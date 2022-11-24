‫”سبيسي” تطلق نسخة مطوَّرة من روبوتات “ديمِنغ” للارتقاء بعمليات البيع بالتجزئة في الإمارات والمنطقة

يوفر الجيل الجديد من روبوتات ديمنغ التي تثبت على الرفوف بثّاً مباشراً عبر الفيديو

نجحت تقنية ديمنغ في مساعدة تجار التجزئة على تحسين كفاءة سلسلة التوريد وخفض التكاليف

دبي الامارات العربية المتحدة, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة “سبيسي” جيلاً جديداً من روبوتات “ديمِنغ” Demingالتي تُثبًّت على رفوف متاجر البيع بالتجزئة يتميز بإمكانية بث فيديو مباشر عن عمليات المسح التي تقوم بها هذه الروبوتات؛ ما يسمح لمديري المتاجر برؤية الرفوف والحصول على الصور الحقيقية للمخزون في الوقت الفعلي عن بُعد. وتُعَدُّ الشركة رائدةً في توفير أفضل الحلول القائمة على الرؤية الحاسوبية وحلول الذكاء الاصطناعي التي تساعد أصحاب الأعمال على تكوين رؤى جديدة لأعمالهم.

وحول الميزة الجديدة في تقنية ديمنغ المبتكَرَة، قال سكِب هاورد، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة سبيسي: “هناك فجوة كبيرة بين البيانات التي يمكن أن يجمعها تجّار التجزئة في عمليات التجارة الإلكترونية، وبين ما يمكنهم الحصول عليه من المتاجر على أرض الواقع. وتساعد سبيسي في سدّ هذه الفجوة عبر توفيرها بيانات العملاء وسلسلة التوريد المهمة في المتاجر. فأحدث نسخة من روبوتات ديمنغ التي ننتجها تحدِث، اليوم، نقلة إلى مستوى جديد أكثر فاعلية من خلال بث لقطات الفيديو الحيّة والمسجَّلة”.

تتجول روبوتات ديمنغ عبر الرفوف من دون إزعاج؛ لالتقاط بيانات المخزون. وفي حين أن موظفي المتجر قد يستغرقون عدة أيام لجمع بيانات المخزون يدوياً، وتتطلّب هذه العملية يوماً كاملاً للروبوت الأرضي، فإن ديمنغ توفّر جرداً دقيقاً للمتجر بأكمله في أقل من دقيقة واحدة، ولا يتطلب تركيبها سوى أداة واحدة فقط، ونحو 30 دقيقة لكل ممر .

من جهته، قال حليم الرومي، المدير الإقليمي لشركة سبيسي: “تُعَدُّ الإمارات العربية المتحدة بيئة حاضنة للابتكار، وتعمل جاهدة على الارتقاء بكل أنواع الصناعات في جميع أرجائها. لقد أثبتت روبوتات ديمِنغ قدرتها على تحسين كفاءة عمليات سلسلة التوريد، وتقليل حالات نفاد المخزون والهدر، وتخفيض التكاليف التشغيلية، فضلاً عن النهوض بمستوى أعمال البيع بالتجزئة سواء في الإمارات أو في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذ نتطلع إلى تمكين هذه الأعمال في المنطقة باستمرار، فإننا نسخِّر أقصى ما في جعبتنا من ابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ لخدمة التجار والعملاء”.

كما توفر روبوتات ديمِنغ بيانات مهمة عن المخزون لتجار التجزئة الذين يعتمدون على المستودعات لتلبية الطلبات عبر الإنترنت. من هنا، فإن هذه الروبوتات تُعتبر الحل الوحيد لقياس مخزون متاجر التجزئة الذي يوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي تقريباً، علاوةً على توفير مقاطع فيديو تتيح لمديري المتاجر متابعتها من أي مكان. ويمكن لتجار التجزئة إما استخدام ديمِنغ لإنشاء مقاطع الفيديو الإرشادية فقط، أو إضافة إمكانات جديدة إليها؛ مثل تتبُّع المخزون.

لمعرفة المزيد عن تقنية ديمِنغ من سبيسي يمكن زيارة https://www.spacee.com/ products/deming . ولتحديد موعد لعرض توضيحي، يمكن إرسال رسالة إلكترونية إلى: info@spacee.com .

عن سبيسي

تُعَدُّ شركة “سبيسي” Spacee رائدة في استخدام الرؤية الحاسوبية في قطاع البيع بالتجزئة، وتوفر حالياً أفضل الحلول القائمة على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التي تساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية الاستهلاكية على خلق تجارب تفاعلية داخل المتاجر وتحسين كفاءة عملياتهم. وقد أثبتت شاشات العرض التفاعلية التي ابتكرتها سبيسي في المتاجر فاعليتها في تعزيز المبيعات من دون زيادة تكاليف العمالة، كما تمكّن روبوتاتها الصغيرة المخفيّة التي توضع على الرفوف من جمع بيانات المخزون في الوقت الفعلي تقريباً؛ للمساعدة في تجنُّب نفاد المخزون، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. وتعمل الشركة مع العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والضيافة والترفيه؛ ومن أبرزها: سلسلة متاجر “موريسون” وشركتا السيارات “مرسيدس بنز” و”أودي” . ولمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة: spacee.com .

وأول حلّين تكنولوجيين ابتكرتهما سبيسي هما: “هوفر تَتش” HoverTouch ؛ وهي تقنية تتيح للعملاء تجربة تفاعلية لاستكشاف المنتج، و”ديمينغ” Deming ؛ وتشكّل هذه التقنية أحد حلول سلسلة التوريد المتمثّل في روبوت صغير يساعد على تأمين رؤية دقيقة لمستويات المخزون في الوقت الفعلي. ويعتمد كلا الحلّين على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي. وقد أثبتت التجارب العملية أن تقنية “هوفر تَتش سِنس” HoverTouchSense نجحت في تعزيز حجم المبيعات من دون الحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين، بينما تؤمِّن تقنية “ديمينغ روفر” Deming ROVR البيانات عن مستويات المخزون باستخدام روبوتات مخفية وغير مزعجة يتم تركيبها على الرفوف؛ لتتجوّل بينها وتلتقط تلك البيانات. وفي حين أن موظفي المتجر قد يستغرقون عدة أيام لجمع بيانات المخزون يدوياً (بدقة تبلغ 40% فقط)، وتتطلّب هذه العملية يوماً كاملاً للروبوت الأرضي (بدقة تصل إلى 60%)، فإن “ديمينغ” توفّر جرداً دقيقاً بنسبة 100% للمتجر بأكمله في أقل من دقيقة واحدة. ولا يتطلب تركيب “ديمينغ روفر” سوى أداة واحدة فقط، ونحو 30 دقيقة لكل ممر.

اتصال: Reem Masswadeh, +971 (05)0 583 9330, reem@tpra.me

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1955081/Spacee_Deming_ Retail.jpg