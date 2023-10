‫ستعرض شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) حلول البيع بالتجزئة الذكية الجاهزة في معرض جيتكس 2023

سلسلة الحواسيب الصغيرة الجديدة ليفا، وحواسيب أرم أحادية اللوحة، والكمبيوتر الصناعي المدمج

تايبيه، تايوان – 3 أكتوبر 2023 – يسر شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) أن تعلن عن مشاركتها في معرض جيتكس 2023، وستعرض الشركة أحدث حلولها الذكية الجاهزة للبيع بالتجزئة، والألعاب الجديدة، ومعدات أتمتة المصانع، إلى جانب سلسلة أجهزة الكمبيوتر الصغيرة ليفا Z5 بما في ذلك ليفا Z5 بلس (LIVA Z5 Plus)، وليفا Z5E بلس (LIVA Z5E Plus)، وليفا Z5F بلس (LIVA Z5F Plus) الجديد تمامًا.

يرجى زيارة شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) في معرض جيتكس 2023،

في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر

مركز دبي التجاري العالمي

H2-E46

سلسلة الحواسيب الصغيرة ليفا Z5F من شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) الخاص بالتطبيقات التجارية واسعة النطاق

هذا الحاسوب الصغير عالي الكفاءة مثالي للتجزئة الذكية، والأمن، وتركيبات الأكشاك، وحالات الاستخدام الصناعي واسعة النطاق، مثل حوسبة الحافة، والمصانع، والمخازن. ويقلل تصميمه بدون مروحة من عمليات الصيانة ويسمح له بمواصلة العمل بلا عيوب حتى في البيئات ذات الغبار. ويوجد داخل حاسوب ليفا Z5F بلس معالج Intel® من الجيل الثالث عشر CoreTM ذو كفاءة فائقة تبلغ 15 وات طاقة تصميم حرارية. ويدعم ذاكرة كبيرة تبلغ سعتها 64 جيجابايت، إلى جانب شبكة واي فاي 6 مزدوجة النطاق، وجيجابت إيثرنت مزدوجة، ومنفذ عرض مزدوج (واحد عبر يو اس بي من النوع سي) ومنافذ واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح (HDMI) مزدوجة. وتوفر أربعة منافذ تسلسلية عمليات إدخال/إخراج قديمة ضرورية للاستخدام الصناعي، بينما تتوفر منافذ يو اس بي4 (20 جيجابت في الثانية) ويو اس بي 3,2 الجيل الثاني (10 جيجابت في الثانية) لأجهزة الإدخال والإخراج فائقة السرعة. وستعرض شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) أيضًا جهاز ليفا Z5F بلس الجديد خلال معرض جيتكس 2023.

حلول جاهزة للتجزئة الذكية واللافتات الرقمية والأكشاك الذكية

ستعرض شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC)، خلال معرض جيتكس 2023، مجموعة من التطبيقات المحتملة التي تم تصميمها من خلال الجمع بين ليفا Z5 بلس عالي القدرة مع تطبيق شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) الخاص في بيئات ويندوز ولينكس. وسيتبع ذلك خيار نظام التشغيل أندرويد قريبًا، مدعومًا بتصميم قادم يعمل بنظام أرم سيكون متاحًا بحلول نهاية عام 2023.

وتشمل هذه الحلول:

جدار فيديو متعدد الشاشات موفر للطاقة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع التركيز على توفير صيانة منخفضة. ويمكن إنشاء شاشات عرض كبيرة الحجم من خلال الجمع بين ما يصل إلى أربع شاشات عرض 4/8K60، والتي يمكنها عرض محتوى وإعلانات مخصصة. ويتيح نظام إدارة المحتوى السحابي المزود بمشغل اللافتات إمكانية الوصول بسهولة من خلال واجهة مستخدم الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

