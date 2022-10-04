‫سايفر كابيتال راعياً ذهبياً لقمة مستقبل البلوك تشين 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “سايفر كابيتال” وهي منصة استثمار رائدة في مجال الأصول الرقمية، متعددة الاستراتيجيات، تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتستثمرفي المشاريع والأسواق العامة ومشاريع التعدين والخوادم العقدية وغيرها، عن رعايتها الذهبية لقمة مستقبلالبلوك تشين الخامسة. ستعقد القمة، وهي أول وأكبر مؤتمر ومعرض لتقنية “البلوكتشين”في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ما بين من 10 إلى 13 أكتوبر، حيث ستكون بمثابة نقطة التقاء لأعمال التكنولوجيا الأكثر تطوراً وتحولاً في العالم.

سيشارك على مدار الأيام الأربعة للقمة أكثر من 100.000 مشارك من ضمنهم أكثر من 100 متحدث و800 مستثمر وخبير في مجال تقنية البلوكتشين، وسيتيح المؤتمر والمعرض فرص تواصل لا حدود لها، والمشاركة والحوار مع الخبراء في هذا المجال، وحضور ورش عمل تتناول موضوعات مميزة، مثل تقنيات البلوكتشين للمؤسسات، مستقبل الأصول الرقمية وعالم الميتافيرس.

وفي هذه المناسبة، قال بيجان علي زاده، المؤسس والشريك العام في سايفر كابيتال: “يسر سايفر كابيتال أن تكون راعيًا ذهبيًا لـ”قمة مستقبل البلوك تشين الخامسة”، حدث ساهم في النمو الاستراتيجي لمجال البلوك تشين والعملات الرقمية في المنطقة”.

وخلال الحدث، ستتاح للزوار والمستثمرين فرصة التواصل والاطلاع على عشرة مشاريع واعدة تدعمها سايفر كابيتال. “نحن ندعم المشاريع الفريدة والمبتكرة، والتي نعتقد أنها ستساعد في تشكيل مستقبل مجال البلوكتشين. من واجبنا ومهمتنا، كشركة استثمارية، الوقوف بجانب مشاريع مشابهة لهذه ومساندتها حتى تصل إلى آفاق جديدة”، أضاف بيجان.

أحرزت سايفر كابيتال العديد من النجاحات منذ إنشائها واستثمرت بحوالي عشرين مشروعًا في مجالات الألعاب الرقمية ( GameFi ) والميتافيرس والتمويل اللامركزي والمركزي ( DeFi/CeFi ) والتنقل اللامركزي والبنية التحتية والأمن.

مع التركيز على الألعاب القائمة على التمويل اللامركزي والويب 3.0، استثمرت سايفر كابيتال في “ Metaone ” وهي شركة تقوم ببناء منصة للاعبين الجيل الثاني من الويب ( web 2.0 ) واستقطابهم إلى ألعاب الويب 3.0 إضافة إلى البيانات التحليلية ومركز للأصول غير القابلة للإستبدال، الذي يركز حاليًا على سوق جنوب شرق آسيا. تشمل هذه الفئة أيضًا، “ KILT “، وهو بروتوكول بلوكتشين للهوية الرقمية، باستطاعته تأمين خصوصية وسيادة ذاتية لبيانات الأفراد والمؤسسات، ومحدّدات الهوية اللامركزية، لتوفير حلول لهوية عملية وآمنة للمؤسسات والأفراد.

بالنسبة للميتافيرس، استثمرت “سايفر كابيتال” في “ Second life ” وهي عبارة عن ميتافرس إجتماعي قائم على مبدأ “الإنشاء من أجل الربح”، تحتضنه “بينانس لابس”. كما أنشأت “سايفر كابيتال” في الآونة الأخيرة صندوق استثمار للبيئة التقنية لمنصة “ Ocean Protocol ” ، وهي شبكة لامركزية لمشاركة البيانات وتحقيق العوائد منها، ويخصص الصندوق للاستثمار في المشاريع المقبلة المبنية على هذا البروتوكول.

ومن بين استثمارات التمويل اللامركزي والتمويل المركزي المقدّمة، استثمرت “سايفر كابيتال” في “ Minterest “، وهو بروتوكول يزوّد المستخدمين بسوق نقود لامركزي بهيئة ممثلات رقمية، يتميز بآليات التقاط القيمة . تعمل هيكلية الحوافز في Minterest على تسهيل وتعزيز اعتماد التمويل اللامركزي الأوسع مع زيادة العوائد إلى أقصى حد للمستثمرين. كما سيعرض أيضًا في القمة “ Finblox ” وهو “تطبيق خارق” من الجيل التالي، حيث يمكن للمستخدمين اللعب والتداول وكسب العملات الرقمية، كل ذلك من منصة واحدة.

تشمل مشاريع التمويل اللامركزي الأخرى، “ SingularityDAO “، وهو بروتوكول تمويل لا مركزي مصمم لاستقطاب أكبر عدد من جيل “ Alpha ” بغض النظر عن اتجاه السوق. بالإضافة إلى “ Sheesha FINANCE “، وهي منصة تمويل لا مركزي متعددة الشبكات تقدم مساحة متكافئة لجميع المستثمرين للوصول إلى مجموعة متنوعة من المشاريع.

أما عن فئة التنقل اللامركزي والبنية الأساسية والأمن ، فتضم “ Iomob “، وهي منصة توفر التنقل المستدام وتبسط الرحلات من الباب إلى الباب للعملاء. بالإضافة إلى “ peaq “، وهي شبكة بلوكتشين مدعومة من الأشخاص توفّر كل ما يحتاجه المستخدمون لبناء تطبيقات للمركبات والروبوتات والأجهزة.

يمكن العثور على جناح “سايفر كابيتال” في قاعة زعبيل 4 ، الجناح رقم: Z4-E35 .

حول سايفر كابيتال:

سايفر كابيتال، هي منصة استثمارية رائدة للأصول الرقمية متعددة الاستراتيجيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تغطي المشاريع والأسواق العامة والعقود ومشاريع التعدين وما إلى ذلك. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسي الجيل الثالث من الويب العالميين من الدرجة الأولى، سايفر كابيتال، لا تستثمر فقط في رؤوس الأموال، بل تشارك أيضًا اتصالاتها العالمية وخبراتها في هذا المجال لتمكين النجاح على المدى الطويل.

وتقوم سايفر كابيتال ببناء مركز يمتدّ على مساحة 10000 قدم مربع، لاستقطاب الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2022 في “جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي. ويعكس المركز التزام الشركة تجاه مجتمع البلوكتشين ورؤيتها لإرشاد وتوجيه أعضائها في جميع الأمور المتعلقة بمشاريعهم.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://cyphercapital.com

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حول مركز دبي التجاري العالمي:

بما أن الرؤية تتجه نحو جعل دبي الوجهة الرائدة في العالم لجميع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، تطور مركز دبي التجاري العالمي من كونه المركز الإقليمي الرائد في مجال MICE سريع النمو إلى محفز أعمال متعدد الأبعاد، مع التركيز على إدارة الأماكن والأحداث والعقارات. تكمل عروض الخدمات الأولية مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة من وسائل الإعلام/الإعلان والهندسة والاستشارات الفنية والتخطيط لحفلات الزفاف والخدمات الأمنية وملف عملي حائز على جوائز. لقراءة المزيد عن مركز دبي التجاري العالمي، يمكنكم زيارة ال موقع على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

سايفر كابيتال: nicole@cyphercapital.com

انلوك كوميونيكايشن: suzan@unlock-bc.com

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