميع الصناعات إدارة تعقيدات تلك الخدمة بشكل أفضل، ودعم النمو الأسرع، وإدارة أعمال أكثر ربحية والتركيز على النتائج. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة ‎ www.servicemax.com .

حول شركة ليكويد-فريموركس

شركة ليكويد-فريموركس هي المزود الرائد لحلول إدارة العمليات الميدانية المتنقلة المستندة إلى السحابة الإلكترونية والتي تخدم صناعات الطاقة والخدمات الصناعية والبيئية. توفر حلول ليكويد-فريموركس مثل‎ ‎فيلد-أف إكس‎® ‎للشركات مزايا عديدة، بما في ذلك زيادة وتسريع تحصيل الإيرادات وزيادة التدفق النقدي وتحسين الامتثال للعقود وزيادة دقة الفواتير وتحسين استجابة العملاء. يقع مقر شركة ليكويد-فريموركس في هيوستن، تكساس. للانضمام إلى النقاشات، تابع‎ ‏‎@LquidFrameworks‎ ‎على تويتر.

حول شركة لومينات كابيتول

لومينات كابيتول بارتنرز هي شركة أسهم خاصة تستثمر في شركات البرمجيات والتنمية. شركة لومينات كابيتول بارتنرز بها فرق للإدارة لتوفير رؤوس الأموال لدفع الإستراتيجية والتنمية وإضافة التحسينات على عمليات التشغيل. تضمن محفظة لومينات كابيتول بارتنرز العديد من رواد الأسواق أيضاً مثل أيه إم تي-ديركت وأتو-كوت وأكسونيفي والامتثال والمخاطر وكومبلاي365 وكونيكسيون وفينتيك وليكويد-فريموركس وإم إس أي وأنظمة الإشراف وبي دي أي وكوانتيفيات ووستاركومبلاينس وثوت-إيندستريز. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة ‎ https://www.luminatecapital. com .

التواصل الإعلامي

شركة سريفس-ماكس:

[email protected]

شركة ليكويد-فريموركس:

إميلي رودس

713-552-9250

[email protected]

لومينات كابيتول بارتنرز:

كريس توفالي

كريس توفالي للعلاقات العامة

914-834-4334

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