تتميز واجهة الكُشك / التجزئة الذكية بسهولة التركيب وكفاءة الطاقة، مع السماح بنطاق واسع من أحجام العرض للإعلانات أو معلومات المنتج. ويوفر دعم الجهد العريض مرونة أكبر للتطبيقات والمشغلين المحتملين الذين يحتاجون إلى العمل في مجموعة متنوعة من البيئات. ويتم دعم التعرف على الوجه القائم على الذكاء الاصطناعي من أجل تطبيقات مثل الأمان، وإدارة الوصول، ومصادقة الدفع.

iM6501WT جهاز كمبيوتر صندوقي مضمن للاستخدام الصناعي من شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC)

مدعومًا بمعالجات Intel® من الجبل الحادي عشر CoreTM عالية الكفاءة، يمكن تخصيص هذا الكمبيوتر المدمج بذاكرة تصل سعتها إلى 64 جيجابايت، وهارد NVMe SSD من الجيل الرابع من M.2 PCI-Express، ومودم M.2 LTE/5G الخلوي، وما يصل إلى أربع شاشات. ويوفر اتصال واي فاي 6 متكامل وإيثرنت مزدوج (1G+2.5G). يعد المنفذ التسلسلي، ومنفذ الإدخال/الإخراج الرقمي، ومنفذ يو اس بي جاهزة جميعها للأجهزة الطرفية من الدرجة الصناعية، ويتيح مدخل التيار المستمر ذو الجهد العريض (12-24 فولت) مجموعة من فرص النشر.

حاسوب أرم أحادي اللوحة RK3568-IS1 للاستخدام الصناعي من شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC)

تم تصميمه لحالات الاستخدام الصناعي مع التركيز على كفاءة الطاقة وعامل الشكل المضغوط للغاية. ويعد حاسوب RK3568-IS1 من شركة ECSIPC عبارة عن حاسوب أحادي اللوحة جديد قائم على مكونات شركة روكشيب (Rockchip)، ويتميز بوحدة معالجة مركزية Arm Cortex-A55 رباعية النواة ومعالجة تصل إلى 0.8TOPS AI مع دعم شاشات متعددة تصل إلى 4K60، وواجهة كاميرا MIPI-CSI، و M.2 PCI-Express للتخزين، وI2C، والعديد من منافذ يو اس بي والمنافذ التسلسلية، وإضافة واي فاي ومودم LTE/5G الخلوي، وإيثرنت مزدوج. كما أن جهاز RK3568-IS1 يدعم كلاً من نظامي التشغيل أندرويد وأبونتو، مع سلاسل أدوات غنية وموارد متاحة بسهولة تسمح للمطورين بنشر تطبيقاتهم البرمجية بسرعة.

اللوحة الأم A620AM5-M9 AMD من شركة إي سي إس إندستريال كمبيوتر ليمتد (ECSIPC) للاستخدام التجاري

حل شامل لأحدث معالجات سلسلة AMD Ryzen 7000 (حتى 65 وات)، حيث تم تصميم اللوحة الأم A620AM5-M9 من شركة ECSIPC لحالات الاستخدام التجاري عالية الأداء. وهي تدعم ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة DDR5 فائقة السرعة، وفتحة PCI-Express الجيل الرابع 16x لبطاقات الرسومات أو توسيع اللوحة الإضافية، وفتحة تخزين NVMe من الجيل الرابع M.2 PCI-Express فائقة السرعة، وأربعة منافذ SATA لمزيد من التخزين، ومقبس M.2 لشبكة الواي فاي/البلوتوث، وجيجابت إيثرنت. ويتم تعزيز الصوت ذا الـ 6 قنوات بواسطة مضخم صوت مدمج. وتوفر ستة منافذ يو اس بي (من النمط A والنمط C)، بالإضافة إلى منفذ تسلسلي ومنفذ متوازي لدعم الأجهزة الطرفية التجارية واسعة النطاق مثل الماسحات الضوئية والطابعات وأجهزة الاتصال.

للتواصل الإعلامي:

سامانثا وانج

Samantha@globalpr.agency